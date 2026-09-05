Pellegrini n’était pas d’humeur à laisser les commentaires d’après-match de Mourinho éclipser une soirée mémorable pour le Betis. Après avoir vu son équipe décrocher une victoire 1-0 de haute lutte, le technicien chilien a été interrogé sur l’affirmation de Mourinho selon laquelle l’équipe à domicile avait surtout joué pour le match nul. Pellegrini est resté ferme dans sa conviction que son équipe méritait la victoire, malgré la pression exercée par les visiteurs tout au long d’une soirée tendue à Séville.

Répondant directement à l’idée que le Betis avait eu de la chance, Pellegrini a déclaré : « Je ne fais pas la même analyse parce que je pense que l’équipe est entrée sur le terrain pour gagner dès la première minute du match, en essayant de trouver le chemin des filets face à un adversaire comme le Real Madrid, qui est, bien sûr, un adversaire difficile », a expliqué Pellegrini.

« Ils ont eu quelques coups de pied arrêtés très dangereux sur lesquels Alvaro Valles a réalisé trois très, très beaux arrêts, mais au final, nous avons marqué le but et pris les trois points contre un grand adversaire, dans un match très disputé qui, même s’il s’était terminé par un nul, aurait été un résultat juste. Donc, à cet égard, cela arrive souvent en football : nous avons su capitaliser sur nos occasions et eux non. »