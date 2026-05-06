Manuel Neuer déplore le manque d’« instinct de tueur » du Bayern Munich, tandis que Harry Kane et ses coéquipiers voient leur rêve de Ligue des champions s’envoler face au PSG

Le capitaine du Bayern Munich, Manuel Neuer, a pointé du doigt le manque de sang-froid dans le dernier tiers du terrain pour expliquer l’élimination de son équipe en demi-finale de la Ligue des champions. Après le match nul 1-1 à l’Allianz Arena, qui a qualifié le PSG sur le score cumulé de 6-5, le gardien chevronné a estimé que la différence s’était faite sur l’efficacité.

« Je pense que nous n'avons pas eu l'instinct du tueur en attaque aujourd'hui, mais au final, nous avons eu les occasions de remporter le match », a déclaré Neuer à DAZN. L'ancien international allemand semblait frustré en voyant son équipe peiner à trouver le chemin des filets jusqu'aux dernières minutes du match, malgré une possession de balle largement supérieure face aux champions en titre.



