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Hussein Hamdy

Traduit par

Marca : Imam Ashour… Le prince sans couronne qui guide l’Égypte vers l’histoire en Coupe du monde

E. Ashour
M. Salah
Égypte
Argentine
Al Ahly SC
Zamalek SC
Coupe du monde
Égypte
Argentine

Une lueur intense

L'équipe d'Égypte s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, où elle affrontera l'Argentine, après avoir éliminé l’Australie aux tirs au but lors d’un match où Mohamed Salah est resté muet, mais au cours duquel Imam Ashour s’est illustré comme le prince sans couronne des Pharaons.

Le quotidien espagnol Marca souligne que le natif de Senbalaouin (1998), champion d’Afrique U23 en 2019, s’est imposé comme l’un des talents les plus prometteurs d’Égypte. Formé au Ghazl El Mahalla, Après un prêt d’une saison à Haras El-Hodoud, il a rejoint le Zamalek, avec lequel il a remporté deux fois le championnat d’Égypte en 2021 et 2022, ainsi que deux Coupes d’Égypte en 2019 et 2021, ainsi que la Supercoupe d'Égypte en 2020, avant de rejoindre, en janvier 2023, le club danois de Midtjylland pour un montant avoisinant les trois millions d'euros.

  • Une expérience professionnelle de courte durée

    Selon le journal, l’aventure européenne du milieu de terrain égyptien a connu un départ chaotique en raison d’un retard dans l’obtention de son permis de travail. À l’époque, Imam Ashour confiait : « Ce n’était pas facile d’attendre aussi longtemps avant de pouvoir m’entraîner avec l’équipe. »

    Ses débuts, pourtant prometteurs avec un but en Ligue Europa contre le Sporting Lisbonne puis un autre face à Viborg, n’ont pas suffi à masquer d’importantes difficultés d’adaptation. Après seulement six mois, il a donc regagné l’Égypte en rejoignant Al-Ahly.

    L’Espagnol Albert Capillas, ex-entraîneur du Midtjylland limogé quelques semaines après la signature du joueur, a confirmé qu’il s’inquiétait pour Imam Ashour et souhaitait le soutenir au Danemark. Capillas a déclaré : « Quand je suis parti, j’étais inquiet pour Imam car il avait besoin d’aide au Danemark. Je savais qu’il avait soif de réussite, je pouvais le voir dans ses yeux, mais la vie ici était extrêmement dure, et cela a beaucoup affecté un joueur venu d’un autre pays et d’un mode de vie totalement différent. »

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  • L'ère de l'Al-Ahly

    Depuis son arrivée à Al-Ahly, la carrière d’Imam Ashour a trouvé une stabilité remarquable, l’international égyptien s’étant parfaitement intégré au club. Le milieu de terrain a d’ailleurs exprimé sa fierté de porter les couleurs du club, déclarant : « Je suis fier d’évoluer ici, et ma relation avec les supporters est excellente. J’ai donné le meilleur de moi-même au cours des trois dernières années, et c’est ce que ce public mérite. »

    Sous le maillot rouge et blanc, il a conquis un titre de Ligue des champions de la CAF, deux championnats d’Égypte (dont un couronné du titre de meilleur buteur en 2024-2025), ainsi qu’une Coupe d’Égypte et deux Supercoupes nationales. Malgré ces succès, le milieu de terrain a connu des moments difficiles, notamment son exclusion du stage de préparation de la sélection égyptienne en mars 2025, décidée par le sélectionneur Hossam Hassan pour « simulation de blessure », avant de se fracturer la clavicule lors du match d’ouverture de la Coupe du monde des clubs contre l’Inter Miami, ce qui l’a contraint à manquer le reste de la compétition.

    Le milieu de terrain international a réintégré les rangs des Pharaons après la levée de sa suspension avant la Coupe d’Afrique des nations, où son entrée dans le onze de départ lors des phases à élimination directe et ses deux passes décisives contre la Côte d’Ivoire des performances déterminantes pour le passage en demi-finale. Lors de cette Coupe du monde, Ashour est le pivot sur lequel s’appuie la performance des Pharaons. Le joueur a commenté cette participation en déclarant : « C’est un rêve devenu réalité, et j’espère que nous ferons la fierté de notre peuple. »

  • Un rôle de premier plan avec les Pharaons

    La star d’Al-Ahly mène l’attaque de l’équipe nationale égyptienne avec une efficacité remarquable, bien qu’elle évolue au poste d’ailier fantôme. Son rôle consiste à mettre en valeur les talents de Mohamed Salah, Omar Marmoush et de leurs coéquipiers, et il se distingue par sa capacité exceptionnelle à conserver le ballon et à dicter le rythme du jeu. Les statistiques confirment son influence : il est le joueur égyptien qui se déplace le plus pour réclamer le ballon (214 déplacements) et pointe à la deuxième place des passes réussies dans le camp adverse (117).

    Il pointe également au troisième rang des dribbles réussis (7) et des passes dans le dernier tiers (66), tout en assumant ses missions défensives : il est en tête des duels gagnés (22) et troisième des ballons récupérés (15).

    La Coupe du monde a également mis en lumière ses qualités de finisseur et la puissance de ses frappes. Il a ainsi ouvert son compteur buts en sélection face au gardien Thibaut Courtois, après 30 matchs, avant d’inscrire de la tête l’unique réalisation des Pharaons en phase à élimination directe de la compétition. Après la rencontre, il confiait : « C’était un moment très émouvant et intense. »

    Il a ensuite enchaîné en ouvrant le score de la tête contre l’Australie, premier but des Pharaons en phase à élimination directe d’un Mondial.

    La star Mohamed Salah a été désigné homme du match, mais les observateurs estiment qu’il serait difficile d’imaginer la qualification historique de l’Égypte pour le deuxième tour sans l’influence déterminante d’Imam Ashour. Présent partout, il a parcouru 12,5 km, touché le ballon à 102 reprises, et a réussi 68 passes sur 75, confirmant sa capacité à jouer à des niveaux plus élevés, même s’il se vit depuis longtemps comme le prince sans couronne du football égyptien.

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