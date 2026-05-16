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Manuel Neuer sera le gardien titulaire de l’Allemagne lors de la Coupe du monde, après que la légende du Bayern Munich a accepté de sortir de sa retraite internationale
Neuer prêt à briller de nouveau en Coupe du monde
Selon Sky Sport, l’un des retours les plus marquants de l’histoire de l’équipe nationale allemande serait sur le point de se concrétiser : Manuel Neuer se tient prêt à retrouver la scène internationale. Le pilier du Bayern Munich, âgé de 40 ans, aurait trouvé un accord avec le sélectionneur Julian Nagelsmann et le directeur de la Fédération allemande de football (DFB), Rudi Völler, pour prendre part à la Coupe du monde 2026, qui se tiendra au Canada, au Mexique et aux États-Unis.
Le trio a multiplié les contacts ces dernières semaines pour convaincre le champion du monde 2014 de sortir de sa retraite internationale. Après l’avoir observé lors de ses dernières sorties, Nagelsmann se dit impressionné par le niveau du vétéran et souligne que son « expérience et sa mentalité de gagnant » seront précieuses pour réussir sur la scène mondiale.
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Le modèle Kroos
Le retour de Neuer à 40 ans rappelle celui, réussi, de Toni Kroos pour l’Euro 2024. Retraité international depuis août 2024 et ses 124 sélections, le gardien devrait réintégrer directement le onze de départ. Il pourrait retrouver la pelouse en sélection le 31 mai contre la Finlande à Mayence, ou le 6 juin face aux États-Unis à Chicago.
Afin de faciliter cette reprise, Neuer a été inscrit sur la liste provisoire et confidentielle de 55 joueurs que la DFB a récemment transmise à la FIFA. Cette étape administrative était indispensable pour qu’il puisse figurer parmi les 26 sélectionnés que Nagelsmann doit officialiser le 21 mai.
Une défaite difficile à digérer pour Oliver Baumann.
Si cette nouvelle réjouit les supporters allemands, elle constitue un coup dur pour Oliver Baumann. Le gardien d’Hoffenheim s’était imposé comme numéro un pendant les qualifications pour la Coupe du monde et devait logiquement mener l’équipe depuis ses cages. À 34 ans, il devra toutefois se contenter d’un rôle de doublure, Neuer étant immédiatement titularisé.
Interrogé après la défaite 4-0 d’Hoffenheim face au Borussia Mönchengladbach, Baumann est resté combatif : « J’aborde la préparation, puis la Coupe du monde, avec beaucoup de confiance. Il m’a fait part de sa confiance. Point final. Je tiens mes informations de ma conversation avec Julian. C’était un tête-à-tête. »
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Neuer reste concentré sur ses activités au Bayern
Malgré l’effervescence grandissante, Manuel Neuer est resté discret sur le sujet en public. Après la victoire 5-1 du Bayern contre Cologne, où il a été remplacé à la 60e minute en raison d’un léger problème au mollet, le capitaine a préféré mettre l’accent sur les succès du club. « Pour moi, ce n’est pas un sujet d’actualité aujourd’hui. Aujourd’hui, nous fêtons le titre de champion ; la semaine prochaine, nous avons une tâche très importante à accomplir en Coupe », a-t-il déclaré.
Il a toutefois confirmé être resté en contact avec Nagelsmann « tout au long de l’année », tout en refusant de commenter la hiérarchie interne de la DFB ou l’impact potentiel sur Baumann.
Interrogé sur la possibilité que sa titularisation devienne un affront pour le portier d’Hoffenheim, Baumann a coupé court : « Je ne peux rien dire à ce sujet. Demandez-lui [à Nagelsmann] ce soir ; il est sur Sportstudio. Ce n’est pas une question qui me concerne. »