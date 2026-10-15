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Marc Guehi reconnaît que Manchester City a manqué d’agressivité lors de son effondrement face au PSG en Ligue des champions
Les difficultés de Manchester City en première période mises en évidence
Manchester City a vécu une soirée difficile en Ligue des champions, surpris par un PSG d’un réalisme implacable. Les buts de Desire Doue, Ousmane Dembele et Vitinha ont permis aux visiteurs de prendre une avance confortable avant la pause, plaçant l’équipe d’Enzo Maresca dans une situation très difficile. Le club français a dominé les 45 premières minutes, profitant des hésitations de la défense de City, qui peinait à contenir ses transitions rapides.
Après le coup de sifflet final, Guehi a reconnu les défaillances de son équipe en début de rencontre. « En première période, nous devons faire beaucoup mieux, moi y compris, sur les deux premiers buts », a déclaré Guéhi lors de son entretien avec City Studios. Guehi a ensuite expliqué pourquoi le PSG avait pu exercer une telle emprise avant la pause, évoquant une différence d’intensité entre les deux poids lourds européens. « Je pense qu’ils étaient un peu plus agressifs et qu’ils ont remporté beaucoup de duels en un contre un en première période, ce qui leur a permis de marquer ces buts », a expliqué le défenseur.
- AFP
Guehi souligne l’amélioration en seconde période
La seconde période a donné lieu à un festival offensif, les deux équipes totalisant 42 tentatives de tir au fil de 90 minutes haletantes. Le défenseur a relevé un net changement d’état d’esprit au retour des vestiaires. « Je pense que la seconde période a été tout l’inverse. Nous avons été beaucoup plus agressifs. Nous avons remporté bien plus de duels, ce qui nous a permis d’aller marquer ces buts », a déclaré Guehi. Grâce à ce regain d’énergie, Manchester City a dominé la possession et s’est créé 21 occasions rien qu’en seconde période, sans toutefois parvenir à ses fins.
Revenant sur l’ensemble de la prestation, Guehi s’est montré optimiste quant au caractère affiché par l’équipe sous pression. « La première période n’a pas été la meilleure, mais il y a beaucoup de positif à retenir de la seconde. Cela en dit long non seulement sur les joueurs, mais aussi sur le club dans son ensemble. Les supporters nous ont soutenus pendant tout le match. Leur soutien a été incroyable », a-t-il ajouté.
Le défenseur réclame une réaction immédiate
Alors que la campagne de Ligue des champions n’en est qu’à ses débuts, l’attention se porte désormais sur les échéances nationales et la progression du groupe. Guehi a souligné que l’équipe devait faire de cette défaite un moteur de progrès plutôt qu’un coup d’arrêt. « Je pense que chacun savait que, tant que nous continuions à nous battre, nous avions quelque chose à aller chercher. Je pense que ce n’est que le début de la compétition », a déclaré avec confiance l’ancien joueur de Crystal Palace. Les enseignements tirés de la défaite face au PSG seront essentiels pour conserver leur dynamique sur la scène nationale. « J’espère que nous pourrons en tirer des leçons et livrer de meilleures prestations lors des prochains matches », a conclu Guehi.
- AFP
Cap sur le prochain défi
La série de huit matches sans défaite de Manchester City a pris fin après sa défaite face aux tenants du titre de la Ligue des champions à l’Etihad Stadium. Malgré une prestation combative et déterminée à domicile, City se retrouve à la 17e place du classement de la Ligue des champions, qui compte 36 équipes, après deux journées. Le club tentera de rebondir immédiatement lors de ses deux prochains matches à l’Etihad Stadium. Il retrouvera la Premier League ce samedi en accueillant Ipswich Town, avant de recevoir l’AEK mardi pour son prochain match de Ligue des champions.
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