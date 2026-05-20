Selon l’expert télévisé de 52 ans, « aligner à nouveau Neuer risquerait de créer des dissensions dans le groupe » : « Je suis presque certain qu’il y a beaucoup de soutiens à Baumann chez les joueurs non bavarois. Nous ne pouvons pas nous permettre davantage de tensions », a-t-il déclaré.

Ces dernières semaines, Nagelsmann avait constamment réitéré sa confiance en Oliver Baumann, gardien de but du TSG Hoffenheim, qu’il présentait comme son numéro un pour la Coupe du monde. Toutefois, après la performance exceptionnelle de Neuer lors du quart de finale aller de la Ligue des champions contre le Real Madrid, les spéculations sur un retour de l’icône, retraitée depuis l’Euro à domicile, se sont multipliées.

Selon Sport Bild, le risque de division pointé par Hamann serait toutefois limité. Outre plusieurs cadres du Bayern, certains joueurs clés de la Nationalmannschaft qui ne défendent pas les couleurs du club bavarois se seraient également prononcés auprès de Nagelsmann en faveur du retour de l’expérimenté gardien de 40 ans.