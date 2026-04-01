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Marc Guehi fait un aveu inquiétant, affirmant qu'« il n'est pas facile d'endosser le maillot », après la défaite de l'Angleterre face à un Japon « bien rodé »
Défaite historique à Wembley
La composition expérimentale de Thomas Tuchel a peiné à se montrer décisive, malgré 75 % de possession face à une équipe japonaise très disciplinée. Le moment décisif est survenu à la 23e minute, lorsque l'ailier de Brighton Mitoma a trouvé le chemin des filets, permettant ainsi à une nation asiatique de battre l'Angleterre pour la toute première fois. Ce but a également mis fin à la remarquable série personnelle de Jordan Pickford, qui n'avait pas encaissé de but avec son équipe nationale depuis 922 minutes, une série qui remontait à octobre 2024.
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Un appel au réalisme lancé par le capitaine
Portant le brassard en l'absence de Harry Kane, Guehi s'est montré franc quant à l'immense pression liée au fait de jouer sous le poids du maillot national face à une équipe internationale aussi disciplinée. Il a souligné que, même si le résultat à Wembley était décevant, ces matchs amicaux à enjeux élevés sont stratégiquement conçus pour mettre en évidence les failles tactiques avant le début du tournoi en Amérique du Nord. Il a déclaré à ITV : « C'est évidemment décevant, mais nous devons être réalistes. C'est pour cela que nous disputons ces matchs à cette période de la saison, nous avons besoin de ces tests en tant qu'équipe. Si nous gardons le bon recul, ces matchs nous aident à progresser, à nous améliorer et à passer à l'étape suivante, qui est la Coupe du monde, et à être prêts. »
Préserver l'unité face aux critiques
Guehi a exhorté ses coéquipiers et les supporters à rester unis alors que l'équipe se prépare à faire face à l'intense attention médiatique qui caractérise la période précédant un grand tournoi. Il a déclaré : « C'est important de disputer ces matchs pour voir où nous en sommes, mais tout est une question de perspective : il faut veiller à tirer les leçons et à rester soudés. Il est facile de se focaliser sur ce seul match, surtout après la campagne que nous avons menée ; elle a été positive, il est donc important que nous restions soudés et que nous progressions. »
Il a ajouté : « Ce n’est pas facile d’endosser ce maillot. On affronte des équipes bien entraînées et disciplinées. Elles se sont également qualifiées pour la Coupe du monde, et elles veulent faire leurs preuves lorsqu’elles viennent ici. Je le répète, il est important que nous restions soudés, que nous tirions les leçons de ce moment et que nous allions de l’avant. »
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Derniers préparatifs pour l'Amérique du Nord
L'Angleterre va désormais connaître une période de réflexion intense alors que Tuchel finalise sa sélection de 26 joueurs pour la Coupe du monde. Le manque de mordant offensif en l'absence de Kane met en évidence une dépendance excessive à l'égard de son capitaine, un problème qu'il faudra résoudre avant d'affronter les différents défis du groupe L face à la Croatie, au Ghana et au Panama.