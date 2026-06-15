Ducôté de Chelsea, la situation paraît surprenante : depuis son arrivée en 2022, malgré un début délicat, Cucurella s’est imposé comme un pilier de la défense des Blues. Le voir partir tout en enregistrant une perte financière interpelle donc. À son meilleur niveau, l’Espagnol figure parmi les tout meilleurs à son poste sur la planète. Reste que Chelsea l’avait surpayé, déboursant 60 millions de livres (80 millions de dollars) auprès de Brighton, et, face à l’envie manifestée par le joueur de partir ainsi qu’à ses critiques publiques de la direction du club, les Blues se contenteront sans doute de récupérer jusqu’à 52 millions de livres (69 millions de dollars), estimant qu’il n’était pas intouchable. À 28 ans cet été, son prix aurait sans doute été moindre lors des prochains mercatos. Son départ prive un effectif encore tendre d’un de ses joueurs les plus expérimentés, mais Chelsea mise sur le jeune Jorrel Hato et sur la future recrue Valentin Barco pour le remplacer. Note : B-

Pour le Real Madrid : José Mourinho parle, le club écoute et agit. Dès l’ouverture du mercato, les Merengues surprennent en recrutant Cucurella, alors qu’ils avaient déjà investi lourdement sur un autre arrière gauche, Álvaro Carreras, l’été précédent. Le joueur aurait été ciblé par le nouvel (et ancien) entraîneur, mais le prix payé paraît élevé. Un chèque de 60 millions d’euros représente une somme importante pour un club qui a récemment privilégié la prudence financière, et le joueur, dont le niveau a légèrement fléchi ces derniers mois, devra rapidement justifier cet investissement. À quelques semaines de ses 28 ans, Cucurella est censé être à son apogée, mais les Merengue doivent déjà se demander combien de saisons au plus haut niveau ils peuvent raisonnablement espérer de lui. Il possède toutefois les qualités d’un joueur « à la Mourinho » : énergie et agressivité. Avec l’arrivée de Cucurella, le Real compte désormais quatre arrières gauches sous contrat (Carreras, Ferland Mendy et Fran García), ce qui devrait entraîner des départs. Note : C

Pour Cucurella : Principal bénéficiaire de l’opération, l’arrière gauche réalise son objectif : fuir un Chelsea en pleine dérive pour rejoindre l’un des plus grands clubs de la planète au meilleur moment de sa carrière. Il avait fait part de son souhait de rentrer en Espagne, déçu par la gestion des Blues à Stamford Bridge, et si l’Atlético semblait favori, c’est bien le Real qui a frappé le premier. Pas étonnant que le deal se soit conclu si vite : le joueur aurait donné son accord dès la première approche. Repéré par Mourinho, il a de fortes chances de s’imposer comme un joueur clé, tandis que Carreras devrait alterner les titularisations à son poste. Cependant, le montant élevé du transfert l’oblige à briller dès ses premiers matchs ; sinon, il risque de subir la foudre d’un public du Bernabéu réputé impatient, d’autant plus qu’il possède des liens avec le rival barcelonais. Note : A

Krishan Davis



