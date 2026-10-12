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Adhe Makayasa
Traduit par

Marc Cucurella mêle ses cheveux à la polémique autour du carton rouge de Vinicius Jr et adresse un avertissement furieux à l’arbitre lors de la victoire du Real Madrid, réduit à dix, face à Villarreal

M. Cucurella
Vinicius Junior
N. Saliba
Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
LaLiga

La courte victoire du Real Madrid face à Villarreal a été éclipsée par un moment de folie : Vinicius Junior a été expulsé et Marc Cucurella s’en est pris avec virulence au corps arbitral. L’attaquant brésilien a été exclu après une intervention de la VAR, provoquant la colère de ses coéquipiers dans une atmosphère devenue délétère au Santiago Bernabeu.

  • Un carton rouge controversé attise les tensions

    Cucurella a laissé éclater sa colère contre les arbitres après que Vinicius a reçu un carton rouge direct pour avoir tiré les cheveux de Nathan Saliba. Cette expulsion à la 72e minute a provoqué le chaos au bord du terrain, alors qu’un deuxième but était refusé à l’équipe à domicile, mettant brusquement fin aux célébrations exubérantes de Jose Mourinho. Malgré son infériorité numérique, le but inscrit avec sang-froid par Yan Diomande neuf minutes plus tôt a suffi à assurer les trois points au géant espagnol.


  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    L’Espagnol laisse éclater sa colère contre son assistant

    Furieux de ce qu’il considérait comme un arbitrage sévère à l’encontre de son coéquipier, Cucurella s’est dirigé droit vers l’arbitre assistant Francisco Garcia, près de la ligne de touche, pour lui adresser un avertissement ferme en agitant l’index. Son coéquipier à Madrid Bernardo Silva et Chendo, délégué du club, ont même dû intervenir pour calmer le latéral gauche avant que la situation ne dégénère.

    DAZN a filmé avec ses caméras la vive altercation de l’Espagnol, qui a hurlé à l’arbitre : « J’espère... J’espère que si quelqu’un touche à un seul de mes cheveux, vous l’expulserez. Allez vérifier la VAR. »

  • Une lutte acharnée permet de décrocher des points cruciaux

    Profitant de leur supériorité numérique, les visiteurs se sont portés à l’attaque et ont acculé l’équipe à domicile dans les derniers instants. Thibaut Courtois a dû réaliser plusieurs arrêts décisifs en fin de match pour repousser les tentatives dangereuses de Carlos Romero et de Gerard Moreno. Cette résistance défensive a permis de préserver la courte avance jusqu’au terme d’une rencontre houleuse, marquée par une série d’avertissements dans les dernières minutes.

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  • imago-sport-1084429112.jpgPressinphoto

    Un test européen attend les géants espagnols

    Madrid se tourne désormais vers la scène européenne et se déplace sur le terrain de la Roma en Ligue des champions le mercredi 14 octobre. L’équipe de Mourinho retrouvera ensuite le Santiago-Bernabéu pour recevoir Séville le dimanche suivant, avec l’objectif de prolonger sa bonne dynamique en championnat. Jouer sans son attaquant emblématique en Liga mettra à l’épreuve la profondeur de son effectif en attaque, dans une période où les matches s’enchaînent.

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