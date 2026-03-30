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Marc Cucurella reconnaît qu'un retour à Barcelone serait « difficile à refuser », alors que le défenseur de Chelsea évoque son avenir loin de Stamford Bridge
Un long parcours de La Masia à Londres
Cucurella n'exclut pas de revenir dans le club où sa carrière a véritablement débuté. Le parcours de ce joueur de 27 ans vers la Premier League a été tout sauf simple. Après avoir débuté dans le centre de formation de l'Espanyol, il a rejoint la célèbre académie de La Masia en 2012 et a remporté la Copa del Rey avec le club catalan en 2018 après avoir fait une apparition de sept minutes lors du premier tour – sa seule apparition chez les seniors avec le club. Pour pouvoir jouer régulièrement, le défenseur a été prêté à Eibar et à Getafe avant de s'installer en Angleterre. Brighton l'a recruté pour 20 millions d'euros à l'été 2021, et à peine un an plus tard, les Blues se sont assurés ses services pour la somme colossale de 65,3 millions d'euros.
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Succès sur la scène européenne et statistiques régulières
Depuis son arrivée à Stamford Bridge, l’arrière latéral s’est imposé comme un atout essentiel et a connu un immense succès, remportant la Ligue des conférences et la Coupe du monde des clubs de la FIFA, ainsi que le Championnat d’Europe avec l’Espagne en 2024. Rien que cette saison, il a disputé 41 matches toutes compétitions confondues. Cependant, interrogé sur l’attrait exercé par le club de son enfance, le défenseur s’est montré tout à fait honnête. Il a déclaré : « Ce serait difficile de refuser. Ce n'est pas seulement moi qui suis concerné. Je devrais penser à ma famille. Si ça arrive, ça arrive, et on verra quelle décision sera prise. On pense toujours à y retourner. [Mais] je suis très heureux là-bas [en Angleterre], tout comme ma famille. Je vais laisser ça de côté pour quelques années. »
L'incertitude règne dans les vestiaires de Chelsea
Ces dernières déclarations interviennent alors que les rumeurs vont bon train concernant plusieurs de ses stars. Alors qu’Enzo Fernández est récemment pressenti pour un transfert très médiatisé au Real Madrid, le club londonien aura fort à faire pour maintenir la concentration de son noyau dur.
Cette incertitude est aggravée par les récentes difficultés de l'équipe sur le terrain. Chelsea a connu un déclin notable, illustré par son élimination douloureuse de la Ligue des champions. Les Blues ont été éliminés par le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale, s'inclinant lourdement 5-2 en France avant de perdre 3-0 à domicile. Au niveau national, ils occupent la sixième place du classement de la Premier League avec 48 points, poursuivant désespérément une qualification européenne dans une période difficile pour le vestiaire.
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Quelle sera la prochaine étape pour la star espagnole ?
Pour l'avenir, l'objectif immédiat reste de terminer la saison en beauté. Sur la scène internationale, l'Espagne disputera un match amical contre l'Égypte le 31 mars, une préparation essentielle en vue de la Coupe du monde de l'été prochain. Au niveau national, le club a encore un calendrier chargé à venir alors qu'il se bat pour terminer parmi les quatre premiers. Son programme comprend un quart de finale de la FA Cup contre Port Vale le 4 avril, suivi de confrontations de championnat décisives. Il recevra Manchester City et Manchester United à la mi-avril, avant de se rendre à Brighton. En mai, il devra relever des défis de taille contre Liverpool et Tottenham, ce qui exigera une concentration maximale pour sauver sa saison.