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Mapi León et Ona Batlle suivent Alexia Putellas et quittent le FC Barcelone en direction de la WSL
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Le FC Barcelone officialise le départ de deux défenseurs.
Le grand club catalan a annoncé que Leon et Batlle mettront un terme à leur brillante carrière au sein du club cet été. Leurs départs marquent un remaniement majeur pour un effectif qui a dominé le football national et européen ces dernières années, cette annonce suivant celle de Putellas, déjà partie.
Les deux joueuses ont été des pièces maîtresses de l’équipe qui a réalisé un quadruplé historique cette saison, couronné par une victoire écrasante 4-0 en finale de la Ligue des champions contre l’OL Lyonnais à Oslo. Après avoir de nouveau atteint les sommets du football européen, le duo défensif est désormais prêt à entamer un nouveau chapitre de sa carrière loin de la Liga F.
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Les destinations WSL se profilent à l’horizon
Selon ESPN, les deux joueuses devraient s’engager en Super League féminine anglaise. Leon serait en pourparlers avancés avec les London City Lionesses, formation ambitieuse de Championship, un transfert qui constituerait un coup de maître pour le club londonien désireux de bâtir un effectif de premier plan.
De son côté, Batlle s’apprête à retrouver l’Angleterre sous les couleurs d’Arsenal. L’arrière latérale, déjà remarquée en WSL lors de son passage à Manchester United avant de revenir à Barcelone en 2023, offrirait à l’équipe de Renee Slegers l’une des défenseuses les plus techniques du circuit international, dans l’optique de rattraper Chelsea et Manchester City.
L’ère Leon touche à sa fin.
À 30 ans, Leon quitte Barcelone en véritable légende du club. Arrivée de l’Atlético de Madrid en 2017, la défenseuse centrale a été le pilier de la défense blaugrana, disputant plus de 300 matches et remportant pas moins de 27 trophées. Son palmarès comprend quatre Ligue des champions, ce qui confirme son statut d’une des joueuses les plus titrées de l’histoire du club. Sa maîtrise technique et sa capacité à construire le jeu depuis l’arrière ont défini le style de jeu de Barcelone durant son âge d’or.
- AFP
Le retour bref mais intense de Batlle
De retour au club en 2023 après avoir été formée au sein du centre de formation, Ona Batlle a connu un deuxième passage tout aussi fructueux, bien que plus court. En trois saisons chez les seniors, réparties sur deux périodes, elle a conquis 11 des 12 trophées mis en jeu. Sa polyvalence défensive a été un atout majeur pour Barcelone, qui a conclu ses dernières campagnes par un triplé puis un quadruplé.
Les départs de Leon et Batlle, conjugués à celui de Putellas, laissent un vide considérable en matière de leadership que le club catalan devra combler. Il ne reste plus qu'un match à disputer cette saison : un déplacement sur la pelouse du Madrid CFF en Liga F, qui servira d'adieu définitif à trois des figures les plus influentes du football féminin moderne.