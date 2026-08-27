Marc Guiu a choisi Naples. L’attaquant espagnol né en 2006, actuellement propriété de Chelsea, considère en effet le club napolitain comme sa priorité absolue, reléguant au second plan les offres venues d’Espagne. C’est ce qu’indique Fabrizio Romano, qui fait le point sur les négociations et sur la volonté du jeune avant-centre.
Sur le plan personnel, la situation semble déjà bien définie : Guiu a trouvé un accord avec Naples et aurait donné son feu vert à un transfert au club napolitain. Un élément important dans la course au joueur, surtout compte tenu de l’intérêt d’autres clubs et des alternatives sur le marché.