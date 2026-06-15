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Marc Cucurella finalise son transfert de Chelsea au Real Madrid pour 52 millions de livres sterling, marquant ainsi la première grande recrue de José Mourinho depuis son retour au club
« The Special One » laisse son empreinte
Mourinho n’a pas perdu de temps pour remodeler l’effectif du Real Madrid après avoir fait de ce latéral gauche de 27 ans sa priorité dès son retour. Ce transfert témoigne de la volonté ferme du géant espagnol de se reconstruire après deux saisons sans titre majeur, offrant ainsi au « Special One » un international confirmé pour ancrer sa nouvelle défense.
Selon le Guardian, le transfert s’élève à 60 millions d’euros (52 millions de livres sterling / 70 millions de dollars), un investissement considérable pour un joueur qui, après avoir peiné à convaincre les supporters de Chelsea, est devenu un pilier des récents succès européens et mondiaux du club londonien.
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Cucurella signe un contrat à long terme
Le Real Madrid n’a pas tardé à s’attacher les services du défenseur, confirmant que l’international espagnol a signé un contrat qui le lie au Bernabéu pour le long terme. Dans un communiqué officiel, le club a annoncé : « Le Real Madrid CF et le Chelsea FC sont parvenus à un accord concernant le transfert du joueur Marc Cucurella, qui sera lié à notre club pour les six prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2032. »
Le vainqueur de l’Euro 2024 se trouve actuellement avec la sélection espagnole pour la Coupe du monde et rejoindra ses nouveaux coéquipiers dès la fin du tournoi. Son départ marque la fin d’une époque pour la défense de Chelsea, alors que le club se prépare à une nouvelle ère sous la houlette de sa nouvelle direction.
Chelsea dit au revoir à un champion du monde
Les Blues ont officialisé le départ de Marc Cucurella pour le Real Madrid et l’ont remercié poursacontribution. Dans un communiqué, le club a déclaré : « Marc Cucurella s’est engagé définitivement avec le club espagnol. Arrivé à Chelsea en provenance de Brighton & Hove Albion à l’été 2022, il a contribué aux victoires en UEFA Europa Conference League et en Coupe du monde des clubs de la FIFA. »
Le club a également salué ses performances internationales : « Pendant son séjour à Stamford Bridge, le défenseur de 27 ans a régulièrement porté le maillot de l’équipe nationale espagnole et a remporté le Championnat d’Europe de l’UEFA en 2024. Tout le monde au Chelsea FC tient à remercier Marc pour son engagement et le rôle qu’il a joué dans nos récents succès. Nous lui souhaitons beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière. »
Malgré ces succès sportifs, des tensions sont apparues plus tôt cette année entre le joueur et la direction du club. Cucurella avait publiquement critiqué la direction du club, estimant que l’équipe payait cher son « inexpérience » après une élimination décevante en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain. Il avait également exprimé sa frustration suite au départ d’Enzo Maresca. Enfin, le défenseur avait reconnu qu’un retour dans le club de son enfance, le FC Barcelone, serait « difficile à refuser ».
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La révolution de Mourinho au Bernabéu est lancée.
L’arrivée de Cucurella ne devrait être que le début d’une vaste campagne de recrutement, Mourinho visant à reconstruire l’effectif madrilène. Le club a déjà été étroitement associé à plusieurs cibles de premier plan, notamment Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté et Bernardo Silva, dans le but de retrouver sa domination tant au niveau national qu’européen.
Pour Chelsea, cette vente représente une rentrée d’argent bienvenue, tandis que le nouvel entraîneur Xabi Alonso cherche déjà son successeur. Si certains au club estimaient que le niveau de Cucurella avait baissé après la trêve hivernale, son départ pour la capitale espagnole démontre qu’il reste très convoité au plus haut niveau européen.