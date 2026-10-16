L’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, a révélé que la participation de Neuer au prochain match de Bundesliga contre Leipzig restait très incertaine. Le gardien de légende souffre d’une blessure au pied qui l’a privé du récent déplacement en Norvège en Ligue des champions. Il n’a toujours pas repris l’entraînement complet avec l’équipe première. L’entraîneur belge se montre prudent avec son capitaine et refuse de fixer une date précise pour son retour dans le onze de départ.

« Manu ne s’est pas entraîné hier. Nous devons donc voir aujourd’hui comment il se sent et où en est la situation. Nous n’avons pas davantage d’informations pour le moment. Je ne veux pas jouer au médecin. C’est au pied, pas à la cuisse ni à l’épaule. Cela ne devrait pas prendre trop longtemps. Que ce soit demain ou la semaine prochaine, nous verrons. Il doit d’abord se sentir mieux et reprendre l’entraînement quand il le pourra. Ensuite, cette phase sera de nouveau derrière nous », a expliqué l’entraîneur, cité par Sky Germany.