Marc-André ter Stegen devrait être prêté à l’Ajax, le FC Barcelone s’engageant à prendre en charge la majeure partie de la rémunération du gardien

Les relations entre Ter Stegen et le FC Barcelone se sont tendues. En août 2025, le club l’a temporairement démis de ses fonctions de capitaine après un désaccord concernant des formalités administratives liées à l’enregistrement d’un joueur remplaçant pendant son absence pour blessure. Si le problème a été résolu en moins de 24 heures et que son brassard lui a été restitué, l’incident a alimenté les débats parmi les experts et les supporters pendant des semaines.

Le Barça, qui évolue constamment au ras de son plafond salarial, cherche depuis plusieurs mercatos à se séparer d’un vétéran très bien payé. L’accord verbal actuel avec l’Ajax semble constituer la solution la plus viable pour toutes les parties.