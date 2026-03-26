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Marc Skinner, déçu, reconnaît que le Bayern Munich a pris Manchester United au dépourvu en modifiant radicalement son style de jeu lors de la défaite en Ligue des champions féminine
Les Red Devils battus à Old Trafford
Les ambitions européennes de Manchester United ont pris un coup à Old Trafford, l'équipe de Skinner peinant à contenir un Bayern inhabituellement direct. Les champions d'Allemagne, généralement connus pour leur jeu patient et axé sur la possession, ont choisi de contourner le milieu de terrain et d'adopter un jeu plus direct. Ce changement de stratégie a laissé la défense de United exposée, notamment face aux percées de Pernille Harder. Bien que les hôtes aient fait preuve de résilience en marquant deux buts, leur manque de flexibilité tactique face à la menace des longs ballons du Bayern leur a finalement valu une défaite 3-2 lors du match aller.
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Le changement tactique du Bayern surprend Skinner
Skinner semblait frustré après le coup de sifflet final, reconnaissant que le géant allemand s'était écarté de son approche habituelle axée sur la possession pour adopter un style plus direct qui a mis sa défense en difficulté. « Les deux buts de Harder ce soir ne sont pas acceptables de notre point de vue, mais nous allons y remédier en tant qu'équipe », a déclaré Skinner à Disney+. Ce qui est encourageant, c'est que cette double confrontation reste ouverte. Le Bayern n’a pas joué comme d’habitude, ils ont été très directs. Ils ont l’habitude de baser leur jeu sur la possession, mais ils ont changé de style ce soir et cela a porté ses fruits. Je suis frustré par les buts que nous avons encaissés car ils sont assez médiocres, mais c’est quelque chose de très facile à corriger avant le match retour, où nous connaîtrons désormais les menaces qu’ils représentent. »
L'ambiance reste optimiste à l'approche du match retour
Malgré ce résultat négatif, Skinner a reconnu que cette défaite offrait à son équipe et à lui-même de nombreux enseignements pour rebondir lors du match retour. Il a déclaré : « La qualité de notre jeu en possession de balle était vraiment bonne jusqu’à la phase de finition. Nous aurions dû exploiter ces situations plus rapidement. Nous aurions dû utiliser les ailes plus vite, c’est là que nous trouvions notre efficacité. Nous n’avons pas été assez précis dans ce domaine et nous avons continué à centrer le jeu.
Ce que j’ai apprécié, c’est que nous avons réussi à percer les lignes, nous devons simplement être un peu plus incisives dans nos passes. J’ai dit aux filles à la mi-temps qu’elles étaient là pour une raison, alors il faut s’assurer de concrétiser ces occasions par des buts. J’ai eu le sentiment que nous aurions pu créer davantage d’occasions de but. Maintenant, nous savons à quoi nous en tenir et nous abordons le match retour avec une formidable opportunité d’aller de l’avant. »
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Et maintenant ?
Les Red Devils tenteront de rebondir après cette défaite lorsqu'elles affronteront leurs rivales de Manchester City samedi, lors d'un match décisif de la Super League féminine. L'équipe de Skinner occupe actuellement la deuxième place du classement, à huit points de City, en tête du classement. Elles se prépareront ensuite pour le match retour des quarts de finale de l'UWCL contre le Bayern, qui aura lieu le 1er avril.