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Manuel Neuer pourrait faire son retour en sélection allemande. Le sélectionneur Julian Nagelsmann a en effet laissé entendre que le gardien du Bayern Munich pourrait sortir de sa retraite pour disputer la Coupe du monde
Un retour légendaire ?
La possibilité de voir Neuer défendre à nouveau les cages de l'Allemagne est passée du stade de la rumeur à celui de la réalité. Selon Sky Sport, le vainqueur de la Coupe du monde 2014 a été officiellement inscrit sur la liste préliminaire de 55 joueurs de la DFB transmise à la FIFA. Cette liste est obligatoire, car seuls les joueurs qui y figurent peuvent être sélectionnés pour faire partie de l'effectif final du tournoi.
Auteur de 124 sélections avant de quitter l’équipe nationale après l’Euro 2024, Neuer aurait déjà entretenu des entretiens privés avec le sélectionneur Nagelsmann. Au menu des discussions : son retour non seulement au sein du groupe, mais aussi dans le rôle de gardien titulaire pour le tournoi nord-américain.
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Performance par rapport à l’âge
À 40 ans, les performances toujours au top de Manuel Neuer avec le Bayern cette saison ont fait taire les sceptiques et relancé le débat sur la hiérarchie des gardiens en Allemagne. Le président du Bayern, Herbert Hainer, l’a souligné jeudi lors de la finale de la DFB-Pokal féminine : « Nous avons vu lors des derniers matchs à quel point Neuer reste un gardien exceptionnel à 40 ans. Je suis toujours heureux quand les meilleurs joueurs participent à la Coupe du monde. »
Hainer a toutefois rappelé que, si le club approuve cette éventualité, la décision finale revient au joueur et au sélectionneur. Parallèlement à ce possible retour en sélection, Neuer devrait prolonger son contrat avec le Bayern Munich d’une saison supplémentaire.
La décision finale concernant la sélection allemande approche
La décision finale concernant la participation de Neuer au tournoi sera prise dans les prochains jours. Nagelsmann doit dévoiler le 21 mai la liste définitive des joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde, date butoir qui fixera définitivement la hiérarchie des gardiens. D’ici là, sa présence dans la pré-liste de 55 joueurs constitue le signe le plus tangible d’un possible revirement de situation.
Si le gardien-libéro, déjà auteur de 124 sélections, faisait bien partie de la liste finale, ce retour très attendu lui offrirait l’occasion d’ajouter un ultime chapitre à sa carrière internationale et de briguer un deuxième titre mondial.
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Un double bonheur pour Neuer ?
Neuer a remporté son 13e titre de Bundesliga cette saison, consolidant ainsi son héritage au sein du géant bavarois. Le gardien de but chevronné a également mené le Bayern Munich jusqu'en demi-finales de la Ligue des champions, avant que l'équipe ne soit finalement éliminée par le Paris Saint-Germain, tenant du titre, qui affrontera Arsenal en finale.
Il pourrait même enrichir encore son palmarès en cas de victoire contre Stuttgart en finale de la DFB-Pokal, le 23 mai.