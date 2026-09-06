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Manuel Neuer encense le « très bon » Loris Karius alors que Schalke met fin à la série historique de buts du Bayern Munich
Les hôtes promus étouffent les champions
Vincent Kompany a laissé Harry Kane et Michael Olise sur le banc lors d’une première période décousue qui a vu Luis Diaz gâcher deux énormes face-à-face. Le Bayern a nettement haussé le rythme après la pause en faisant entrer Kane, Olise et Jamal Musiala pour sa première apparition de la saison. Pourtant, la défense acharnée de Schalke et un arrêt exceptionnel du bout des doigts de Karius pour repousser Kane ont permis aux hôtes de décrocher un point durement acquis pour leur entrée en lice.
- Getty Images Sport
Le gardien salue l’esprit d’équipe
Une prestation inspirée du gardien de 33 ans a parachevé un véritable retour en grâce après avoir envisagé auparavant une retraite anticipée à la suite de passages difficiles sur la scène européenne. Cité par la Bundesliga, Karius a déclaré : « C’était énorme pour moi. Je n’avais qu’à crier pour continuer, monter, reculer. Un immense crédit revient aux gars pour ce qu’ils ont fait. Ils ont écarté énormément de danger et ont rendu les choses incroyablement difficiles pour le Bayern. Les gars ont vraiment travaillé dur jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus continuer. Tout le monde aujourd’hui peut être fier de sa performance. »
La série historique de buts s’est arrêtée
Le match nul sans but à la Veltins-Arena a mis fin à l'incroyable série du Bayern, qui avait marqué lors de 59 matches officiels consécutifs depuis juillet 2025. Ce match sans marquer a également fait chuter les champions en titre de la tête de la Bundesliga pour la première fois en 67 journées. Neuer n'a pas hésité à saluer son vis-à-vis : « Loris Karius a été très bon et c'était clairement le bon choix pour le titre d'homme du match. Nous avons eu trois grosses occasions qu'il a repoussées. C'est clairement ce qui nous a empêchés de gagner ce match. »
- AFP
Les géants à l’épreuve sur la scène continentale
Les hommes de Kompany doivent rapidement retrouver de l’efficacité devant le but avant la réception du club norvégien de Bodo/Glimt jeudi, pour leur entrée en lice en phase de ligue de la Ligue des champions. Les obligations nationales reprendront avec un déplacement chez le promu de Bundesliga Elversberg le 13 septembre, alors que le géant bavarois cherche à reprendre la première place. Pour Schalke, prouver sa solidité défensive face à l’élite allemande représente un énorme boost psychologique dans sa lutte pour le maintien.
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