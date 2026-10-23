Après avoir été mis sur la touche lors de la compétition phare de la FIFA en Amérique du Nord, il n’était plus possible de conclure un transfert pendant le mercato estival. Personne n’allait dépenser une fortune pour un joueur appelé à rester sur la touche pendant plusieurs mois.

L’avis général était toutefois qu’un accord pourrait être trouvé en janvier, si des progrès encourageants avaient été réalisés au cours de sa longue rééducation. Il semblait peu probable qu’Ugarte retrouve les faveurs de Manchester United.

Il n’a disputé que 69 matches avec Manchester United depuis son arrivée en provenance du Paris Saint-Germain pour 42 millions de livres sterling (56 millions de dollars) en août 2024. À l’époque, ses qualités de combattant dans l’entrejeu étaient censées être précieuses pour ce poids lourd de la Premier League.