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Manuel Neuer, vétéran du Bayern Munich, de nouveau sur la touche : Vincent Kompany évoque sa blessure persistante après le fiasco face à Augsbourg
Kompany donne des nouvelles inquiétantes de Neuer
L’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, a révélé que la participation de Neuer au prochain match de Bundesliga contre Leipzig restait très incertaine. Le gardien de légende souffre d’une blessure au pied qui l’a privé du récent déplacement en Norvège en Ligue des champions. Il n’a toujours pas repris l’entraînement complet avec l’équipe première. L’entraîneur belge se montre prudent avec son capitaine et refuse de fixer une date précise pour son retour dans le onze de départ.
« Manu ne s’est pas entraîné hier. Nous devons donc voir aujourd’hui comment il se sent et où en est la situation. Nous n’avons pas davantage d’informations pour le moment. Je ne veux pas jouer au médecin. C’est au pied, pas à la cuisse ni à l’épaule. Cela ne devrait pas prendre trop longtemps. Que ce soit demain ou la semaine prochaine, nous verrons. Il doit d’abord se sentir mieux et reprendre l’entraînement quand il le pourra. Ensuite, cette phase sera de nouveau derrière nous », a expliqué l’entraîneur, cité par Sky Germany.
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Le débat sur le poste de gardien de but s’intensifie à l’Allianz Arena
La blessure de Neuer tombe particulièrement mal, alors que la hiérarchie des gardiens fait l’objet d’un examen de plus en plus attentif en Bavière. Après une prestation difficile contre Augsbourg, des questions se posent : le joueur de 40 ans est-il toujours le numéro un incontesté ou faut-il miser sur du sang neuf ?
Oliver Kahn, légende du club, compte parmi les critiques les plus virulents. Il a exprimé son mécontentement face à la situation actuelle de Neuer et de sa jeune doublure, Jonas Urbig. Selon Kahn, l’absence d’un choix clair et durable freine la progression du jeune gardien tout en créant une instabilité inutile au sein de l’effectif.
Urbig prêt à prendre le relais
Malgré l’agitation extérieure, Kompany a défendu la manière dont le club a géré le cas d’Urbig, arrivé de Cologne en janvier. Le jeune gardien devrait débuter face à Leipzig si Neuer ne réussit pas son dernier test physique. L’entraîneur assure que la concurrence actuelle pour le poste de gardien a toujours fait partie de la stratégie à long terme à l’Allianz Arena.
« Nous avons toujours un plan. Nous essayons de le mettre en œuvre. Le fait que Jonas soit désormais au cœur de cette discussion est une bonne chose pour nous. Nous avons nous-mêmes créé cette situation. Nous le disons depuis deux ans, depuis son arrivée de Cologne en janvier. À l’époque, personne ne croyait cela possible, car il n’avait même pas joué à Cologne. Il était le deuxième gardien », a souligné Kompany.
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Neuer reste au cœur des projets du Bayern Munich
Si l’émergence d’Urbig offre une solution de repli, Kompany s’est empressé de rappeler aux supporters comme aux détracteurs l’immense influence de Neuer. Le vétéran reste le pilier du vestiaire, même si son corps commence à porter les marques d’une longue carrière couronnée de succès au plus haut niveau du football européen.
« Manu joue un rôle immense dans toute cette histoire. Rien ne fonctionnerait sans Manu, sans sa présence, sans son leadership, sans ses performances durant cette période. Nous sommes dans une bonne situation. Beaucoup aimeraient être à notre place », a conclu Kompany.
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