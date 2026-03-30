Marc Cucurella reconnaît qu'un retour à Barcelone serait « difficile à refuser », alors que le défenseur de Chelsea évoque son avenir loin de Stamford Bridge

Ces dernières déclarations interviennent alors que les rumeurs vont bon train concernant plusieurs de ses stars. Alors qu’Enzo Fernández est récemment pressenti pour un transfert très médiatisé au Real Madrid, le club londonien aura fort à faire pour maintenir la concentration de son noyau dur.

Cette incertitude est aggravée par les récentes difficultés de l'équipe sur le terrain. Chelsea a connu un déclin notable, illustré par son élimination douloureuse de la Ligue des champions. Les Blues ont été éliminés par le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale, s'inclinant lourdement 5-2 en France avant de perdre 3-0 à domicile. Au niveau national, ils occupent la sixième place du classement de la Premier League avec 48 points, poursuivant désespérément une qualification européenne dans une période difficile pour le vestiaire.