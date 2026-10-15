Manchester City a vécu une soirée difficile en Ligue des champions, surpris par un PSG d’un réalisme implacable. Les buts de Desire Doue, Ousmane Dembele et Vitinha ont permis aux visiteurs de prendre une avance confortable avant la pause, plaçant l’équipe d’Enzo Maresca dans une situation très difficile. Le club français a dominé les 45 premières minutes, profitant des hésitations de la défense de City, qui peinait à contenir ses transitions rapides.

Après le coup de sifflet final, Guehi a reconnu les défaillances de son équipe en début de rencontre. « En première période, nous devons faire beaucoup mieux, moi y compris, sur les deux premiers buts », a déclaré Guéhi lors de son entretien avec City Studios. Guehi a ensuite expliqué pourquoi le PSG avait pu exercer une telle emprise avant la pause, évoquant une différence d’intensité entre les deux poids lourds européens. « Je pense qu’ils étaient un peu plus agressifs et qu’ils ont remporté beaucoup de duels en un contre un en première période, ce qui leur a permis de marquer ces buts », a expliqué le défenseur.