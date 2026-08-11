Malgré ses liens passés avec la célèbre académie La Masia de Barcelone, Cucurella a admis que l’attrait des 15 fois champions d’Europe était tout simplement trop fort pour être ignoré lorsque l’offre est arrivée. Le défenseur, qui a aidé l’Espagne à remporter la Coupe du monde avant de finaliser son transfert à Madrid, a décrit le club comme le sommet de ce sport. La possibilité de rejoindre un projet dirigé par Mourinho et de jouer pour ce qu’il considère comme « le plus grand club d’Europe » a été un facteur majeur dans sa décision de revenir en Espagne après un passage réussi de quatre ans en Premier League avec Brighton et Chelsea.

« Quand on commence à jouer au football enfant, puis qu’on a l’opportunité de jouer pour un club comme celui-ci, c’est très difficile de refuser », a déclaré Cucurella. « Quand l’opportunité s’est présentée, je n’ai pas hésité une seconde. En tant que spectateur, j’ai vu toutes ces soirées magiques, ces remontadas au Bernabeu, tous les titres de Ligue des champions qu’ils ont remportés. Avoir la chance de le vivre de l’intérieur et d’en faire partie représente une énorme responsabilité, mais aussi un défi très beau et très important. »