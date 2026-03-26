Marc Skinner, déçu, reconnaît que le Bayern Munich a pris Manchester United au dépourvu en modifiant radicalement son style de jeu lors de la défaite en Ligue des champions féminine

Malgré ce résultat négatif, Skinner a reconnu que cette défaite offrait à son équipe et à lui-même de nombreux enseignements pour rebondir lors du match retour. Il a déclaré : « La qualité de notre jeu en possession de balle était vraiment bonne jusqu’à la phase de finition. Nous aurions dû exploiter ces situations plus rapidement. Nous aurions dû utiliser les ailes plus vite, c’est là que nous trouvions notre efficacité. Nous n’avons pas été assez précis dans ce domaine et nous avons continué à centrer le jeu.

Ce que j’ai apprécié, c’est que nous avons réussi à percer les lignes, nous devons simplement être un peu plus incisives dans nos passes. J’ai dit aux filles à la mi-temps qu’elles étaient là pour une raison, alors il faut s’assurer de concrétiser ces occasions par des buts. J’ai eu le sentiment que nous aurions pu créer davantage d’occasions de but. Maintenant, nous savons à quoi nous en tenir et nous abordons le match retour avec une formidable opportunité d’aller de l’avant. »