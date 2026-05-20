Jeudi à 13 h, lorsque le sélectionneur national Julian Nagelsmann dévoilera la liste officielle des joueurs convoqués pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le gardien Manuel Neuer devrait logiquement en faire partie. Un choix qui, selon toute vraisemblance, ne convaincra pas Dietmar Hamann. L’ancien international allemand, toujours prompt à critiquer, considère le retour imminent du gardien de but de 40 ans du FC Bayern, après deux ans d’absence, comme un « grand danger », comme il l’a précisé dans une interview accordée à Absolut Fußball.
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Manuel Neuer, « un facteur de division au sein du groupe » ? De graves accusations visent Julian Nagelsmann après son retour spectaculaire juste avant la Coupe du monde
Selon l’analyste télévisé de 52 ans, « aligner à nouveau Neuer risquerait de créer des dissensions au sein du groupe » : « Je suis presque certain que beaucoup de joueurs non bavarois soutiennent Baumann. Nous ne pouvons pas nous permettre davantage de tensions », a-t-il déclaré.
Ces dernières semaines, Nagelsmann avait constamment réitéré sa confiance en Oliver Baumann, gardien de but du TSG Hoffenheim, qu’il présentait comme son numéro un pour la Coupe du monde. Mais la performance exceptionnelle de Neuer, notamment lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, a relancé les spéculations sur un retour de l’icône, retraitée depuis l’Euro à domicile.
Selon Sport Bild, le risque de division pointé par Hamann serait toutefois limité. Outre les cadres du Bayern, plusieurs joueurs clés de la sélection non bavaroise auraient également plaidé auprès de Nagelsmann pour le retour de l’expérimenté gardien de 40 ans.
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Manuel Neuer s’apprête à retrouver l’équipe nationale, et Dietmar Hamann se souvient de son erreur contre le Real Madrid.
Samedi, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe : selon Sky, Nagelsmann et Neuer se sont mis d'accord pour que le gardien revienne dans le tournoi phare, malgré les promesses initiales de l'entraîneur à Baumann. Une décision que Hamann peine à comprendre, au regard des récents écarts de Neuer en sélection, notamment ses deux erreurs marquantes lors du quart de finale retour contre le Real.
« Il a largement contribué à nos éliminations précoces en Russie et au Qatar », tempête Hamann. « Oui, Neuer a bien gardé ses cages cette saison, mais il a aussi commis des erreurs lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real. Il ne faut pas l’oublier. » Et l’ancien milieu de terrain doute : « Il est loin d’avoir la certitude de briller durant le tournoi. »
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L'attente de Nagelsmann pour ter Stegen a été vaine : Max Kruse émet un soupçon explosif
Outre Hamann, Max Kruse, un autre ancien international, a vivement critiqué la décision de Nagelsmann de réintégrer Neuer comme numéro un et de reléguer Baumann sur le banc à l’approche de la Coupe du monde. « Pour moi, c’est tout simplement inacceptable de rouvrir ce dossier lors de la dernière journée », a déclaré Kruse lors d’un livestream sur Twitch, avant de lancer une accusation explosive.
Selon lui, Nagelsmann n’aurait jamais réellement envisagé Baumann comme numéro un pour la Coupe du monde, préférant espérer le rétablissement de Marc-André ter Stegen. Après la retraite de Neuer, Nagelsmann avait presque promis le poste de titulaire à la Coupe du monde au gardien du FC Barcelone, malgré ses pépins physiques à répétition.
Le gardien barcelonais, d’abord victime d’une rupture du tendon rotulien, a ensuite perdu sa place de titulaire avant de subir une intervention au dos. Pour retrouver du temps de jeu, il a été prêté au FC Gérone lors du mercato hivernal. Mais après seulement deux performances convaincantes, une nouvelle blessure grave à la cuisse l’a contraint à une nouvelle opération. Il n’a plus joué depuis fin janvier et manquera donc la Coupe du monde.
« À mon avis, Julian Nagelsmann a simplement attendu de voir si Marc-André ter Stegen allait retrouver son niveau. Ce qui n’a pas été le cas. Du coup, il a opté pour Manuel Neuer », a conclu Kruse.
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Urbig et Nübel finalisent le groupe de quatre gardiens sélectionnés par Nagelsmann pour la Coupe du monde.
Malgré sa non-sélection à la veille de la phase finale de la Coupe du monde, Baumann aurait exprimé sa profonde déception à Nagelsmann tout en réitérant sa disponibilité pour suppléer Neuer, à nouveau victime d’une blessure musculaire cette saison.
La participation de Neuer à la finale de la Coupe d’Allemagne, samedi prochain contre le VfB Stuttgart, reste incertaine en raison d’une nouvelle blessure au mollet, contractée lors de la dernière journée de Bundesliga face au 1. FC Cologne. Auparavant, le gardien avait déjà été freiné par trois petites déchirures musculaires au mollet au cours de la saison.
En cas de forfait, il serait remplacé par Jonas Urbig, que plusieurs sources médiatiques annoncent déjà dans le groupe allemand pour la Coupe du monde, bien qu’uniquement comme partenaire d’entraînement. Le troisième gardien devrait être Alexander Nübel, actuellement au VfB Stuttgart.