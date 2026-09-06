Manuel Neuer encense le « très bon » Loris Karius alors que Schalke met fin à la série historique de buts du Bayern Munich

Le match nul sans but à la Veltins-Arena a mis fin à l'incroyable série du Bayern, qui avait marqué lors de 59 matches officiels consécutifs depuis juillet 2025. Ce match sans marquer a également fait chuter les champions en titre de la tête de la Bundesliga pour la première fois en 67 journées. Neuer n'a pas hésité à saluer son vis-à-vis : « Loris Karius a été très bon et c'était clairement le bon choix pour le titre d'homme du match. Nous avons eu trois grosses occasions qu'il a repoussées. C'est clairement ce qui nous a empêchés de gagner ce match. »