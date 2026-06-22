Marc Guehi titulaire, John Stones sur le banc : voici comment l'Angleterre DEVRAIT s'aligner face au Ghana alors que les Three Lions visent à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026

Tuchel lui a accordé une place de titulaire lors du match d’ouverture, mais Stones n’a pas été à la hauteur de la confiance de son entraîneur. Si le défenseur de Manchester City reste une valeur sûre en sélection anglaise, il a semblé être le joueur qui n’a disputé que 18 matches avec son club la saison dernière.

Peu à l’aise balle au pied, souvent en retard dans ses interventions, il paraît évident que le défenseur a besoin de plusieurs semaines, non de quelques jours, pour retrouver son niveau de compétition.

Or, les tournois ne laissent pas ce genre de délai. C’est là qu’intervient Guehi, que beaucoup estimaient prêt pour débuter aux côtés de Konsa dès l’entame. Il est entré en jeu pour solidifier la défense face à Dallas en fin de match et devrait désormais être aligné d’entrée mardi.

Ce choix marquerait la première fois depuis la débâcle contre l’Islande à l’Euro 2016 que l’Angleterre aborde un match de tournoi sans Stones, ce qui, il faut l’admettre, n’est pas de bon augure. Toutefois, les Three Lions ont changé depuis dix ans, et Guehi possède déjà assez d’expérience en tournoi pour que cela ne soit pas un problème.