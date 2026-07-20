Malgré sa détermination à tenir sa promesse, le latéral espagnol a reconnu nourrir encore quelques doutes logistiques quant à la réalisation de ce tatouage.

« Je ne sais pas encore. Je dois réfléchir à l’endroit où je vais le faire », a déclaré Cucurella aujournal Marca dans la zone mixte. « Les gens vont aussi me poser des questions, donc ça ne doit pas forcément être à un endroit visible, mais bon. Je pense qu’un long parcours nous attend désormais, j’espère qu’ils me donneront des idées, j’y réfléchirai et ensuite je devrai le faire. »

De la Fuente a d’ailleurs abondé dans ce sens lors des célébrations qui ont suivi le sacre mondial : plutôt que de dissuader ses joueurs de cette fantaisie esthétique, le sélectionneur a rappelé l’importance de l’intégrité et du respect de la parole donnée. « Je leur ai déjà dit qu’ils avaient tort. Et quand on fait une promesse, il faut la tenir. Je ne suis pas si moche que ça non plus », a-t-il conclu avec malice.