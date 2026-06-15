Les Blues ont officialisé le départ de Marc Cucurella pour le Real Madrid et l’ont remercié poursacontribution. Dans un communiqué, le club a déclaré : « Marc Cucurella s’est engagé définitivement avec le club espagnol. Arrivé à Chelsea en provenance de Brighton & Hove Albion à l’été 2022, il a contribué aux victoires en UEFA Europa Conference League et en Coupe du monde des clubs de la FIFA. »

Le club a également salué ses performances internationales : « Pendant son séjour à Stamford Bridge, le défenseur de 27 ans a régulièrement porté le maillot de l’équipe nationale espagnole et a remporté le Championnat d’Europe de l’UEFA en 2024. Tout le monde au Chelsea FC tient à remercier Marc pour son engagement et le rôle qu’il a joué dans nos récents succès. Nous lui souhaitons beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière. »

Malgré ces succès sportifs, des tensions sont apparues plus tôt cette année entre le joueur et la direction du club. Cucurella avait publiquement critiqué la direction du club, estimant que l’équipe payait cher son « inexpérience » après une élimination décevante en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain. Il avait également exprimé sa frustration suite au départ d’Enzo Maresca. Enfin, le défenseur avait reconnu qu’un retour dans le club de son enfance, le FC Barcelone, serait « difficile à refuser ».