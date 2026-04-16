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Marcel Desailly, exaspéré, conseille à Chelsea de recruter un gardien qui « ne commet pas d'erreurs » et s'en prend violemment à Robert Sanchez
De Kepa à Sanchez en passant par Mendy : les problèmes de gardien de Chelsea
Recruté 72 millions de livres (98 millions de dollars) en 2018, Kepa Arrizabalaga est devenu le gardien le plus cher de l’histoire. Mais il a perdu sa place de titulaire en 2020 au profit d’Edouard Mendy, lequel a été sacré meilleur gardien de la FIFA un an plus tard grâce à une victoire en Ligue des champions.
Mendy a ensuite perdu sa place de titulaire à l’arrivée du gardien espagnol Sánchez, en provenance de Brighton en 2021, pour 25 millions de livres (34 millions de dollars). Malgré ces investissements, le poste de dernier rempart à Stamford Bridge demeure une source d’interrogations.
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Sanchez agace tout le monde dès qu’il a le ballon au pied.
À l’ère du football moderne, où l’on attend d’un gardien qu’il relance le jeu depuis sa ligne de but, qu’il soit aussi à l’aise balle au pied qu’en l’air, Sanchez peine à convaincre dans ses passes au sol.
Dès que le ballon lui revient, une vague de nervosité parcourt la défense et contagie les tribunes ; une situation qui nuit à l’ensemble de l’équipe. Les défenseurs ont impérativement besoin de pouvoir compter sur leur dernier rempart.
Chelsea devra-t-il recruter un nouveau gardien de but en 2026 ?
Ce n'est pas le cas à Chelsea, comme le reconnaît l'ancien capitaine du club, Desailly. Interrogé sur la nécessité de trouver un nouveau numéro 1, le champion du monde français a confié à GOAL dans le cadre d'un partenariat avec BetVictor Online Casino : « Écoutez, sur les quatre derniers matchs – on parle uniquement de Premier League –, ils en ont perdu trois. Il n'y a aucune régularité.
« Ils pourraient terminer en boulet de canon et dépasser Manchester United. Tout est possible : les Red Devils peuvent dégringoler de leur podium. Un miracle peut toujours arriver.
« Mais il n’y a pas de régularité parce que le gardien n’est pas à la hauteur. Il a commis une erreur, il ne sort pas pour apporter cette solidité à la défense pour [Wesley] Fofana et les autres. Il [Fofana] n’est même pas international, titulaire en équipe de France. Il ne baisse pas son niveau, mais c’est comme ça.
Il faut aligner des internationaux à la plupart des postes. Or là, c’est un problème pour Chelsea. Comme je l’ai dit : il faut un gardien plus expérimenté, même s’il n’est pas parmi les tout meilleurs, au moins quelqu’un qui ne commette pas d’erreur. »
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Les Blues s’apprêtent à investir massivement lors du prochain mercato.
Malgré des pertes financières historiques, Chelsea devrait disposer d’une marge de manœuvre financière cet été, notamment si le club réussit à rattraper des formations comme Manchester United, son adversaire samedi à Stamford Bridge, et à valider son billet pour la Ligue des champions 2026-2027.
Plusieurs postes pourraient être renforcés par Liam Rosenior, ou par celui qui tiendra les rênes depuis le banc, et un nouveau gardien de but pourrait figurer en bonne place sur toute liste de cibles établie d'ici l'ouverture du prochain mercato, le 15 juin.