Le FC Bayern l'a confirmé vendredi matin : Manuel Neuer se rendra à Berlin pour soutenir le groupe bavarois, mais il n'est pas encore apte à jouer.
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Manuel Neuer sera-t-il aligné avec le FC Bayern en finale de la Coupe d'Allemagne ? La décision est désormais connue
Selon Sky, la rééducation de Neuer progresse bien, mais un risque résiduel persiste. Le gardien de 40 ans préfère donc jouer la prudence, notamment en vue de la Coupe du monde où il vise un retour comme numéro 1 de l’équipe d’Allemagne.
En conséquence, c’est Jonas Urbig qui le remplacera lors de la finale de la Coupe d’Allemagne. Le gardien remplaçant de 22 ans en sera ainsi à sa 20e apparition de la saison, et sans doute à la plus grande sortie de sa carrière à ce jour. Les gardiens Sven Ulreich et Jannis Bärtl figurent également dans le groupe convoqué par l’entraîneur Vincent Kompany.
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Manuel Neuer a été remplacé lors de la dernière journée de Bundesliga.
Déjà contraint à l’arrêt en décembre, puis en février et mars en raison de déchirures musculaires, Manuel Neuer a été remplacé par précaution lors de la victoire 5-1 contre le 1. FC Cologne, samedi lors de la dernière journée de Bundesliga, en raison de douleurs au mollet.
La veille, le gardien avait prolongé son contrat, qui arrivait à échéance, jusqu’en 2027. Jeudi, Hansi Flick l’a tout de même convoqué pour la Coupe du monde en Amérique du Nord. Le groupe de la DFB entamera mercredi à Herzogenaurach sa préparation pour le tournoi.