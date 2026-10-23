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Manuel Ugarte peut-il se relancer à Manchester United ? Pourquoi un transfert en 2027 n’est pas garanti, alors que Gus Poyet estime que le milieu uruguayen peut avoir un impact positif après sa blessure
Ugarte a rejoint Manchester United dans le cadre d’un transfert de 42 millions de livres sterling
Après avoir été mis sur la touche lors de la compétition phare de la FIFA en Amérique du Nord, il n’était plus possible de conclure un transfert pendant le mercato estival. Personne n’allait dépenser une fortune pour un joueur appelé à rester sur la touche pendant plusieurs mois.
L’avis général était toutefois qu’un accord pourrait être trouvé en janvier, si des progrès encourageants avaient été réalisés au cours de sa longue rééducation. Il semblait peu probable qu’Ugarte retrouve les faveurs de Manchester United.
Il n’a disputé que 69 matches avec Manchester United depuis son arrivée en provenance du Paris Saint-Germain pour 42 millions de livres sterling (56 millions de dollars) en août 2024. À l’époque, ses qualités de combattant dans l’entrejeu étaient censées être précieuses pour ce poids lourd de la Premier League.
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Manchester United a renforcé son milieu de terrain
Ugarte n’a toutefois jamais vraiment convaincu et a reculé dans la hiérarchie, le vétéran brésilien Casemiro s’étant imposé dans un rôle important de milieu défensif. Youri Tielemans, Andrey Santos et Carlos Baleba ont tous été recrutés avant la saison 2026-2027.
Manchester United est cependant resté désespérément irrégulier sous la direction de l’entraîneur principal Michael Carrick, ce qui a relancé les discussions autour d’un changement d’entraîneur. D’ici à ce qu’Ugarte soit de nouveau apte à jouer, un nouvel homme pourrait diriger l’équipe depuis le banc.
Transfert ou seconde chance : quel avenir pour Ugarte ?
Interrogé sur l’avenir de son compatriote, alors que les rumeurs de départ semblent ne jamais s’éloigner, l’ancien international uruguayen Poyet, qui s’exprimait en partenariat avec Gambling.com, la référence pour les sites de casino, a confié à GOAL : « Il doit d’abord revenir.
« C’est incroyable parce que, lorsqu’il a quitté le Portugal [où il jouait au Sporting], il devait rejoindre Chelsea. Je voulais absolument qu’il signe à Chelsea, mais il est parti à Paris, puis à Manchester. Ce sont les décisions qui ont été prises au cours de sa carrière.
« Je pense qu’il doit d’abord revenir. Je ne crois pas qu’il partira avant d’avoir disputé quelques matches, ou alors ce sera difficile, à tout le moins. Je me souviens avoir subi une grave blessure : la seule chose sur laquelle on se concentre, c’est de revenir sur le terrain et de prouver qu’on va bien. Ensuite, oui, on peut prendre une décision.
« Mais évidemment, avec tout le respect que je dois aux joueurs de Manchester United, je penserais avoir mes chances de jouer. Après, cela dépend de l’entraîneur et de sa façon de voir les choses.
« Dans ce Manchester United, on peut imaginer Ugarte au milieu de terrain une fois qu’il aura retrouvé la forme. Attendons donc de voir si quelque chose change d’ici à son retour. »
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À l’expiration du contrat d’Ugarte à Old Trafford
Ugarte a signé un contrat de cinq ans avec United lors de son arrivée à Manchester, un bail qui court jusqu’à l’été 2029. Manchester United n’est donc pas contraint de le vendre ni de solliciter des offres.
Le club devra toutefois décider si le milieu de terrain de 25 ans, réputé pour son travail, fait partie de ses projets à long terme. Une fois de retour sur le terrain d’entraînement, son état et ses chances de retrouver un temps de jeu régulier pourront être mieux évalués.
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