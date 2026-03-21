À l'issue du match Cagliari-Naples, Diego Armando Maradona Jr a fait des déclarations, dans l'émission « Terzo Tempo Calcio Napoli » sur Televomero, qui ne manqueront pas de faire réagir les supporters de l'équipe napolitaine. Après le but victorieux de McTominay, le fils du « Pibe de Oro » a osé une comparaison audacieuse entre l'Écossais et Maradona lui-même.