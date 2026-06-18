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Marc Cucurella dévoile les mots de José Mourinho juste avant son transfert au Real Madrid et explique pourquoi il n’a « pas hésité » malgré ses liens avec Barcelone
La touche personnelle du « Special One »
Cucurella, nouvelle recrue du Real Madrid, a révélé avoir reçu un appel de bienvenue de la part de José Mourinho après son arrivée au Bernabéu. Le défenseur de 27 ans, fraîchement transféré en provenance de Chelsea pour 52 millions de livres sterling, a confié que le technicien portugais l’avait contacté pour lui exprimer sa confiance avant leur collaboration dans la capitale espagnole.
En stage avec la sélection espagnole en vue de la Coupe du monde 2026, il a confié à El Mundo : « Nous avons échangé, il m’a dit qu’il avait hâte de travailler avec moi, que je m’intégrerais bien et que le Real Madrid est un grand club. Il m’a simplement souhaité bonne chance pour la Coupe du monde et m’a donné rendez-vous à Madrid. »
Interrogé sur les rumeurs selon lesquelles Mourinho lui aurait garanti qu’il ne recruterait aucun autre arrière gauche si le transfert venait à échouer, Cucurella a ajouté : « Non, je ne sais pas s’il a dit ça. Il m’a dit qu’il me voulait, et c’est tout. Je suis très heureux de cette confiance. J’ai hâte de commencer à travailler avec lui. »
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Opter pour Madrid plutôt que pour Barcelone par fidélité
Ce transfert a suscité beaucoup de bruit en Espagne en raison du parcours de Cucurella à La Masia, mais le latéral gauche reste ferme dans son choix professionnel. Il a expliqué que ses doutes initiaux s'étaient dissipés dès que les « Blancos » avaient manifesté leur intérêt. « Il y avait différentes options, mais quand l'offre du Real Madrid est arrivée, je n'ai pas hésité. Je considère cela comme une opportunité unique. Après tout, jouer pour le Real Madrid est un honneur, et peu de joueurs peuvent en dire autant, donc je n’ai pas hésité », a-t-il ajouté.
S’adressant aux supporters qui pourraient avoir du mal à voir un ancien produit du centre de formation du FC Barcelone porter le maillot blanc de Madrid, il a déclaré : « Je leur dis que la vie comporte différentes étapes. Dans ce cas précis, j’ai dû prendre une décision importante, et je n’ai aucun doute ; je pense que c’est un grand pas en avant pour moi. Quand on est enfant, on rêve de jouer pour de grands clubs, et le Real Madrid en fait partie. C’est le club qui a remporté le plus de Ligue des champions, et j’espère y gagner des titres et vivre de grands moments. »
Transaction express bouclée en quelques jours
La rapidité des négociations a surpris nombre d’observateurs, y compris le joueur lui-même, l’accord étant conclu entre le premier contact et la signature définitive en moins de deux jours. Le timing était délicat, Cucurella étant alors concentré sur la Coupe du monde avec l’Espagne, mais le défenseur s’est dit soulagé de régler son avenir aussi vite pour éviter toute distraction pendant ses obligations internationales.
« Je pense que tout s’est fait en un jour et demi ou deux », a-t-il déclaré. « C’était bien mieux pour moi, bien plus rapide, sans prise de tête. C’est enfin bouclé et j’en suis très heureux. Je crois que c’était dimanche après-midi… Ils m’ont dit que tout était pratiquement réglé, qu’il restait juste quelques formalités administratives et des signatures, rien de bien méchant. Ensuite, ils ont officialisé l’affaire, ce qui a créé un petit imprévu à cause du décalage horaire : l’annonce est tombée quelques heures avant notre match contre le Cap-Vert, mais, en réalité, tout était déjà bouclé. »
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Déception face à la « Roja » lors de la Coupe du monde
Bien que son avenir club soit assuré, Cucurella se concentre sur la manière de surmonter un début de Coupe du monde délicat, après le match nul 0-0 concédé par l’Espagne face au Cap-Vert. Le défenseur a reconnu la déception des supporters, mais a appelé à la patience alors que les champions d’Europe cherchent à trouver leur rythme lors de leurs prochains matchs.
« C’est clair que ça ne s’est pas bien passé. On voulait tous gagner, et peut-être que ça semblait plus facile que ça ne l’était en réalité », a admis Cucurella en évoquant le match contre l’Arabie saoudite. « On a commis quelques erreurs, on n’a pas été tout à fait précis, un peu imprécis, et face à ce genre d’équipes, quand on ne démarre pas bien, tout se complique. Il nous a manqué un peu de fraîcheur et de créativité, car nous ne commettons habituellement pas autant d’erreurs. Cependant, nous avons encore le temps de progresser et de bien nous préparer pour la rencontre suivante. Mieux vaut que cela se soit produit maintenant, afin que nous puissions nous améliorer progressivement. »