Pour se rendre compte à quel point le parcours de Leonard Prescott est particulier, il suffit de jeter un œil aux CV de ses collègues gardiens au FC Bayern. Sven Ulreich et Jonas Urbig ont fait leurs débuts à l'âge de 19 ans, respectivement au VfB Stuttgart et au SSV Jahn Regensburg, tandis que Manuel Neuer n'a fait ses débuts qu'à 20 ans, au FC Schalke 04.
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Manuel Neuer n'y est même pas parvenu de loin ! Un jeune de 16 ans pourrait entrer dans l'histoire du FC Bayern, mais ses statistiques soulèvent des questions
Comme ils sont tous blessés, Prescott pourrait faire ses débuts en match officiel avec l'équipe première du FC Bayern mercredi, lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame, à l'âge de 16 ans et 176 jours. Il serait ainsi plus jeune de quatre ans que Neuer à l'époque et de deux ans que le plus jeune gardien de l'histoire du FC Bayern à ce jour : Sven Scheuer avait joué pour Munich en 1989 à l'âge de 18 ans.
Dans le même temps, Prescott deviendrait le plus jeune gardien de l'histoire de la Ligue des champions et le huitième plus jeune joueur de tous les temps. En tête du classement se trouve Max Dowman, qui a fait ses débuts avec Arsenal en novembre à l'âge de 15 ans. Viennent ensuite Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) et Lamine Yamal (FC Barcelone).
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FC Bayern : Leonard Prescott était sur le banc contre le Bayer Leverkusen
Quelles sont les chances de Prescott de jouer ? Selon l'entraîneur Vincent Kompany, Neuer (déchirure musculaire) ne reviendra qu'après la trêve internationale, début avril. Ulreich s'est déchiré un groupe musculaire lors du match nul 1-1 contre le Bayer Leverkusen et sera absent pendant plusieurs semaines. Seul Jonas Urbig pourrait être remis à temps pour mercredi. Le joueur de 22 ans avait subi une commotion cérébrale lors de la victoire 6-1 à l'aller contre l'Atalanta.
Le prochain dans la hiérarchie des gardiens serait en principe Leon Klanac, de l'équipe réserve (19 ans), mais il est absent depuis un certain temps en raison d'une blessure à la cuisse. En Regionalliga, il est remplacé par Jannis Bärtl (19 ans). Kompany semble toutefois accorder plus d'importance au gardien des U19, Prescott. Lors du match aller contre l'Atalanta, il était troisième gardien, tandis que contre Leverkusen, il était remplaçant sur le banc.
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Leonard Prescott est né à New York et a grandi à Berlin
Né à New York en 2009 d'une mère allemande et d'un père américain, Prescott a ensuite grandi à Berlin et a joué dans les équipes de jeunes de l'Union. En 2023, Prescott a rejoint le FC Bayern. Il a complètement sauté la catégorie U17 et, depuis cet été, ce géant de 1,96 mètre garde les buts de l'équipe U19. D'un point de vue purement statistique, ses performances sont curieusement assez médiocres : en 16 matches, il n'a réussi qu'un seul blanchissage et a encaissé 30 buts. Prescott s'est certes qualifié avec son équipe pour le tour principal à quatre groupes en terminant premier du groupe E de la phase préliminaire, mais son équipe n'occupe actuellement que la quatrième place du groupe C, derrière le RB Leipzig, le Borussia Mönchengladbach et le 1. FC Kaiserslautern.
Prescott a déjà disputé des matchs avec les équipes allemandes U16 et U17. Il possède toutefois également la nationalité américaine et pourrait donc, en théorie, jouer pour l'équipe nationale des États-Unis. Son contrat avec le FC Bayern court jusqu'en 2027.
Il y a quelques années, un gardien tout aussi jeune avait déjà fait sensation au FC Bayern : Christian Früchtl. Début 2016, l'entraîneur Pep Guardiola avait emmené le jeune homme de 15 ans au stage d'entraînement. Lui aussi gardien de but des équipes nationales allemandes de jeunes, lui aussi de grande taille dès son plus jeune âge. Mais Früchtl n'effectuera sa première et unique apparition pour le club munichois qu'en 2022, à l'âge de 22 ans. Depuis l'été 2024, il est gardien remplaçant au sein du club italien de première division US Lecce.
Leonard Prescott dans l'équipe U19 du FC Bayern
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