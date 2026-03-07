AFP
Manuel Neuer forfait pour les matchs clés de la Ligue des champions et de la Bundesliga alors que le Bayern Munich prend conscience de la gravité de sa blessure au mollet
Diagnostic médical officiel confirmé
Alors que divers médias ont rapporté la gravité du problème, le communiqué officiel du club a clarifié la situation. Ce dernier contretemps fait suite à une récente blessure au mollet qui a contraint Neuer à manquer plusieurs matchs importants, notamment le Klassiker contre le Borussia Dortmund le 28 février, remporté 3-2 par le Bayern. Concernant la situation actuelle, le club a publié samedi un communiqué indiquant : « Manuel Neuer a subi une petite déchirure des fibres musculaires du mollet gauche lors du match de Bundesliga contre Mönchengladbach vendredi soir et sera absent pour le moment. C'est le résultat d'un examen approfondi effectué par le service médical. »
Coup de grâce en Ligue des champions
Le moment ne pouvait pas être pire pour l'équipe de Vincent Kompany, puisque Sky rapporte que Neuer est désormais officiellement forfait pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atalanta mardi prochain. Le gardien vétéran a ressenti une gêne pendant la première mi-temps du match contre Gladbach et a été remplacé à la pause. Alors que le staff technique espérait initialement qu'il s'agissait d'une mesure de précaution, les examens médicaux ont révélé une lésion musculaire qui l'empêchera de participer au déplacement crucial en Italie. Il y a de fortes chances qu'il rate également le match retour à Munich le 18 mars.
Les défis nationaux à venir
Au-delà de l'Europe, le Bayern doit faire face à un calendrier national difficile sans son capitaine, notamment avec le match contre le Bayer Leverkusen le week-end prochain. Le staff médical suivra de près sa convalescence, dans l'espoir de le voir revenir après la trêve internationale. Si la rééducation se déroule comme prévu, l'objectif est que l'international allemand soit à 100 % de ses capacités pour le match contre Fribourg le 4 avril, afin qu'il soit prêt pour le sprint final de la saison.
Kompany reste prudent
L'entraîneur principal Vincent Kompany a immédiatement fait part de ses inquiétudes après le coup de sifflet final vendredi, inquiet du peu de temps entre les matchs. S'adressant à Sky après le match, Kompany a déclaré : « Manu a ressenti une petite gêne au mollet. Il reste évidemment très peu de temps avant le prochain match. Je ne veux pas trop spéculer pour l'instant. Attendons de voir ce qui va se passer. » Le diagnostic étant confirmé, le manager doit désormais compter sur ses remplaçants pour cette période cruciale.
