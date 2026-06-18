Cucurella, nouvelle recrue du Real Madrid, a révélé avoir reçu un appel de bienvenue de la part de José Mourinho après son arrivée au Bernabéu. Le défenseur de 27 ans, fraîchement transféré en provenance de Chelsea pour 52 millions de livres sterling, a confié que le technicien portugais l’avait contacté pour lui exprimer sa confiance avant leur collaboration dans la capitale espagnole.

En stage avec la sélection espagnole en vue de la Coupe du monde 2026, il a confié à El Mundo : « Nous avons échangé, il m’a dit qu’il avait hâte de travailler avec moi, que je m’intégrerais bien et que le Real Madrid est un grand club. Il m’a simplement souhaité bonne chance pour la Coupe du monde et m’a donné rendez-vous à Madrid. »

Interrogé sur les rumeurs selon lesquelles Mourinho lui aurait garanti qu’il ne recruterait aucun autre arrière gauche si le transfert venait à échouer, Cucurella a ajouté : « Non, je ne sais pas s’il a dit ça. Il m’a dit qu’il me voulait, et c’est tout. Je suis très heureux de cette confiance. J’ai hâte de commencer à travailler avec lui. »



