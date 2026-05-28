Le grand club catalan a annoncé que Leon et Batlle mettront un terme à leur brillante carrière au sein du club cet été. Leurs départs marquent un remaniement majeur pour un effectif qui a dominé le football national et européen ces dernières années, cette annonce suivant celle de Putellas, déjà partie.

Les deux joueuses ont été des pièces maîtresses de l’équipe qui a réalisé un quadruplé historique cette saison, couronné par une victoire écrasante 4-0 en finale de la Ligue des champions contre l’OL Lyonnais à Oslo. Après avoir de nouveau atteint les sommets du football européen, le duo défensif est désormais prêt à entamer un nouveau chapitre de sa carrière loin de la Liga F.