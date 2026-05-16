Manuel Neuer sera le gardien titulaire de l’Allemagne lors de la Coupe du monde, après que la légende du Bayern Munich a accepté de sortir de sa retraite internationale

Selon Sky Sport, l’un des retours les plus marquants de l’histoire de l’équipe nationale allemande serait sur le point de se concrétiser : Manuel Neuer se tient prêt à retrouver la scène internationale. Le pilier du Bayern Munich, âgé de 40 ans, aurait trouvé un accord avec le sélectionneur Julian Nagelsmann et le directeur de la Fédération allemande de football (DFB), Rudi Völler, pour prendre part à la Coupe du monde 2026, qui se tiendra au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Le trio a multiplié les contacts ces dernières semaines pour convaincre le champion du monde 2014 de sortir de sa retraite internationale. Après l’avoir observé lors de ses dernières sorties, Nagelsmann se dit impressionné par le niveau du vétéran et souligne que son « expérience et sa mentalité de gagnant » seront précieuses pour réussir sur la scène mondiale.







