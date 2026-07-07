Depuis son arrivée à Al-Ahly, la carrière d’Imam Ashour a trouvé une stabilité remarquable, l’international égyptien s’étant parfaitement intégré au club. Le milieu de terrain a d’ailleurs exprimé sa fierté de porter les couleurs du club, déclarant : « Je suis fier d’évoluer ici, et ma relation avec les supporters est excellente. J’ai donné le meilleur de moi-même au cours des trois dernières années, et c’est ce que ce public mérite. »

Sous le maillot rouge et blanc, il a conquis un titre de Ligue des champions de la CAF, deux championnats d’Égypte (dont un couronné du titre de meilleur buteur en 2024-2025), ainsi qu’une Coupe d’Égypte et deux Supercoupes nationales. Malgré ces succès, le milieu de terrain a connu des moments difficiles, notamment son exclusion du stage de préparation de la sélection égyptienne en mars 2025, décidée par le sélectionneur Hossam Hassan pour « simulation de blessure », avant de se fracturer la clavicule lors du match d’ouverture de la Coupe du monde des clubs contre l’Inter Miami, ce qui l’a contraint à manquer le reste de la compétition.

Le milieu de terrain international a réintégré les rangs des Pharaons après la levée de sa suspension avant la Coupe d’Afrique des nations, où son entrée dans le onze de départ lors des phases à élimination directe et ses deux passes décisives contre la Côte d’Ivoire des performances déterminantes pour le passage en demi-finale. Lors de cette Coupe du monde, Ashour est le pivot sur lequel s’appuie la performance des Pharaons. Le joueur a commenté cette participation en déclarant : « C’est un rêve devenu réalité, et j’espère que nous ferons la fierté de notre peuple. »