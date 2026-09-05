AFP
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Manuel Pellegrini répond aux accusations de Jose Mourinho, qui a affirmé que le Betis « jouait pour le nul », après la victoire contre le Real Madrid
Pellegrini défend la tactique du Betis face aux critiques de Mourinho
Pellegrini n’était pas d’humeur à laisser les commentaires d’après-match de Mourinho éclipser une soirée mémorable pour le Betis. Après avoir vu son équipe décrocher une victoire 1-0 de haute lutte, le technicien chilien a été interrogé sur l’affirmation de Mourinho selon laquelle l’équipe à domicile avait surtout joué pour le match nul. Pellegrini est resté ferme dans sa conviction que son équipe méritait la victoire, malgré la pression exercée par les visiteurs tout au long d’une soirée tendue à Séville.
Répondant directement à l’idée que le Betis avait eu de la chance, Pellegrini a déclaré : « Je ne fais pas la même analyse parce que je pense que l’équipe est entrée sur le terrain pour gagner dès la première minute du match, en essayant de trouver le chemin des filets face à un adversaire comme le Real Madrid, qui est, bien sûr, un adversaire difficile », a expliqué Pellegrini.
« Ils ont eu quelques coups de pied arrêtés très dangereux sur lesquels Alvaro Valles a réalisé trois très, très beaux arrêts, mais au final, nous avons marqué le but et pris les trois points contre un grand adversaire, dans un match très disputé qui, même s’il s’était terminé par un nul, aurait été un résultat juste. Donc, à cet égard, cela arrive souvent en football : nous avons su capitaliser sur nos occasions et eux non. »
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L’entraîneur balaie les plaintes de Mourinho concernant le match
Mourinho a également laissé entendre qu’il y avait eu une certaine forme d’agressivité du côté du Betis, mais Pellegrini s’est empressé de balayer toute idée selon laquelle l’arbitre aurait influencé l’issue de la rencontre. Pellegrini rejette les plaintes de Mourinho concernant l’arbitrage
« Je ne pense pas que nous ayons joué de manière trop rude. Je pense que les deux équipes se sont disputé le ballon. Je ne crois pas qu’il y ait eu une influence arbitrale significative. Qu’il y ait eu un carton jaune de plus ou de moins, je ne pense pas que cela ait été décisif dans l’issue du match », a-t-il déclaré.
« Nous n’avons pas gagné le match à cause de l’arbitre ; nous avons gagné parce que nous avons su profiter de nos occasions et qu’eux n’ont pas pu concrétiser les leurs, soit parce qu’elles ont été stoppées par Álvaro Valles, soit parce qu’ils ont manqué le penalty qu’ils ont eu. C’est comme ça, les résultats en football ; des événements précis décident de l’issue, mais je ne pense pas que l’arbitre en ait été la raison. »
La résilience et la règle des 24 heures à Séville
Cette victoire avait une saveur particulièrement douce pour le Betis après une défaite cuisante contre Levante lors de sa sortie précédente. Pellegrini prône depuis longtemps une philosophie de stabilité émotionnelle, refusant de laisser ses joueurs s’emballer ou se laisser abattre par des résultats isolés. Il a expliqué que son approche avec le groupe restait la même même après un mauvais résultat, soulignant que l’identité de l’équipe et sa force mentale se construisent au fil des années de travail, et non au gré des réactions d’une semaine à l’autre.
Pellegrini a détaillé son message au vestiaire en déclarant : « C’est la même chose que je transmets depuis les sept années que nous sommes au Betis : le football vous donne 24 heures ; 24 heures pour savourer une victoire, 24 heures pour souffrir d’une défaite. Il se passe beaucoup de choses spécifiques dans les matches, comme cela a été le cas lors du match contre Levante, qui font que les choses se déroulent comme elles se déroulent. »
« Il faut les comprendre, il faut les analyser, il faut être capable de faire une bonne autocritique aussi bien quand on gagne que quand on perd, et être convaincu 24 heures sur 24 de ce que l’on fait pour essayer de gagner le prochain match, ce qui est ce que nous avons fait. »
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Impact en sortie de banc et le cap franchi par Parrott
Le match a basculé grâce aux ajustements tactiques de Pellegrini, Troy Parrott trouvant le chemin des filets après son entrée en jeu. L’attaquant irlandais, qui avait auparavant manqué une occasion cruciale contre Levante, a montré son instinct de buteur en marquant après une remise de la tête d’un autre remplaçant, Nelson Deossa. L’entraîneur a exprimé sa joie pour la nouvelle recrue, soulignant qu’un tel but contre un club du standing du Real donnerait un immense boost à la confiance du joueur pendant son adaptation à la Liga.
« Je suis vraiment heureux pour Troy Parrott. Il arrive au club, dans un style de football différent. Il commence un nouveau chapitre dans une nouvelle équipe, dans un style de football différent, en inscrivant le but de la victoire contre le Real Madrid, et je pense que cela va lui donner beaucoup de confiance », a souligné Pellegrini.
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