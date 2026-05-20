Jeudi à 13 h, lorsque le sélectionneur Julian Nagelsmann dévoilera la liste officielle des joueurs convoqués pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le gardien Manuel Neuer devrait logiquement en faire partie. Un choix qui, selon toute vraisemblance, ne convaincra pas Dietmar Hamann. L’ancien international allemand, toujours prompt à critiquer, estime que le retour imminent du gardien du FC Bayern, âgé de 40 ans et absent depuis deux ans, constitue un « grand danger », comme il l’a expliqué dans une interview accordée à Absolut Fußball.
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Manuel Neuer, « un élément de division au sein de l’équipe » ? De graves accusations visent Julian Nagelsmann après son retour spectaculaire juste avant la Coupe du monde
Selon l’expert télévisé de 52 ans, « aligner à nouveau Neuer risquerait de créer des dissensions dans le groupe » : « Je suis presque certain qu’il y a beaucoup de soutiens à Baumann chez les joueurs non bavarois. Nous ne pouvons pas nous permettre davantage de tensions », a-t-il déclaré.
Ces dernières semaines, Nagelsmann avait constamment réitéré sa confiance en Oliver Baumann, gardien de but du TSG Hoffenheim, qu’il présentait comme son numéro un pour la Coupe du monde. Toutefois, après la performance exceptionnelle de Neuer lors du quart de finale aller de la Ligue des champions contre le Real Madrid, les spéculations sur un retour de l’icône, retraitée depuis l’Euro à domicile, se sont multipliées.
Selon Sport Bild, le risque de division pointé par Hamann serait toutefois limité. Outre plusieurs cadres du Bayern, certains joueurs clés de la Nationalmannschaft qui ne défendent pas les couleurs du club bavarois se seraient également prononcés auprès de Nagelsmann en faveur du retour de l’expérimenté gardien de 40 ans.
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Manuel Neuer s’apprête à retrouver l’équipe nationale : Hamann lui rappelle son erreur contre le Real Madrid.
Samedi, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe : selon Sky, Nagelsmann et Neuer se sont mis d'accord pour que le gardien participe au tournoi phare, malgré les promesses initiales de l'entraîneur à Baumann. Une décision que Hamann peine à comprendre, au regard des récents écarts de Neuer en sélection, notamment ses deux erreurs marquantes lors du match retour des quarts de finale contre le Real.
« Il a largement contribué à nos éliminations précoces en Russie et au Qatar », a-t-il tempêté. « Oui, Neuer a bien gardé ses cages cette saison, mais il a aussi commis des erreurs lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real. Il ne faut pas l’oublier. » Et l’ancien milieu de terrain est « loin de prétendre qu’il va forcément briller durant le tournoi ».
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L'attente de Nagelsmann pour ter Stegen a été vaine : Max Kruse émet un soupçon explosif
Outre Hamann, Max Kruse, un autre ancien international, a vivement critiqué la décision de Nagelsmann de faire revenir Neuer comme numéro un et de reléguer Baumann sur la touche à l’approche de la Coupe du monde. « Pour moi, c’est absolument inacceptable de rouvrir ce dossier lors de la dernière journée », a déclaré Kruse lors d’un livestream sur Twitch, avant de lancer un soupçon explosif.
Selon l’ancien international, le sélectionneur n’aurait jamais réellement envisagé Baumann comme numéro un pour la Coupe du monde, préférant espérer le retour de Marc-André ter Stegen. Après la retraite de Neuer, Nagelsmann avait pratiquement promis le poste de titulaire à la Coupe du monde au gardien du FC Barcelone, malgré ses problèmes de blessures.
Le gardien du FC Barcelone s’est d’abord déchiré le tendon rotulien, a ensuite perdu sa place de titulaire, puis a subi une intervention au dos. Pour retrouver du temps de jeu, il a été prêté au FC Gérone lors du mercato hivernal. Mais après seulement deux performances convaincantes, une nouvelle mauvaise nouvelle est tombée : ter Stegen s’est gravement blessé à la cuisse et a dû repasser sur le billard. Il n’a plus disputé de match depuis fin janvier et manquera donc la Coupe du monde.
« À mon avis, Julian Nagelsmann a simplement attendu de voir si Marc-André ter Stegen allait retrouver son niveau. Ça n’a pas été le cas, donc il a opté pour Manuel Neuer », a conclu Kruse.
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Urbig et Nübel finalisent le groupe de quatre gardiens sélectionnés par Nagelsmann pour la Coupe du monde.
Malgré sa non-sélection à la veille de la phase finale de la Coupe du monde, Baumann aurait exprimé sa profonde déception à Nagelsmann tout en réitérant sa disponibilité pour suppléer Neuer, encore blessé cette saison.
La participation de Neuer à la finale de la Coupe d’Allemagne, samedi prochain contre le VfB Stuttgart, reste incertaine en raison d’une nouvelle blessure au mollet, contractée lors de la dernière journée de Bundesliga contre le 1. FC Cologne. Auparavant, le gardien avait déjà été freiné par trois petites déchirures musculaires au mollet au cours de la saison.
En l’absence du capitaine, Jonas Urbig a pris le relais et, selon plusieurs sources concordantes, intégrera également la délégation mondiale, mais uniquement comme partenaire d’entraînement. Le troisième spot de gardien devrait échoir à Alexander Nübel, actuellement au VfB Stuttgart.