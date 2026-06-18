Il ne lui a fallu que 45 minutes pour bouleverser la défense sénégalaise et réveiller une équipe de France jusque-là terne. Michael Olise, auteur d’une magnifique passe décisive pour le premier but des Bleus face à Mané et ses coéquipiers, ainsi que d’une série de gestes techniques époustouflants, est aujourd’hui la vedette de la sélection entraînée par Didier Deschamps. Une performance qui éclipse même celle de Kylian Mbappé, auteur d’un doublé décisif et futur partenaire de club sous un autre maillot. Selon Marca, le Real Madrid n’aurait pas abandonné l’idée de recruter le prodige du Bayern Munich pour couronner un mercato déjà retentissant.
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Marca – Le Real Madrid passe à la vitesse supérieure pour Michael Olise et prépare une offre record de 220 millions d’euros
LE BAYERN MET LE BARRAGE
Pendant sa campagne de réélection, Florentino Pérez avait promis de présenter une offre de 150 millions d’euros pour un crack européen, afin de distancer définitivement son rival Enrique Riquelme. Les indices laissés par le président madrilène ont conduit en Allemagne, au champion en titre de la Bundesliga, qui a toutefois immédiatement fait savoir, par la voix de ses dirigeants, qu’il refusait toute négociation concernant Olise, d’autant plus pour une somme jugée insuffisante pour un joueur auteur de 22 buts et 31 passes décisives en 52 matchs cette saison.
FLORENTINO VISE UN TRANSFERT DE POIDS
Selon Marca, Florentino Pérez ne se laisse pas décourager par le premier refus du Bayern Munich et, par principe, il se prépare à revenir à la charge, quitte à transformer ce dossier en véritable obsession. Après avoir ramené José Mourinho sur le banc madrilène quatorze ans après son dernier passage, et finalisé les arrivées d’Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Denzel Dumfries et Bernardo Silva, le président des Blancos chasse toujours le grand coup « galactique » capable de raviver l’enthousiasme après deux saisons décevantes. Pour concrétiser ce rêve, il serait prêt à aligner quelque 220 millions d’euros afin de faire céder le club bavarois.
Deux transferts actés pour le coup de l’OLISE
Un investissement pharaonique, même pour un club de l’envergure du Real Madrid, qui exigera quelques sacrifices pour préserver l’équilibre financier. Selon Marca, les deux principaux candidats au départ sont Aurélien Tchouameni et Federico Valverde, protagonistes de la violente altercation qui a dégénéré en bagarre en mai dernier. En raison de l’intérêt persistant pour l’Argentin de Chelsea, Enzo Fernández, au moins une vente de poids au milieu de terrain est envisagée pour financer le transfert phare d’Olise.