Neuer a assumé ses choix et expliqué pourquoi il jugeait son placement défensif approprié.

« Quiconque a déjà joué au poste de gardien sait que c'est ainsi que je dois me positionner par rapport au ballon », a expliqué Neuer après la rencontre. « Je voulais simplement l'attraper, c'était la solution la plus sûre. Si j'avais commencé à l'attraper à hauteur de poitrine, cela aurait pu être un but contre son camp. »

Interrogé sur sa responsabilité dans la réalisation de ce but, il a tranché : « Non. »

De son côté, Nagelsmann a pris la défense de son capitaine après la défaite, déclarant : « Il n’y a pas eu un seul match où le gardien a vraiment dû s’illustrer. Nous devons mieux défendre dès le début. C’est une situation extrêmement ingrate pour un gardien. »