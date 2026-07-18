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Lionel Messi Argentina 2026 World Cup backGetty
Gianluca Minchiotti

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Maradona Junior : « Aujourd’hui, Messi est sans aucun doute le deuxième meilleur joueur de l’histoire. »

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Le fils du « Pibe de Oro » compare son père à Messi et livre son pronostic pour la finale de la Coupe du monde.

Diego Armando Maradona Jr, fils de Diego, s'exprime dans La Repubblica sur la Coupe du monde, l'Argentine et le « duel » entre les « Diez » : Lionel Messi et son père.


Maradona est supérieur à Pelé. Et Messi ?

«Je n’aime pas les comparaisons et je comprends que Leo ait lui aussi demandé de les éviter. Messi peut être fier d’être devenu un champion formidable ; aujourd’hui, c’est sans aucun doute lui le deuxième meilleur joueur de tous les temps.»


Quel est votre pronostic pour la finale ?

«Cinquante-cinquante, j’envie les spectateurs neutres, car ils auront la chance d’assister sereinement à un grand spectacle.»

  • À Naples, on va à nouveau soutenir l'Argentine.

    « C’est normal, au nom de Maradona. C’est un amour éternel que mon père a mérité, comme personne d’autre. Il a prouvé à Naples qu’il pouvait faire partie de l’élite et garder la tête haute même en dehors du terrain. C’est lui qui a ouvert la voie, puis les autres titres de champion ont suivi et aujourd’hui, la ville est numéro un en Europe en matière de tourisme. »


    Estimez-vous que Messi soit moins populaire que Maradona ?

    «J’ai déjà dit que je n’aimais pas les comparaisons. À quoi ça sert de dire que Pino Daniele est meilleur que Bennato ?»

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