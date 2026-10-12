Furieux de ce qu’il considérait comme un arbitrage sévère à l’encontre de son coéquipier, Cucurella s’est dirigé droit vers l’arbitre assistant Francisco Garcia, près de la ligne de touche, pour lui adresser un avertissement ferme en agitant l’index. Son coéquipier à Madrid Bernardo Silva et Chendo, délégué du club, ont même dû intervenir pour calmer le latéral gauche avant que la situation ne dégénère.

DAZN a filmé avec ses caméras la vive altercation de l’Espagnol, qui a hurlé à l’arbitre : « J’espère... J’espère que si quelqu’un touche à un seul de mes cheveux, vous l’expulserez. Allez vérifier la VAR. »