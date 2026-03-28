Selon des informations du journal Bild, Neuer aurait demandé à la direction du Bayern Munich de suspendre pour l’instant les négociations officielles concernant son contrat. Le légendaire gardien de but, qui vient de fêter ses 40 ans, souhaite évaluer sa condition physique après une déchirure musculaire qui a limité sa disponibilité cette saison.

Le club aurait accédé à cette demande, aucune décision définitive n'étant attendue avant le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, mi-avril. Neuer se concentre actuellement sur sa rééducation au sein du club bavarois, dans le but de prouver qu'il est encore capable de supporter les rigueurs de la compétition de haut niveau avant de décider s'il prolonge son contrat ou s'il prend sa retraite.