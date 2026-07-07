L'équipe d'Égypte s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, où elle affrontera l'Argentine, après avoir éliminé l’Australie aux tirs au but lors d’un match où Mohamed Salah est resté muet, mais au cours duquel Imam Ashour s’est illustré comme le prince sans couronne des Pharaons.
Le quotidien espagnol Marca souligne que le natif de Senbalaouin (1998), champion d’Afrique U23 en 2019, s’est imposé comme l’un des talents les plus prometteurs d’Égypte. Formé au Ghazl El Mahalla, Après un prêt d’une saison à Haras El-Hodoud, il a rejoint le Zamalek, avec lequel il a remporté deux fois le championnat d’Égypte en 2021 et 2022, ainsi que deux Coupes d’Égypte en 2019 et 2021, ainsi que la Supercoupe d'Égypte en 2020, avant de rejoindre, en janvier 2023, le club danois de Midtjylland pour un montant avoisinant les trois millions d'euros.