Cucurella a révélé sur Instagram qu’il était allé au bout de sa promesse en se faisant tatouer le sélectionneur de l’Espagne sur le corps, en publiant des photos du tatouage terminé aux côtés du célèbre tatoueur Ganga.

C’est un superbe hommage à l’homme qui a ramené la sélection espagnole au sommet du football international, après sa victoire spectaculaire 1-0 contre l’Argentine en finale. Après ce succès, Cucurella a immédiatement confirmé qu’il tiendrait sa promesse, allant même jusqu’à demander aux fans des suggestions sur l’endroit où le tatouage devrait être fait. Il est désormais allé au bout. Le latéral gauche a simplement accompagné sa publication sur X de la légende suivante : « Promise kept. »







