Le Real Madrid a subi une surprenante défaite 1-0 face au Real Betis à La Cartuja. Le match s'est finalement joué sur un moment très controversé autour du penalty manqué de Mbappe. Le gardien du Betis Alvaro Valles a repoussé la tentative du Français sur penalty pour préserver le mince avantage de son équipe.

Cependant, le dégagement qui a suivi a déclenché un vif débat au sujet d'un possible empiètement. Le défenseur du Betis Bartra a été le premier joueur à réagir sur le ballon repoussé et à l'éloigner en catastrophe. Après le coup de sifflet final, le vétéran de l'axe a admis que son intervention parfaitement synchronisée était entièrement préméditée.