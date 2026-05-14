La possibilité de voir Neuer défendre à nouveau les cages de l'Allemagne est passée du stade de la rumeur à celui de la réalité. Selon Sky Sport, le vainqueur de la Coupe du monde 2014 a été officiellement inscrit sur la liste préliminaire de 55 joueurs de la DFB transmise à la FIFA. Cette liste est obligatoire, car seuls les joueurs qui y figurent peuvent être sélectionnés pour faire partie de l'effectif final du tournoi.

Auteur de 124 sélections avant de quitter l’équipe nationale après l’Euro 2024, Neuer aurait déjà entretenu des entretiens privés avec le sélectionneur Nagelsmann. Au menu des discussions : son retour non seulement au sein du groupe, mais aussi dans le rôle de gardien titulaire pour le tournoi nord-américain.