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Marc Bartra, défenseur du Real Betis, explique la tactique de penalty « répétée à l'entraînement » qui a contrecarré Kylian Mbappe lors de la défaite surprise du Real Madrid
Le Real Madrid trébuche à La Cartuja
Le Real Madrid a subi une surprenante défaite 1-0 face au Real Betis à La Cartuja. Le match s'est finalement joué sur un moment très controversé autour du penalty manqué de Mbappe. Le gardien du Betis Alvaro Valles a repoussé la tentative du Français sur penalty pour préserver le mince avantage de son équipe.
Cependant, le dégagement qui a suivi a déclenché un vif débat au sujet d'un possible empiètement. Le défenseur du Betis Bartra a été le premier joueur à réagir sur le ballon repoussé et à l'éloigner en catastrophe. Après le coup de sifflet final, le vétéran de l'axe a admis que son intervention parfaitement synchronisée était entièrement préméditée.
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Bartra révèle son secret sur le penalty
S'exprimant auprès de Movistar+ après le match, Bartra a expliqué qu'il s'était minutieusement renseigné sur les règles d'empiètement sur penalty. Le défenseur a délibérément placé ses pieds sur la ligne de la surface afin de gagner une avance précieuse. Il a pris un énorme risque pour s'assurer de pouvoir écarter le danger si Valles réalisait l'arrêt.
« J'ai essayé de calculer au mieux aujourd'hui », a confessé Bartra en évoquant son temps de réaction fulgurant. « C'est vrai que s'il la frappe une demi-seconde plus tôt ou plus tard, j'aurais été pris à l'intérieur. Mais je pense que là, au final, j'ai essayé de tenir le plus longtemps possible avec le pied ancré au sol et sans marcher sur la ligne, et ça a bien fonctionné. »
Apprendre d’un ancien arbitre
Le pari calculé de Bartra a en réalité été inspiré par un incident récent impliquant le défenseur de Valence Jose Gaya. La star du Betis a remarqué Gaya en train d'utiliser une technique de saut similaire à l'entrée de la surface de réparation et a décidé de vérifier la légalité de ce geste. Pour clarifier le règlement, Bartra a contacté une connaissance personnelle ayant de l'expérience dans l'arbitrage.
« Il y a quelques journées, je crois que c'était Gaya qui avait fait ce petit saut, et j'ai demandé à un ami arbitre, a-t-il expliqué. C'est un ami de Segunda B qui n'arbitre plus, et il m'a dit que tu peux être là, tant que tu ne marches pas dessus. »
- AFP
Le Betis célèbre une victoire historique
La stratégie défensive minutieusement préparée a porté ses fruits pour le Betis. La validation légale de Bartra a permis à son équipe de repartir avec une célèbre victoire 1-0 contre le Real Madrid. L’équipe de Jose Mourinho doit désormais vite se remobiliser et rebondir lors de ses prochains matches pour éviter de perdre du terrain dans la course au titre. De son côté, le Betis espérera s’appuyer sur cet énorme regain de confiance pour prendre un élan vital en vue de la suite de la saison.
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