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Marc-André ter Stegen devrait être prêté à l’Ajax, le FC Barcelone s’engageant à prendre en charge la majeure partie de la rémunération du gardien
Barcelone se rapproche du départ de Ter Stegen
Le Barça est sur le point de prêter Ter Stegen à l’Ajax, le club catalan devant prendre en charge la majeure partie du salaire du gardien allemand, selon AD. Ce transfert intervient après une période difficile pour le joueur de 34 ans sous les ordres de Hansi Flick. Ancien capitaine et gardien titulaire, il a été doublé par Joan García dans la hiérarchie, puis l’arrivée de Wojciech Szczęsny a encore réduit ses chances de jouer. Des impératifs financiers ont aussi pesé dans la balance : sous contrat jusqu’en 2028, ses salaires différés des saisons précédentes alourdissent toujours la masse salariale du club catalan.
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Problèmes de blessures et exclusion de la sélection nationale
Ce transfert intervient après une période difficile pour l'international allemand. Une rupture du tendon rotulien l’avait déjà tenu éloigné des terrains pendant sept mois en 2025, avant qu’une blessure au dos ne nécessite une intervention chirurgicale à son retour. Bien qu’il ait été prêté à Gérone en janvier dernier, une lésion aux ischio-jambiers survenue lors de son deuxième match avec les Blanquivermells l’a contraint à manquer le reste de la saison. Ce nouveau contretemps lui a également coûté sa place dans la sélection allemande de Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde 2026, au profit de Manuel Neuer, revenu sur la scène internationale.
Tension au Camp Nou
Les relations entre Ter Stegen et le FC Barcelone se sont tendues. En août 2025, le club l’a temporairement démis de ses fonctions de capitaine après un désaccord concernant des formalités administratives liées à l’enregistrement d’un joueur remplaçant pendant son absence pour blessure. Si le problème a été résolu en moins de 24 heures et que son brassard lui a été restitué, l’incident a alimenté les débats parmi les experts et les supporters pendant des semaines.
Le Barça, qui évolue constamment au ras de son plafond salarial, cherche depuis plusieurs mercatos à se séparer d’un vétéran très bien payé. L’accord verbal actuel avec l’Ajax semble constituer la solution la plus viable pour toutes les parties.
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Une chance de reconstruire l’équipe à Amsterdam
Le prêt n’attend plus que d’être finalisé, le même article indiquant que le gardien s’envolera pour Amsterdam dans les prochains jours. Un passage à l’Ajax offrirait à Ter Stegen l’occasion de retrouver la forme, de reprendre confiance en lui et de s’assurer un temps de jeu régulier en équipe première après une période marquée par les blessures. Pour Barcelone, cet accord représente une nouvelle étape dans la réduction de sa masse salariale tout en renforçant l’effectif en vue de la saison 2026-2027.
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