Manuel Neuer forfait pour les matchs clés de la Ligue des champions et de la Bundesliga alors que le Bayern Munich prend conscience de la gravité de sa blessure au mollet

Le moment ne pouvait pas être pire pour l'équipe de Vincent Kompany, puisque Sky rapporte que Neuer est désormais officiellement forfait pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atalanta mardi prochain. Le gardien vétéran a ressenti une gêne pendant la première mi-temps du match contre Gladbach et a été remplacé à la pause. Alors que le staff technique espérait initialement qu'il s'agissait d'une mesure de précaution, les examens médicaux ont révélé une lésion musculaire qui l'empêchera de participer au déplacement crucial en Italie. Il y a de fortes chances qu'il rate également le match retour à Munich le 18 mars.