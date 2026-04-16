Manuel Neuer fait preuve d’une grande honnêteté au sujet de sa bourde lors de cette soirée historique contre le Real Madrid

Manuel Neuer a connu une soirée de tous les contrastes lors du choc de Ligue des champions face au Real Madrid. Le gardien du Bayern Munich, âgé de 40 ans, a commis une grossière erreur dès la 35e seconde, offrant à Arda Güler le but le plus rapide jamais marqué par le club madrilène dans la compétition.

« Quelle erreur de ma part », a-t-il reconnu dans la zone mixte après la rencontre. Le capitaine souhaitait lancer une passe en profondeur vers Josip Stanisic, mais il a complètement manqué sa transmission. Cette erreur a immédiatement servi de coup de semonce. « Le Real Madrid a puni chaque erreur et la rencontre était loin d’être terminée. C’était bien sûr un mauvais départ pour moi, mais je dois l’oublier et continuer à jouer, comme nous le faisons toujours », a-t-il ajouté.

À la 29e minute, Güler a marqué sur coup franc. Interrogé pour savoir s’il avait été pris de court ou si le Turc était parfaitement placé, le vétéran a admis : « Non, c’était un tir magnifique, très rapide. »

Le directeur technique Max Eberl a aussitôt pris la défense de son gardien après cette victoire spectaculaire 4-3, rappelant qu’au football on est parfois héros, parfois coupable désigné, et qu’une seule passe manquée ne remet pas en cause l’avenir de Neuer au club.

Malgré cet incident, une prolongation de contrat semble imminente pour l’icône bavaroise. Neuer, qui pourrait être davantage préservé la saison prochaine au profit du jeune talent Jonas Urbig (22 ans), n’a pas encore pris de décision définitive sur son avenir.

Mardi 28 avril, le Bayern disputera la première manche des demi-finales contre le Paris Saint-Germain, qui a éliminé Liverpool (4-0) en quarts.