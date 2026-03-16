Manuel Neuer n'y est même pas parvenu de loin ! Un jeune de 16 ans pourrait entrer dans l'histoire du FC Bayern, mais ses statistiques soulèvent des questions

Né à New York en 2009 d'une mère allemande et d'un père américain, Prescott a ensuite grandi à Berlin et a joué dans les équipes de jeunes de l'Union. En 2023, Prescott a rejoint le FC Bayern. Il a complètement sauté la catégorie U17 et, depuis cet été, ce géant de 1,96 mètre garde les buts de l'équipe U19. D'un point de vue purement statistique, ses performances sont curieusement assez médiocres : en 16 matches, il n'a réussi qu'un seul blanchissage et a encaissé 30 buts. Prescott s'est certes qualifié avec son équipe pour le tour principal à quatre groupes en terminant premier du groupe E de la phase préliminaire, mais son équipe n'occupe actuellement que la quatrième place du groupe C, derrière le RB Leipzig, le Borussia Mönchengladbach et le 1. FC Kaiserslautern.

Prescott a déjà disputé des matchs avec les équipes allemandes U16 et U17. Il possède toutefois également la nationalité américaine et pourrait donc, en théorie, jouer pour l'équipe nationale des États-Unis. Son contrat avec le FC Bayern court jusqu'en 2027.

Il y a quelques années, un gardien tout aussi jeune avait déjà fait sensation au FC Bayern : Christian Früchtl. Début 2016, l'entraîneur Pep Guardiola avait emmené le jeune homme de 15 ans au stage d'entraînement. Lui aussi gardien de but des équipes nationales allemandes de jeunes, lui aussi de grande taille dès son plus jeune âge. Mais Früchtl n'effectuera sa première et unique apparition pour le club munichois qu'en 2022, à l'âge de 22 ans. Depuis l'été 2024, il est gardien remplaçant au sein du club italien de première division US Lecce.