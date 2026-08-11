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Marc Cucurella pense que le Real Madrid est parti pour réaliser une grande année sous les ordres de Jose Mourinho
Le facteur Mourinho alimente l’optimisme du Real Madrid
L'international espagnol a déjà été impressionné par l'impact que le technicien portugais a eu sur le groupe lors de leurs premières séances d'entraînement ensemble. S'exprimant auprès de Real Madrid TV après sa première journée d'entraînement avec le groupe, Cucurella a livré ses premières impressions sur l'ancien entraîneur de Chelsea et de Manchester United.
Interrogé plus précisément sur ce que le coach expérimenté avait apporté au terrain d'entraînement depuis son arrivée, le latéral gauche a déclaré : « Beaucoup de confiance et de naturel. Nous devons faire sur le terrain ce que nous savons faire et, surtout, prendre du plaisir. Je pense que ce que nous voulons tous, c'est gagner et réaliser une grande année. »
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Réaliser un rêve d’enfance dans la capitale
Malgré ses liens passés avec la célèbre académie La Masia de Barcelone, Cucurella a admis que l’attrait des 15 fois champions d’Europe était tout simplement trop fort pour être ignoré lorsque l’offre est arrivée. Le défenseur, qui a aidé l’Espagne à remporter la Coupe du monde avant de finaliser son transfert à Madrid, a décrit le club comme le sommet de ce sport. La possibilité de rejoindre un projet dirigé par Mourinho et de jouer pour ce qu’il considère comme « le plus grand club d’Europe » a été un facteur majeur dans sa décision de revenir en Espagne après un passage réussi de quatre ans en Premier League avec Brighton et Chelsea.
« Quand on commence à jouer au football enfant, puis qu’on a l’opportunité de jouer pour un club comme celui-ci, c’est très difficile de refuser », a déclaré Cucurella. « Quand l’opportunité s’est présentée, je n’ai pas hésité une seconde. En tant que spectateur, j’ai vu toutes ces soirées magiques, ces remontadas au Bernabeu, tous les titres de Ligue des champions qu’ils ont remportés. Avoir la chance de le vivre de l’intérieur et d’en faire partie représente une énorme responsabilité, mais aussi un défi très beau et très important. »
Un privilège de porter le célèbre maillot blanc
Ce transfert représente une étape majeure pour le joueur de 28 ans, qui a disputé 163 matches avec Chelsea et les a aidés à remporter la Conference League et la Coupe du monde des clubs en 2025. En rejoignant une ambitieuse campagne de recrutement, qui comprend Bernardo Silva, Ibrahima Konate et Denzel Dumfries, Cucurella sait parfaitement quels sont les standards attendus à Madrid. Il considère ce transfert non seulement comme une avancée dans sa carrière, mais aussi comme la confirmation de son travail acharné dans plusieurs clubs, dont Getafe et Eibar, avant son éclosion en Angleterre.
« C'est un honneur : peu de gens peuvent dire qu'ils ont porté ce maillot. Nous avons vu de grandes légendes ici, c'est un club avec beaucoup d'histoire, le plus grand d'Europe. Être ici aujourd'hui est un privilège, un honneur et, surtout, une récompense pour tous les efforts que j'ai fournis dans ma carrière », a-t-il ajouté.
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Préparation pour la nouvelle saison de Liga
La préparation du Real Madrid entre désormais dans une phase critique à l'approche du début de la nouvelle saison. L'équipe doit encore disputer d'autres tests de pré-saison contre le Deportivo de La Corogne et Schalke avant le début de la compétition officielle. Ces rencontres permettront à Mourinho d'intégrer davantage ses nouvelles recrues et d'affiner l'approche tactique qu'il attend de son équipe tout au long de l'année. La course aux trophées commencera officiellement le 22 août, lorsque le Real Madrid lancera sa campagne de Liga par un déplacement sur le terrain de l'Espanyol.
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