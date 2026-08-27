Il reste toutefois à trouver un accord entre les clubs. Naples et Chelsea sont actuellement en négociations pour le transfert de l’attaquant, avec un montant appelé à dépasser 15 millions d’euros. L’évaluation fixée par les Blues est toutefois plus élevée : Chelsea demande 25 millions d’euros pour laisser partir le joueur.





L’écart financier n’est donc pas encore totalement comblé, mais le dialogue entre les deux clubs se poursuit. Ce qui complique encore davantage la conclusion de l’opération, c’est aussi une demande précise de Chelsea : selon Fabrizio Romano, le club anglais veut inclure dans l’opération une clause sur la future revente de Guiu, afin de conserver une participation économique en cas de transfert ultérieur de l’attaquant.





De son côté, Naples continue de travailler pour trouver la bonne formule et mener l’opération à bien. La volonté du joueur représente un point en faveur de Naples, mais il sera nécessaire de parvenir à un accord définitif avec Chelsea sur l’évaluation et les conditions de l’éventuel transfert.



