City semblait filer vers trois points cruciaux dans sa course-poursuite derrière Arsenal, jusqu’à ce qu’un moment d’inattention de Guehi renverse complètement la situation.

Après l’ouverture du score par Jeremy Doku d’une frappe splendide, Guehi a commis une erreur monumentale offrant à Thierno Barry l’égalisation à la 68^e minute, bien que l’attaquant des Toffees ait été initialement signalé hors-jeu. Ce couac a totalement déstabilisé les visiteurs, jusqu’alors sereins en possession.

La défense citizen, alors en perte d’assurance, a cédé à nouveau cinq minutes plus tard : Jake O’Brien, plus haut que tout le monde, a placé une tête victorieuse pour les locaux, laissant Pep Guardiola abasourdi sur le bord du terrain. Sur le banc visiteur, l’incrédulité régnait : une avance 1-0 s’était évaporée en un clin d’œil, bouleversant la course au titre.



