Manuel Ugarte a subi une terrible blessure au genou après un choc avec un coéquipier uruguayen ; Manchester United craint que le milieu de terrain ne soit écarté des terrains pendant une longue période

Le parcours de l'Uruguay à la Coupe du monde s'est soldé par une double déception, l'équipe ayant été éliminée du tournoi après sa défaite face à l'Espagne. Le milieu de terrain de Manchester United n'a tenu que 44 minutes avant de se tordre le genou lors d'un choc accidentel avec son coéquipier Mathias Olivera. Ugarte, qui semblait en grande forme après avoir réussi un tacle et remporté ses trois duels au sol, a quitté le terrain sur une civière, visiblement en souffrance, venant aggraver l'élimination décevante de l'équipe de Marcelo Bielsa dès la phase de poules.