Marcel Desailly, exaspéré, conseille à Chelsea de recruter un gardien qui « ne commet pas d'erreurs » et s'en prend violemment à Robert Sanchez

Ce n'est pas le cas à Chelsea, comme le reconnaît l'ancien capitaine du club, Desailly. Interrogé sur la nécessité de trouver un nouveau numéro 1, le champion du monde français a confié à GOAL dans le cadre d'un partenariat avec BetVictor Online Casino : « Écoutez, sur les quatre derniers matchs – on parle uniquement de Premier League –, ils en ont perdu trois. Il n'y a aucune régularité.

« Ils pourraient terminer en boulet de canon et dépasser Manchester United. Tout est possible : les Red Devils peuvent dégringoler de leur podium. Un miracle peut toujours arriver.

« Mais il n’y a pas de régularité parce que le gardien n’est pas à la hauteur. Il a commis une erreur, il ne sort pas pour apporter cette solidité à la défense pour [Wesley] Fofana et les autres. Il [Fofana] n’est même pas international, titulaire en équipe de France. Il ne baisse pas son niveau, mais c’est comme ça.

Il faut aligner des internationaux à la plupart des postes. Or là, c’est un problème pour Chelsea. Comme je l’ai dit : il faut un gardien plus expérimenté, même s’il n’est pas parmi les tout meilleurs, au moins quelqu’un qui ne commette pas d’erreur. »