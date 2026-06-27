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Manuel Neuer rejette avec fermeté toute responsabilité dans la défaite contre l’Équateur, tandis que les experts et les médias allemands critiquent le gardien expérimenté
Neuer refuse d'endosser la responsabilité après une défaite coûteuse
Neuer a écarté d'un revers de main les accusations le rendant responsable du but décisif encaissé par l'Allemagne lors de sa défaite 2-1 face à l'Équateur. Interrogé sur sa responsabilité dans la réalisation victorieuse de Gonzalo Plata à la 77^e minute, le gardien de 40 ans a répondu sans détour, affirmant qu'il n'était pas en faute. L’action avait vu Plata devancer Jonathan Tah pour pousser au fond un ballon repoussé dans la surface, et Neuer avait semblé hésiter sur sa sortie, ce qui a valu au gardien de vives critiques concernant son placement et ses choix après la rencontre.
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Neuer et Nagelsmann défendent la place du gardien de but
Neuer a assumé ses choix et expliqué pourquoi il jugeait son placement défensif approprié.
« Quiconque a déjà joué au poste de gardien sait que c'est ainsi que je dois me positionner par rapport au ballon », a expliqué Neuer après la rencontre. « Je voulais simplement l'attraper, c'était la solution la plus sûre. Si j'avais commencé à l'attraper à hauteur de poitrine, cela aurait pu être un but contre son camp. »
Interrogé sur sa responsabilité dans la réalisation de ce but, il a tranché : « Non. »
De son côté, Nagelsmann a pris la défense de son capitaine après la défaite, déclarant : « Il n’y a pas eu un seul match où le gardien a vraiment dû s’illustrer. Nous devons mieux défendre dès le début. C’est une situation extrêmement ingrate pour un gardien. »
La pression monte sur le choix du gardien de but allemand
Malgré la confiance affichée par Neuer, les critiques n’ont cessé de s’amplifier. L’ancien capitaine de l’équipe d’Allemagne, Lothar Matthäus, a remis en question la prestation du vétéran, estimant qu’il avait abordé le moment décisif avec trop de prudence.
« Il s'y est rendu avec trop d'hésitation. Il a manqué d'audace, ce n'est pas le Neuer que nous connaissons », a-t-il tranché dans les colonnes de Waz.
Les critiques ne se limitent pas à une seule erreur. Neuer a encaissé quatre buts en trois matches de phase de poules, et le premier tir cadré de chaque rencontre l’a battu. Son retour en tant que gardien titulaire de l’Allemagne après deux ans d’absence en sélection a également relancé le débat, notamment après les performances impressionnantes d’Oliver Baumann lors des qualifications et du dernier match de préparation contre les États-Unis, avant qu’il ne soit écarté.
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Nagelsmann fait l'objet d'une attention croissante
Nagelsmann a publiquement apporté son soutien à Neuer, mais le débat sur la hiérarchie des gardiens allemands reste vif. À l’approche des seizièmes de finale, chaque choix concernant le gardien vétéran sera scruté avec une attention croissante. Pour l’instant, le sélectionneur ne laisse transparaître aucun changement de position, même si la pression des experts et des médias devrait continuer à monter après la défaite de l’Allemagne face à l’Équateur.