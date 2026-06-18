Marca – Le Real Madrid passe à la vitesse supérieure pour Michael Olise et prépare une offre record de 220 millions d’euros

Il ne lui a fallu que 45 minutes pour bouleverser la défense sénégalaise et réveiller une équipe de France jusque-là terne. Michael Olise, auteur d’une magnifique passe décisive pour le premier but des Bleus face à Mané et ses coéquipiers, ainsi que d’une série de gestes techniques époustouflants, est aujourd’hui la vedette de la sélection entraînée par Didier Deschamps. Une performance qui éclipse même celle de Kylian Mbappé, auteur d’un doublé décisif et futur partenaire de club sous un autre maillot. Selon Marca, le Real Madrid n’aurait pas abandonné l’idée de recruter le prodige du Bayern Munich pour couronner un mercato déjà retentissant.



