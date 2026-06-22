Marcelo Bielsa a vivement critiqué son équipe d’Uruguay, qu’il juge « très désorganisée », après le match nul concédé face au Cap-Vert. Ce résultat oblige les Uruguayens à relever un « défi titanesque » contre l’Espagne lors de leur dernier match de groupe de la Coupe du monde

Bielsa a affiché sa frustration après ce match nul, un résultat qui contraint désormais son équipe à battre l’Espagne pour se qualifier. Au Hard Rock Stadium, le technicien de 70 ans a fustigé le désordre de son groupe, exposé par deux fois par les outsiders capverdiens.

« L'équipe était très désorganisée », a déclaré Bielsa après la rencontre. « Nous attaquions en prenant le risque qu'ils marquent en fin de match. Nous aurions pu gagner, mais nous aurions aussi pu perdre. Il ne fait aucun doute que l'Uruguay a une meilleure équipe que le Cap-Vert, mais il faut le démontrer. »