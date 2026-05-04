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Marc Guehi, qu’avez-vous fait ?! Une erreur grossière du défenseur de Manchester City offre à Everton un but égalisateur précieux, après que Thierno Barry ait été initialement signalé hors-jeu, lors d’un match nul qui a coûté cher
Le geste d’énervement de Guehi relance Everton
City semblait filer vers trois points cruciaux dans sa course-poursuite derrière Arsenal, jusqu’à ce qu’un moment d’inattention de Guehi renverse complètement la situation.
Après l’ouverture du score par Jeremy Doku d’une frappe splendide, Guehi a commis une erreur monumentale offrant à Thierno Barry l’égalisation à la 68^e minute, bien que l’attaquant des Toffees ait été initialement signalé hors-jeu. Ce couac a totalement déstabilisé les visiteurs, jusqu’alors sereins en possession.
La défense citizen, alors en perte d’assurance, a cédé à nouveau cinq minutes plus tard : Jake O’Brien, plus haut que tout le monde, a placé une tête victorieuse pour les locaux, laissant Pep Guardiola abasourdi sur le bord du terrain. Sur le banc visiteur, l’incrédulité régnait : une avance 1-0 s’était évaporée en un clin d’œil, bouleversant la course au titre.
- AFP
Barry inscrit un doublé alors que City s'effondre
Le suspense ne s'est pas arrêté là, puisqu'Everton a porté son avance à 3-1 de manière sensationnelle, Barry trouvant le chemin des filets pour la deuxième fois. Goodison Park a alors explosé de joie, les Toffees semblant anéantir les espoirs de City d'un quatrième titre consécutif.
Malgré ce triple coup de massue, la ténacité de City a fini par payer. Erling Haaland, souvent décisif dans les grands rendez-vous, a glissé le ballon au fond des filets peu après le deuxième but de Barry, redonnant une lueur d’espoir aux siens.
Ce but a coupé court à l’enthousiasme des supporters locaux ; nombreux sont ceux qui, déjà en route vers la sortie, ont rebroussé chemin pour retrouver leur siège, pressentant qu’un nouveau coup de théâtre était possible dans cette rencontre à suspense.
Doku sauve un point, mais son avance au classement s'amenuise
Alors que le temps pressait et que le titre semblait s'éloigner, City a tout misé sur l'attaque. La pression a fini par payer dans les dernières secondes, lorsque Doku a redonné espoir à l'équipe de Guardiola en envoyant un deuxième tir spectaculaire dans la lucarne.
Si ce but rapporte seulement un point, City reste à cinq longueurs d’Arsenal avec un match en moins, réduisant presque à néant sa marge d’erreur.
Même en remportant son match en retard contre Crystal Palace et l’ensemble de ses rencontres restantes, City devra compter sur au moins une contre-performance d’Arsenal lors des trois dernières journées (face à West Ham, Burnley et Crystal Palace) pour entretenir ses espoirs de titre.
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Everton est à deux doigts d'une place européenne
Ce partage 3-3 rapproche Everton d’une place européenne, même si les Toffees peuvent nourrir des regrets après avoir gâché une avance de deux buts. Au coup de sifflet final de cette rencontre haletante, le classement de la Premier League reste plus imprévisible que jamais, et l’erreur initiale de Guehi devrait alimenter les discussions jusqu’à la fin de la saison.