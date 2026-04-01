Marc Guehi fait un aveu inquiétant, affirmant qu'« il n'est pas facile d'endosser le maillot », après la défaite de l'Angleterre face à un Japon « bien rodé »

Guehi a exhorté ses coéquipiers et les supporters à rester unis alors que l'équipe se prépare à faire face à l'intense attention médiatique qui caractérise la période précédant un grand tournoi. Il a déclaré : « C'est important de disputer ces matchs pour voir où nous en sommes, mais tout est une question de perspective : il faut veiller à tirer les leçons et à rester soudés. Il est facile de se focaliser sur ce seul match, surtout après la campagne que nous avons menée ; elle a été positive, il est donc important que nous restions soudés et que nous progressions. »

Il a ajouté : « Ce n’est pas facile d’endosser ce maillot. On affronte des équipes bien entraînées et disciplinées. Elles se sont également qualifiées pour la Coupe du monde, et elles veulent faire leurs preuves lorsqu’elles viennent ici. Je le répète, il est important que nous restions soudés, que nous tirions les leçons de ce moment et que nous allions de l’avant. »