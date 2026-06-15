Goal.com
En directBillets

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle et Krishan Davis

Traduit par

Marc Cucurella doit immédiatement apporter un souffle nouveau au Real Madrid après le transfert de 60 millions d’euros en provenance de Chelsea : GOAL passe en revue les plus gros coups du mercato estival 2026

Opinion
Real Madrid
M. Cucurella
Tottenham
A. Robertson
Manchester United
Ederson
FC Barcelone
A. Gordon
Liverpool
Chelsea
Newcastle
Atalanta Bergame
Premier League
LaLiga
Serie A
FEATURES

Pour certains fans de football, l'été est la période de l'année la plus attendue – et ce n'est pas seulement en raison de la Coupe du monde, qui revient tous les quatre ans. La fin de la saison signifie avant tout une chose : l'ouverture du mercato. Le mercato 2026 s'annonce d'ores et déjà bouillant, avec plusieurs grands noms qui devraient s'offrir des transferts mirobolants avant la clôture de la fenêtre, fixée au 1er septembre.

Certains transferts profitent à tous les protagonistes, mais dans bien des cas un club – ou le joueur – se demande ce qu’il serait advenu s’il avait fait un autre choix lors des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a tiré le meilleur parti de chaque transfert majeur, avant même que les joueurs ne soient officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque transfert conclu au fur et à mesure, vous permettant ainsi de suivre les grands gagnants – et les grands perdants – de cette saison de transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 millions d'euros)

    Ducôté de Chelsea, la situation paraît surprenante : depuis son arrivée en 2022, malgré un début délicat, Cucurella s’est imposé comme un pilier de la défense des Blues. Le voir partir tout en enregistrant une perte financière interpelle donc. À son meilleur niveau, l’Espagnol figure parmi les tout meilleurs à son poste sur la planète. Reste que Chelsea l’avait surpayé, déboursant 60 millions de livres (80 millions de dollars) auprès de Brighton, et, face à l’envie manifestée par le joueur de partir ainsi qu’à ses critiques publiques de la direction du club, les Blues se contenteront sans doute de récupérer jusqu’à 52 millions de livres (69 millions de dollars), estimant qu’il n’était pas intouchable. À 28 ans cet été, son prix aurait sans doute été moindre lors des prochains mercatos. Son départ prive un effectif encore tendre d’un de ses joueurs les plus expérimentés, mais Chelsea mise sur le jeune Jorrel Hato et sur la future recrue Valentin Barco pour le remplacer. Note : B-

    Pour le Real Madrid : José Mourinho parle, le club écoute et agit. Dès l’ouverture du mercato, les Merengues surprennent en recrutant Cucurella, alors qu’ils avaient déjà investi lourdement sur un autre arrière gauche, Álvaro Carreras, l’été précédent. Le joueur aurait été ciblé par le nouvel (et ancien) entraîneur, mais le prix payé paraît élevé. Un chèque de 60 millions d’euros représente une somme importante pour un club qui a récemment privilégié la prudence financière, et le joueur, dont le niveau a légèrement fléchi ces derniers mois, devra rapidement justifier cet investissement. À quelques semaines de ses 28 ans, Cucurella est censé être à son apogée, mais les Merengue doivent déjà se demander combien de saisons au plus haut niveau ils peuvent raisonnablement espérer de lui. Il possède toutefois les qualités d’un joueur « à la Mourinho » : énergie et agressivité. Avec l’arrivée de Cucurella, le Real compte désormais quatre arrières gauches sous contrat (Carreras, Ferland Mendy et Fran García), ce qui devrait entraîner des départs. Note : C

    Pour Cucurella : Principal bénéficiaire de l’opération, l’arrière gauche réalise son objectif : fuir un Chelsea en pleine dérive pour rejoindre l’un des plus grands clubs de la planète au meilleur moment de sa carrière. Il avait fait part de son souhait de rentrer en Espagne, déçu par la gestion des Blues à Stamford Bridge, et si l’Atlético semblait favori, c’est bien le Real qui a frappé le premier. Pas étonnant que le deal se soit conclu si vite : le joueur aurait donné son accord dès la première approche. Repéré par Mourinho, il a de fortes chances de s’imposer comme un joueur clé, tandis que Carreras devrait alterner les titularisations à son poste. Cependant, le montant élevé du transfert l’oblige à briller dès ses premiers matchs ; sinon, il risque de subir la foudre d’un public du Bernabéu réputé impatient, d’autant plus qu’il possède des liens avec le rival barcelonais. Note : A

    Krishan Davis


    • Publicité
  • Andy RobertsonGetty Images

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, transfert gratuit)

    Pour Liverpool, son départ est chargé d’émotion. Recruté 8 millions de livres auprès de Hull City en 2017, Robertson s’est imposé comme l’une des meilleures recrues de l’histoire du club et l’un des meilleurs arrières gauches du monde à son apogée. Néanmoins, ses 32 ans se font sentir, et Liverpool a anticipé son départ en recrutant Milos Kerkez l’été dernier, puis en cherchant à céder l’Écossais dès janvier, conditionné au retour de Kostas Tsimikas de Rome. Problème : Kerkez n’est pas encore totalement acclimaté à Anfield, et la saison 2025-2026 a montré que l’expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson vont cruellement manquer sur la côte de Merseyside. Les supporters craignent désormais qu’avec le départ de Salah, le niveau de l’équipe se dégrade encore davantage la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un recrutement surprenant. Les Spurs avaient déjà tenté de l’enrôler en janvier, sans que la nécessité sportive soit évidente. Certes, Ben Davies était blessé, mais le poste d’arrière gauche était déjà pourvu avec Destiny Udogie, le polyvalent Djed Spence et le jeune Brésilien Souza, fraîchement arrivé de Santos. L’argument principal était que son expérience aurait stabilisé un vestiaire en plein doute et aidé le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à imposer une culture d’engagement total. Son arrivée gratuite constitue un bonus, mais l’impression demeure que Tottenham n’en avait pas vraiment besoin. Note : C

    Pour Robertson : un choix surprenant. On comprend pourquoi le joueur voulait partir en janvier : il était devenu remplaçant derrière un arrière gauche aux performances modestes et il voulait jouer régulièrement en Premier League avant la Coupe du monde, ce que les Spurs semblaient prêts à lui garantir. Finalement, il a disputé plus de matches comme titulaire qu’il ne l’espérait en seconde partie de saison, ce qui lui permet d’arriver en forme côté nord-américain. Son départ était acté : Liverpool ne lui a jamais proposé de prolongation. D’autres destinations étaient pourtant envisageables, la Juventus ayant manifesté son intérêt pour le capitaine écossais. D’où une certaine perplexité face à son choix de rejoindre un club qui a frôlé la relégation lors de la dernière journée. Néanmoins, Robertson pourrait découvrir que Tottenham est aujourd’hui plus séduisant qu’en janvier, tant De Zerbi semble capable de métamorphoser les Spurs durant l’été. Reste à savoir s’il jouera beaucoup plus à Tottenham qu’il n’a joué à Liverpool la saison passée. Note : C

    Mark Doyle

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 juin : Ederson rejoint Manchester United en provenance d’Atalanta pour 35 millions de livres sterling.

    Pour l’Atalanta, c’est une nouvelle illustration de son modèle économique performant. Le club bergamasque avait recruté Ederson en provenance de Salernitana en 2022 pour environ 23 millions d’euros et pourrait aujourd’hui presque doubler cette somme, toutes clauses comprises, en le cédant à Manchester United après quatre saisons d’un niveau exceptionnel, couronnées par une victoire historique en Ligue Europa. Remplacer le Brésilien s’annonce difficile, mais telle est la philosophie de l’Atalanta : dénicher des talents, les faire éclore, puis les céder au meilleur enchérisseur quelques saisons plus tard. Rappelons que l’Atlético Madrid était aussi sur le coup, mais l’Atalanta a tenu bon sur le prix, et Manchester United a fini par accepter de payer le prix fort pour un joueur dont le contrat courait pourtant vers sa dernière année. Un travail de recrutement une nouvelle fois remarquable. Note : A

    Pour United : une recrue judicieuse de la part d’un club souvent critiqué pour ses recrutements impulsifs. Casemiro ayant quitté Old Trafford, les Red Devils cherchaient un nouveau milieu défensif ; ils ont donc choisi un profil similaire en recrutant un autre Brésilien capable de récupérer des ballons et de relancer. La cote d’Ederson a légèrement baissé au cours de l’année écoulée – ce qui explique pourquoi il n’a pas été retenu par Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde, contrairement à Casemiro. Cette baisse de régime s’explique en partie par le départ de Gian Piero Gasperini l’été dernier, car, sous l’ère du technicien italien, Ederson était présenté comme le « pilier » de la formation bergamasque qui avait dominé le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en finale de Ligue Europa 2024. À l’époque, il était annoncé du côté de Liverpool ou Manchester City. S’il retrouve ce niveau, il pourrait former un duo de milieu de terrain redoutable avec Kobbie Mainoo. Même s’il n’est pas au niveau de Casemiro à son apogée, il représente tout de même une nette amélioration par rapport à Manuel Ugarte. Note pour United : B+

    Pour Ederson : le grand transfert qu’il mérite depuis longtemps. Ederson n’a jamais caché son intérêt pour la Premier League, et il va désormais avoir l’occasion de se mettre à l’épreuve dans un championnat qui devrait convenir à ses compétences particulières. Il est excellent tant pour récupérer que pour conserver le ballon, tout en représentant une menace dans la surface. Certains estiment qu’il aurait mieux fait de rejoindre l’Atlético de Diego Simeone, mais Michael Carrick, lui-même ancien sentinelle de renom, a semble-t-il rétabli une certaine stabilité à Old Trafford, jusqu’alors perçu comme une destination risquée pour les joueurs ambitieux. À notre avis, il possède tous les atouts pour briller à Old Trafford et, ainsi, se rapprocher à nouveau de la sélection brésilienne. Note : A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (de Newcastle à Barcelone, 80 millions d'euros)

    Pour Newcastle, un changement d’approche significatif. Le club a lutté avec acharnement pour conserver Alexander Isak l’été dernier, avant de le laisser filer vers Liverpool. Autant le reconnaître : céder immédiatement au lieu de s’obstiner aurait épargné des remous inutiles à Eddie Howe et à son groupe. Cette fois, les Magpies n’ont pas traîné pour céder un autre avant-centre en manque de repères, et ce pour un chèque mirobolant. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais ses performances en club comme en sélection ne justifient pas les 69 millions de livres sterling déboursés. Reste à savoir si Newcastle saura cette fois investir judicieusement cette manne, car les fonds perçus pour Isak ont été dilapidés, et attirer des talents de premier plan s’annonce aussi ardu cet été. Privé de C1, le club ne peut plus attirer les grands noms, et sa 12e place en PL confirme que le projet saoudien perd peu à peu de son éclat. Note : B-

    Pour Barcelone : un signal préoccupant. Plombé depuis des mois par ses difficultés à respecter le fair-play financier de la Liga, le club catalan vient tout juste de rétablir ses finances. Pourtant, sa première décision a été de débourser 80 millions d’euros pour Gordon, un choix qui interroge. L’international anglais, capable d’évoluer partout sur le front de l’attaque et redoutable dans le pressing, devrait s’avérer utile ; Hansi Flick l’a d’ailleurs validé sans réserve. Néanmoins, il est difficile de ne pas conclure que le Barça a surpayé. Certes, une bonne Coupe du monde pourrait rendre l’investissement plus digeste, et l’on rappelle que l’attaquant a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison – mais six de ces buts ont été inscrits contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Ses 12 buts en 60 matchs de Premier League offrent un baromètre plus fiable de sa future contribution en Catalogne. Certes, Gordon devrait apporter à Flick l’ailier qu’il réclame et son salaire sera inférieur à celui de Rashford, mais d’autres opérations plus malines existaient, ce qui laisse penser que le Barça a encore une fois privilégié le chéquier au bon sens. Note : C+

    Pour Gordon : un rêve exaucé. Malgré des performances irrégulières en Premier League ces deux dernières années, l’attaquant obtient enfin le transfert vers un grand club qu’il convoitait depuis longtemps. Il avait avoué être séduit par les rumeurs le menant à Liverpool, son club de cœur depuis l’enfance, avant que le Bayern Munich ne semble prendre l’avantage cet été. Les Bavarois ont rapidement reculé devant le chèque réclamé, et c’est là que le vrai défi de Gordon commence. Même si l’arrivée éventuelle de Julian Álvarez pourrait lui épargner une partie de la pression, il devra tout de même prouver qu’il mérite son prix, car le Barça n’a pas investi 80 millions d’euros pour un simple second rôle. Il devra pourtant gagner sa place de titulaire dans un effectif déjà bien pourvu, et ce ne sera pas simple. Marcus Rashford, auteur de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça, en sait quelque chose : il est aujourd’hui considéré comme superflu au Camp Nou. Reste que Gordon peine sans doute à réaliser son rêve. Il va laisser derrière lui Anthony Elanga pour jouer aux côtés de Lamine Yamal. Note : A

    Mark Doyle