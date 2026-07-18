Maradona Junior : « Aujourd’hui, Messi est sans aucun doute le deuxième meilleur joueur de l’histoire. »

Diego Armando Maradona Jr, fils de Diego, s'exprime dans La Repubblica sur la Coupe du monde, l'Argentine et le « duel » entre les « Diez » : Lionel Messi et son père.





Maradona est supérieur à Pelé. Et Messi ?

«Je n’aime pas les comparaisons et je comprends que Leo ait lui aussi demandé de les éviter. Messi peut être fier d’être devenu un champion formidable ; aujourd’hui, c’est sans aucun doute lui le deuxième meilleur joueur de tous les temps.»





Quel est votre pronostic pour la finale ?

«Cinquante-cinquante, j’envie les spectateurs neutres, car ils auront la chance d’assister sereinement à un grand spectacle.»