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Manuel Ugarte a subi une terrible blessure au genou après un choc avec un coéquipier uruguayen ; Manchester United craint que le milieu de terrain ne soit écarté des terrains pendant une longue période
Le milieu de terrain a été évacué sur une civière, manifestement choqué.
Le parcours de l'Uruguay à la Coupe du monde s'est soldé par une double déception, l'équipe ayant été éliminée du tournoi après sa défaite face à l'Espagne. Le milieu de terrain de Manchester United n'a tenu que 44 minutes avant de se tordre le genou lors d'un choc accidentel avec son coéquipier Mathias Olivera. Ugarte, qui semblait en grande forme après avoir réussi un tacle et remporté ses trois duels au sol, a quitté le terrain sur une civière, visiblement en souffrance, venant aggraver l'élimination décevante de l'équipe de Marcelo Bielsa dès la phase de poules.
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Manchester United redoute de lourds dégâts
Les responsables d’Old Trafford sont de plus en plus inquiets après le premier diagnostic. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Manchester United redoute une blessure grave du milieu de terrain et attend de pouvoir contacter directement son entourage pour évaluer l’étendue des lésions. Cette évolution soudaine a provoqué une onde de choc au sein des services médicaux et du recrutement du club.
Le mercato est en plein bouleversement.
Cette blessure, survenue au pire moment, menace de faire dérailler la stratégie estivale de transferts de Manchester United. La direction du club avait désigné l’international uruguayen comme un actif clé à céder pour financer la refonte du milieu de terrain. Ce revers inattendu place les dirigeants dans une position délicate : les clubs acheteurs potentiels pourraient suspendre les négociations jusqu’à ce que le joueur ait terminé sa rééducation et prouvé sa capacité à jouer sur le long terme.
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Les plans de reconstruction ont été suspendus
Avec Ugarte condamné à un long passage à l’infirmerie, Manchester United doit revoir sans tarder sa politique de rotation de l’effectif. Le département recrutement, sous haute pression, cherche à céder plusieurs joueurs du second cercle pour préserver son budget de reconstruction avant la clôture du mercato. Parallèlement, le milieu de terrain entame un parcours de rétablissement incertain : des examens d’imagerie avancés sont prévus début semaine prochaine pour déterminer si une intervention chirurgicale est nécessaire.