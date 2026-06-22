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Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

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Marcelo Bielsa a vivement critiqué son équipe d’Uruguay, qu’il juge « très désorganisée », après le match nul concédé face au Cap-Vert. Ce résultat oblige les Uruguayens à relever un « défi titanesque » contre l’Espagne lors de leur dernier match de groupe de la Coupe du monde

Uruguay
M. Bielsa
Coupe du monde
Cap-Vert
Uruguay vs Cap-Vert

Marcelo Bielsa n’a pas mâché ses mots après avoir vu son équipe uruguayenne concéder un match nul frustrant (2-2) face au Cap-Vert, laissant ainsi ses espoirs de qualification pour la Coupe du monde suspendus à un fil. L’entraîneur chevronné a vu son équipe échouer à rebondir après son match nul lors de la première journée contre l’Arabie saoudite. L’Uruguay doit désormais s’imposer lors de son dernier match de groupe face à l’Espagne, vainqueur de l’Euro 2024.

  • Chaos tactique et occasions manquées

    Le Cap-Vert, petite nation au grand cœur, a d’abord surpris l’Uruguay en ouvrant le score dès la 21^e minute par l’intermédiaire de Kevin Pina. Les Uruguayens ont toutefois renversé la vapeur juste avant la mi-temps grâce à des réalisations d’Araujo et d’Agustín Canobbio. Mais cette emprise fut de courte durée : les failles défensives ont resurgi en seconde période. Une passe mal ajustée de Mathías Olivera a ainsi offert à Helio Varela l’occasion d’égaliser à la 61^e minute, partageant les points et maintenant le groupe H totalement ouvert.

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  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bielsa fustige une prestation « très désorganisée »

    Bielsa a affiché sa frustration après ce match nul, un résultat qui contraint désormais son équipe à battre l’Espagne pour se qualifier. Au Hard Rock Stadium, le technicien de 70 ans a fustigé le désordre de son groupe, exposé par deux fois par les outsiders capverdiens.

    « L'équipe était très désorganisée », a déclaré Bielsa après la rencontre. « Nous attaquions en prenant le risque qu'ils marquent en fin de match. Nous aurions pu gagner, mais nous aurions aussi pu perdre. Il ne fait aucun doute que l'Uruguay a une meilleure équipe que le Cap-Vert, mais il faut le démontrer. »

  • L'Uruguay doit relever un « défi titanesque » face à l'Espagne

    L'Uruguay aborde son dernier match du groupe H sous le poids des attentes nationales, après deux matches nuls initiaux.

    Les hommes de Bielsa occupent pour l’instant la deuxième place avec deux unités, devançant le Cap-Vert grâce à une meilleure différence de buts. Sur le plan sportif, la Celeste doit en outre composer avec l’absence de son pilier défensif, Ronald Araujo, toujours convalescent et forfait pour défier l’Espagne. « Nous avons le devoir de battre l’Espagne. C’est un défi titanesque pour nous tous », a prévenu Bielsa.

  • FBL-WC-2026-MATCH37-URU-CPVAFP

    Le Cap-Vert aspire à prolonger son parcours enchanteur.

    Alors que l’Uruguay s’interroge, le sélectionneur du Cap-Vert, Bubista, savoure logiquement le nouveau résultat historique de son équipe, déjà auteur d’un match nul contre l’Espagne. Les Cap-Verdiens défieront l’Arabie saoudite lors de leur dernière sortie et peuvent légitimement espérer une place en huitièmes de finale.

    « Nous sommes là pour rivaliser et concrétiser un nouveau rêve : nous qualifier pour le deuxième tour », a déclaré Bubista. « Nous en sommes désormais à un stade où nous pouvons affirmer que nous allons, sans aucun doute, nous battre pour la qualification. »

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