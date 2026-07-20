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Marc Cucurella confirme qu’il se fera tatouer le visage de Luis de la Fuente, honorant ainsi la promesse faite avant la Coupe du monde
Une promesse gravée sur sa peau
Avant même le coup d’envoi de l’aventure espagnole dans le tournoi, Cucurella avait annoncé sur Cadena COPE la marque qu’il s’engagerait à porter en cas de triomphe : « Si nous remportons la Coupe du monde, je me ferai tatouer le visage de Luis de la Fuente. »
Dimanche, après le coup de sifflet final de la victoire 1-0 de l’Espagne face à l’Argentine, médaille d’or autour du cou, le nouveau défenseur du Real Madrid s’est aussitôt rendu sur les réseaux sociaux pour lancer la recherche du tatoueur qui réalisera cette œuvre, en publiant : « Y a-t-il des tatoueurs dans la salle ? »
- AFP
Le dilemme du choix de l’emplacement d’un tatouage
Malgré sa détermination à tenir sa promesse, le latéral espagnol a reconnu nourrir encore quelques doutes logistiques quant à la réalisation de ce tatouage.
« Je ne sais pas encore. Je dois réfléchir à l’endroit où je vais le faire », a déclaré Cucurella aujournal Marca dans la zone mixte. « Les gens vont aussi me poser des questions, donc ça ne doit pas forcément être à un endroit visible, mais bon. Je pense qu’un long parcours nous attend désormais, j’espère qu’ils me donneront des idées, j’y réfléchirai et ensuite je devrai le faire. »
De la Fuente a d’ailleurs abondé dans ce sens lors des célébrations qui ont suivi le sacre mondial : plutôt que de dissuader ses joueurs de cette fantaisie esthétique, le sélectionneur a rappelé l’importance de l’intégrité et du respect de la parole donnée. « Je leur ai déjà dit qu’ils avaient tort. Et quand on fait une promesse, il faut la tenir. Je ne suis pas si moche que ça non plus », a-t-il conclu avec malice.
Surmonter les critiques grâce à un succès mondial
Au-delà de l’anecdote sur son tatouage, Cucurella a profité de cet instant de joie pour revenir sur son parcours semé d’embûches. « Je suis très fier, très heureux. Au final, ce n’est pas facile d’en être arrivé là. Au cours de notre carrière, surtout à l’adolescence et quand on est jeune, c’est dur, et il faut prendre des décisions. Parfois, on vous répète que vous n’êtes pas assez bon ou que vous n’y arriverez jamais », a confié le latéral gauche. « À tous ceux qui vous disent ce genre de choses, je les remercie d’avoir pris le temps de me donner leurs conseils, ainsi qu’à toutes les personnes qui m’ont aidé. Nous avons été tenaces, nous n’avons jamais abandonné, et aujourd’hui, nous avons la récompense d’être ici. »
- Getty Images Sport
Un été inoubliable pour l'équipe nationale espagnole
Ces près de deux mois passés ensemble ont forgé un lien indestructible entre les joueurs, un atout que Cucurella présente comme la clé de leur victoire finale face à l'Argentine.
« Cet été n’a pas été facile pour nous, et je suis très heureux… Le chemin a été long ; nous sommes ensemble depuis longtemps, et il est maintenant temps de faire la fête. Nous sommes venus ici avec un objectif, nous avons passé près de 50 jours en stage de préparation, et il est maintenant temps de faire la fête, d’être ensemble et de se remémorer ces moments », a-t-il déclaré.
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