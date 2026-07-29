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Marc Cucurella dévoile un nouveau tatouage de Luis de la Fuente : le héros de l’Espagne tient sa promesse liée à la Coupe du monde
Une promesse tenue après la gloire mondiale
Cucurella a révélé sur Instagram qu’il était allé au bout de sa promesse en se faisant tatouer le sélectionneur de l’Espagne sur le corps, en publiant des photos du tatouage terminé aux côtés du célèbre tatoueur Ganga.
C’est un superbe hommage à l’homme qui a ramené la sélection espagnole au sommet du football international, après sa victoire spectaculaire 1-0 contre l’Argentine en finale. Après ce succès, Cucurella a immédiatement confirmé qu’il tiendrait sa promesse, allant même jusqu’à demander aux fans des suggestions sur l’endroit où le tatouage devrait être fait. Il est désormais allé au bout. Le latéral gauche a simplement accompagné sa publication sur X de la légende suivante : « Promise kept. »
- (C)Getty Images
L’art derrière l’hommage
Le dessin représente De la Fuente tenant le trophée de la Coupe du monde, avec le logo du tournoi en arrière-plan. Ganga est l’un des tatoueurs les plus connus au monde et a travaillé avec des stars du sport comme LeBron James et Carlos Alcaraz. Le tatouage se trouve à un endroit clairement visible, malgré le fait que Cucurella ait d’abord plaisanté en disant qu’il pourrait le cacher. Le niveau de détail de l’œuvre est extraordinaire, capturant l’émotion du sélectionneur au moment où il a soulevé l’emblématique trophée en or.
Un geste aussi permanent souligne l’immense respect que l’équipe porte à De la Fuente, lui qui est passé des catégories de jeunes à l’équipe première avec un succès incroyable.
L’ascension fulgurante de Cucurella vers les sommets
Cucurella a été l’un des joueurs les plus en vue de l’Espagne tout au long du tournoi, jouant un rôle clé dans le sacre de l’équipe de Luis de la Fuente, qui a offert au pays sa deuxième Coupe du monde. Ses performances ont couronné un été remarquable, également marqué par son transfert très médiatisé de Chelsea à Madrid.
Son parcours au cours des dernières années n’a rien eu de moins que spectaculaire, passant du statut de talent prometteur en Liga à celui de joueur phare de Premier League, avant de devenir vainqueur du Championnat d’Europe et de la Coupe du monde. Le passage à Madrid s’accompagne souvent d’une pression immense, mais Cucurella a géré la lumière des projecteurs avec aisance pendant la Coupe du monde.
- Getty Images Sport
Torres décide de ne pas suivre l’exemple de Cucurella
Toutes les promesses liées à la Coupe du monde n’ont toutefois pas été tenues. Héros de la finale, Ferran Torres avait promis de se raser la tête si l’Espagne devenait championne du monde, mais il a depuis tourné l’idée en dérision. Lors de la réception de l’équipe au palais royal, la princesse Leonor lui a même demandé s’il comptait aller jusqu’au bout, ce à quoi Torres a souri avant de répondre : « Non, non. »
Cucurella, en revanche, a prouvé qu’il était sérieux depuis le début. Comme l’a plaisanté De la Fuente après la finale : « Quand on dit quelque chose, il faut tenir parole. »
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