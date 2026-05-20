Selon l’analyste télévisé de 52 ans, « aligner à nouveau Neuer risquerait de créer des dissensions au sein du groupe » : « Je suis presque certain que beaucoup de joueurs non bavarois soutiennent Baumann. Nous ne pouvons pas nous permettre davantage de tensions », a-t-il déclaré.

Ces dernières semaines, Nagelsmann avait constamment réitéré sa confiance en Oliver Baumann, gardien de but du TSG Hoffenheim, qu’il présentait comme son numéro un pour la Coupe du monde. Mais la performance exceptionnelle de Neuer, notamment lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, a relancé les spéculations sur un retour de l’icône, retraitée depuis l’Euro à domicile.

Selon Sport Bild, le risque de division pointé par Hamann serait toutefois limité. Outre les cadres du Bayern, plusieurs joueurs clés de la sélection non bavaroise auraient également plaidé auprès de Nagelsmann pour le retour de l’expérimenté gardien de 40 ans.