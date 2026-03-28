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Manuel Neuer et le Bayern Munich reportent leur décision concernant le contrat suite à un nouveau contretemps lié à une blessure
Les négociations salariales sont suspendues
Selon des informations du journal Bild, Neuer aurait demandé à la direction du Bayern Munich de suspendre pour l’instant les négociations officielles concernant son contrat. Le légendaire gardien de but, qui vient de fêter ses 40 ans, souhaite évaluer sa condition physique après une déchirure musculaire qui a limité sa disponibilité cette saison.
Le club aurait accédé à cette demande, aucune décision définitive n'étant attendue avant le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, mi-avril. Neuer se concentre actuellement sur sa rééducation au sein du club bavarois, dans le but de prouver qu'il est encore capable de supporter les rigueurs de la compétition de haut niveau avant de décider s'il prolonge son contrat ou s'il prend sa retraite.
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Freund met l'accent sur l'intuition
Christoph Freund, directeur sportif du Bayern Munich, a apporté son soutien à l'approche patiente du capitaine, confirmant que le club n'imposait pas de date butoir stricte au vainqueur de la Coupe du monde 2014. Freund a expliqué que la décision dépendait en grande partie de la façon dont Neuer se sentirait une fois de retour dans le onze de départ pour la fin de saison.
S'exprimant sur la situation, Freund a déclaré : « Il y a toujours un échange [avec Neuer], ce qui est très positif. Voyons ce que nous réservent les mois d'avril et de mai. Ce qui importe, c'est ce que son intuition et son corps lui disent alors qu'il évalue s'il se sent capable de jouer à ce niveau pendant encore un an. »
Kompany salue la force mentale
Malgré les contretemps liés aux blessures – notamment une déchirure musculaire en décembre qui s'est reproduite en février –, l'entraîneur Vincent Kompany continue de croire fermement aux capacités exceptionnelles de Neuer. Cette saison, le capitaine a disputé 29 matches toutes compétitions confondues, encaissant 27 buts et réalisant 10 clean sheets. Kompany a balayé les inquiétudes concernant l’âge du gardien, soulignant l’incroyable discipline nécessaire pour se remettre d’une grave fracture à la jambe et conserver un niveau de classe mondiale.
« La soif de victoire est le mot clé. Manu s’est battu pour revenir après une blessure grave ; c’était vraiment impressionnant. Cette saison, il est dans une forme incroyable. Être capable de livrer des performances aussi régulières, c’est une question de mental », a déclaré Kompany.
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Projets pour l'avenir
Si Neuer décide de jouer une saison de plus, cela pourrait faciliter la période de transition pour son futur successeur. L'ancien gardien de but allemand Andreas Kopke estime que le vétéran restera en poste, ce qui pourrait profiter aux jeunes talents au sein de l'écosystème du Bayern.
« Je pense qu'il continuera encore un an. Et j'aimerais que cela se produise », a déclaré Kopke à l'Agence de presse allemande. « Ce serait une bonne chose pour (Jonas) Urbig s'il pouvait apprendre davantage auprès de Manuel (Neuer). Cela lui permettrait de prendre progressivement la relève de Neuer. »
Actuellement, le Bayern semble donner la priorité au développement de Jonas Urbig tout en envisageant de se séparer d'autres joueurs prêtés, comme Alexander Nubel et Daniel Peretz, cet été.