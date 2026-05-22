Selon Sky, la rééducation de Neuer progresse bien, mais un risque résiduel persiste. Le gardien de 40 ans préfère donc jouer la prudence, notamment en vue de la Coupe du monde où il vise un retour comme numéro 1 de l’équipe d’Allemagne.

En conséquence, c’est Jonas Urbig qui le remplacera lors de la finale de la Coupe d’Allemagne. Le gardien remplaçant de 22 ans en sera ainsi à sa 20e apparition de la saison, et sans doute à la plus grande sortie de sa carrière à ce jour. Les gardiens Sven Ulreich et Jannis Bärtl figurent également dans le groupe convoqué par l’entraîneur Vincent Kompany.