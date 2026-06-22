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Marc Guehi John Stones England GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traduit par

Marc Guehi titulaire, John Stones sur le banc : voici comment l'Angleterre DEVRAIT s'aligner face au Ghana alors que les Three Lions visent à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026

Opinion
Angleterre
Coupe du monde
T. Tuchel
J. Stones
M. Guehi
A. Gordon
J. Bellingham
FEATURES
Angleterre vs Ghana

L'Angleterre a bien lancé sa Coupe du monde en battant la Croatie 4-2, même si la performance a été mitigée. Toutefois, son entame de seconde période, marquée par une domination totale, a sans doute fait trembler certains prétendants au titre. Dans l’ensemble, les choix de Thomas Tuchel ont été pertinents : Jude Bellingham a pleinement justifié sa titularisation, tandis que la décision d’aligner Anthony Gordon dès le coup d’envoi, afin que Marcus Rashford puisse apporter un plus en sortant du banc, s’est avérée payante.

En défense, en revanche, tout n’était pas parfaitement huilé, ce qui laisse à Tuchel une décision importante à prendre, tandis que Marc Guehi, prêté par Manchester City, guette son opportunité sur le bord du terrain.

Dès lors, qui mérite de débuter mardi face au Ghana, une victoire assurant aux Three Lions leur billet pour les huitièmes de finale ? GOAL vous livre son onze idéal pour ce rendez-vous de Boston…

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien : Jordan Pickford

    Dans l’ensemble, Jordan Pickford n’a pas brillé lors du premier match de l’Angleterre. Il aurait pu mieux réagir sur le premier but croate et n’a réalisé aucun arrêt décisif avant les quinze dernières minutes. La plupart du temps, il s’est contenté de gesticuler et de vociférer vers sa défense, une attitude qu’il affiche souvent.

    Chez les gardiens, pas de nouvelles est souvent une bonne nouvelle : Pickford n’a commis aucune erreur. Numéro un des Three Lions, il gardera logiquement sa place dans les cages.

    • Publicité
  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB : Reece James

    Reece James n'a pas livré son meilleur match contre la Croatie – et l'ensemble de la défense anglaise non plus, d'ailleurs.

    Il s’est notamment volatilisé lorsque la Croatie a exploité l’espace entre lui et Ezri Konsa pour égaliser une seconde fois, et certaines de ses actions caractéristiques balle au pied ont également fait défaut. La prestation prometteuse de Djed Spence laisse penser que James ne peut pas se sentir totalement à l’aise.

    Néanmoins, il demeure plus talentueux que ses concurrents directs et bénéficie d’un capital confiance suffisant pour se voir offrir une nouvelle chance de faire la différence.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Défenseur central : Ezri Konsa

    Avec le recul, Ezri Konsa a livré une prestation plutôt moyenne lors du premier match de l'Angleterre. Son manque de réactivité dans la phase menant au deuxième but de la Croatie, par exemple, peut tout à fait être remis en question.

    Néanmoins, il mérite qu’on lui accorde une nouvelle chance de réintégrer le groupe pour ce match. Konsa conserve les atouts nécessaires – vitesse de récupération, jeu de tête, sens de la passe – pour se révéler précieux. De plus, il a été excellent en Premier League tout au long de la saison. Le match contre la Croatie reste un faux pas ; il aura bientôt l’occasion de le prouver.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Défenseur central : Marc Guehi

    Tuchel lui a accordé une place de titulaire lors du match d’ouverture, mais Stones n’a pas été à la hauteur de la confiance de son entraîneur. Si le défenseur de Manchester City reste une valeur sûre en sélection anglaise, il a semblé être le joueur qui n’a disputé que 18 matches avec son club la saison dernière.

    Peu à l’aise balle au pied, souvent en retard dans ses interventions, il paraît évident que le défenseur a besoin de plusieurs semaines, non de quelques jours, pour retrouver son niveau de compétition.

    Or, les tournois ne laissent pas ce genre de délai. C’est là qu’intervient Guehi, que beaucoup estimaient prêt pour débuter aux côtés de Konsa dès l’entame. Il est entré en jeu pour solidifier la défense face à Dallas en fin de match et devrait désormais être aligné d’entrée mardi.

    Ce choix marquerait la première fois depuis la débâcle contre l’Islande à l’Euro 2016 que l’Angleterre aborde un match de tournoi sans Stones, ce qui, il faut l’admettre, n’est pas de bon augure. Toutefois, les Three Lions ont changé depuis dix ans, et Guehi possède déjà assez d’expérience en tournoi pour que cela ne soit pas un problème.

  • Nico O'ReillyGetty

    LB : Nico O’Reilly

    La défense anglaise a globalement semblé nerveuse lors du match d’ouverture, et Nico O’Reilly a particulièrement souffert sur le plan individuel.

    Si ses statistiques offensives – dribbles, occasions créées, pénétrations dans le dernier tiers – ont confirmé son impact balle au pied, ses performances défensives se sont révélées bien plus mitigées. Il n’a remporté que la moitié de ses duels, été dribblé à deux reprises et a parfois semblé hésitant, exposant le flanc gauche des Three Lions aux contres-attaques croates.

    Problème : l’Angleterre manque de véritable solution de remplacement. Dan Burn ne rassure pas, et Jarell Quansah, reconverti en arrière latéral par Tuchel, ne convainc guère davantage. Tino Livramento étant blessé, il n’y a, pour l’instant, que O’Reilly ou le vide.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM : Declan Rice

    Declan Rice a cédé sa place à la 72^e minute contre la Croatie, et a légèrement chancelé en quittant la pelouse. Interrogé sur ce remplacement, Tuchel a reconnu que son milieu de terrain avait subi une contusion. Selon des informations parues par la suite, le joueur d’Arsenal souffre d’une douleur aux ischio-jambiers depuis six mois.

    L’inquiétude a immédiatement gagné les observateurs, mais Tuchel a insisté : le milieu d’Arsenal lui a certifié être prêt pour affronter le Ghana et a participé sans restriction aux séances d’entraînement précédant ce match.

    Son maintien en condition est crucial, peut-être même davantage que celui de Harry Kane en attaque. Pour l’instant, tout va bien, mais l’Angleterre espère que cela durera.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM : Elliot Anderson

    Autre élément clé de l’équipe, Anderson a connu des difficultés en début de match face à la Croatie, mais il s’est progressivement mis dans le rythme au fil de la rencontre.

    C’est d’ailleurs une passe décisive et lumineuse du joueur de Nottingham Forest qui a fini par débloquer la situation : juste après la pause, il a adressé un long ballon le long de la ligne à Bellingham, qui l’a récupéré et a inscrit le troisième but de l’Angleterre. Ce moment, combiné à 45 minutes de jeu soigné au milieu de terrain, a parfaitement illustré ce qu’Anderson peut apporter à cette équipe.

    Depuis des années, l’Angleterre cherche un troisième milieu capable d’apporter de la solidité au cœur du jeu. Jordan Henderson ne correspond pas tout à fait à ce profil, mais Anderson a prouvé qu’il pouvait être la solution à long terme. Tuchel lui fait confiance depuis des mois, et rien n’indique que cela va changer.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CAM : Jude Bellingham

    Tuchel a admis après la rencontre que le choix entre Bellingham et Morgan Rogers pour occuper le précieux poste de numéro 10 avait été difficile. Le dilemme est réel : si Rogers, moins doué que son rival, a brillé à Aston Villa tout au long de la saison et a même répondu présent en sélection anglaise,

    Finalement, c’est Bellingham qui a été titularisé, et après une première demi-heure un peu timide, il a pris le match en main. Il a inscrit le troisième but décisif, puis a passé le reste de la seconde période à dominer le milieu de terrain, alternant les positions de numéro 8 et de numéro 10.

    Si Rice ou Anderson ont besoin de souffler, Bellingham peut reculer d’un cran, ce qui offrirait à Rogers l’occasion de s’exprimer, comme cela s’est produit en seconde période face à la Croatie. Dans le cas contraire, c’est à Bellingham de prouver qu’il mérite de conserver le maillot floqué du numéro 10.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ailier droit : Noni Madueke

    Noni Madueke ne conservera peut-être pas longtemps son statut de titulaire, mais il a déjà suffisamment démontré lors du match d’ouverture pour s’imposer comme bien plus qu’une simple solution de dépannage. Aligné sur l’aile droite, le joueur d’Arsenal a été le meilleur Anglais de la première période à Dallas, étirant constamment le jeu et dominent son vis-à-vis direct à plusieurs reprises. Il a toutefois montré des signes de fatigue au fil de la rencontre et a logiquement cédé sa place, mais il demeure un maillon fiable dans ce système.

    Son temps de jeu pourrait toutefois être de courte durée : Bukayo Saka, en phase de reprise, sera selon Tuchel prêt pour le troisième match contre le Panama. D’ici là, Madueke reste un titulaire tout à fait crédible et pourrait même pousser Saka dans ses retranchements jusqu’au bout.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaquant : Harry Kane

    Kane aurait-il simplement eu besoin de voir un penalty manqué pour évacuer sa nervosité ? En réalité, l’attaquant a peut-être bénéficié de l’empiètement de Josko Gvardiol dans la surface et de la sortie hasardeuse de Dominik Livakovic, qui ont contraint l’arbitre à faire rejouer une tentative initialement mal exécutée.

    Il s’est ensuite rattrapé pour terminer la rencontre avec un doublé. Pas de quoi tergiverser : Kane est le meilleur joueur anglais et l’un des tout meilleurs au monde ; il doit jouer, quoi qu’il arrive.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Auteur : Anthony Gordon

    La situation était déjà délicate avant mercredi, et elle demeure tout aussi complexe aujourd’hui.

    Gordon a d’abord répondu présent contre la Croatie, mettant la défense adverse sous pression. Son influence balle au pied a certes été limitée, mais sa vitesse et son appétit pour les courses, même sans assurance de recevoir le ballon, ont créé des brèches.

    Ceux qui réclamaient la titularisation de Rashford ont vu leur argument renforcé : l’attaquant a inscrit un but splendide, profitant d’un match qui s’était légèrement ouvert à son entrée en jeu. Tuchel a salué sa « décision » dans le dernier tiers.

    Il se pourrait donc que l’on assiste à un simple partage des rôles entre « lanceurs » et « finisseurs » : Gordon excelle dans le premier registre, tandis que Rashford, redoutable dans le second, devrait conserver son statut de super-sub.

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