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Maradona Jr. surprend : « Après mon père, McTominay est le joueur le plus décisif de l'histoire de Naples »

Le fils du « Pibe de oro » consacre le milieu de terrain écossais et le place au cœur de l'histoire du Napoli

À l'issue du match Cagliari-Naples, Diego Armando Maradona Jr a fait des déclarations, dans l'émission « Terzo Tempo Calcio Napoli » sur Televomero, qui ne manqueront pas de faire réagir les supporters de l'équipe napolitaine. Après le but victorieux de McTominay, le fils du « Pibe de Oro » a osé une comparaison audacieuse entre l'Écossais et Maradona lui-même.

  • SU MCTOMINAY

    « McTominay ? Après mon père, McTominay est le joueur le plus décisif de l'histoire du Napoli. À Naples, nous avons eu Dieu ; pour moi, McTominay, c'est Jésus. C'est un joueur incontournable. »


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  • SU DE BRUYNE

    « De Bruyne ? Je ne comprends pas comment on peut penser que des joueurs aussi doués techniquement que De Bruyne et McTominay ne peuvent pas jouer ensemble. »

  • À PROPOS DE CONTE

    « Avec tout ce qui s'est passé, cette équipe aurait terminé dixième sans Conte. Et si Naples finissait deuxième, il faudrait ériger une statue de l'entraîneur à Castel Volturno. »



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