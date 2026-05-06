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Manuel Neuer déplore le manque d’« instinct de tueur » du Bayern Munich, tandis que Harry Kane et ses coéquipiers voient leur rêve de Ligue des champions s’envoler face au PSG
Neuer revient sur les occasions manquées
Le capitaine du Bayern Munich, Manuel Neuer, a pointé du doigt le manque de sang-froid dans le dernier tiers du terrain pour expliquer l’élimination de son équipe en demi-finale de la Ligue des champions. Après le match nul 1-1 à l’Allianz Arena, qui a qualifié le PSG sur le score cumulé de 6-5, le gardien chevronné a estimé que la différence s’était faite sur l’efficacité.
« Je pense que nous n'avons pas eu l'instinct du tueur en attaque aujourd'hui, mais au final, nous avons eu les occasions de remporter le match », a déclaré Neuer à DAZN. L'ancien international allemand semblait frustré en voyant son équipe peiner à trouver le chemin des filets jusqu'aux dernières minutes du match, malgré une possession de balle largement supérieure face aux champions en titre.
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Le PSG montre la voie devant le but.
Neuer a immédiatement salué l’efficacité redoutable de l’équipe de Luis Enrique, soulignant que le club français avait su exploiter ses occasions au moment crucial lors des deux matches aller-retour. Après l’ouverture du score d’Ousmane Dembélé, auteur d’une frappe puissante à la première touche de balle à Munich, la tâche s’est révélée trop lourde pour les Bavarois.
Comparant les deux formations, le gardien allemand a ajouté : « Nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions franches, mais quand elles se sont présentées… regardez Paris : ils ont été tout simplement redoutables, marquant cinq buts comme ils l’ont fait lors du match aller. C’est exactement ce dont nous avions besoin aujourd’hui. Et je pense qu’on a pu voir que nous étions tout près d’atteindre la finale, mais nous n’avons pas été capables de finir le travail. »
Jonathan Tah reconnaît que le PSG méritait sa place en finale
Le défenseur Jonathan Tah a fait écho aux propos de son capitaine, reconnaissant que les champions de France avaient été supérieurs lors des deux matches de la demi-finale. Le solide défenseur central a souligné que le but précoce de Dembélé avait radicalement changé la donne lors du match retour, plongeant le Bayern dans une situation dont il n’a pas pu se sortir.
« Ils méritaient d’aller en finale. Les deux matchs ont été serrés. Ce sont deux rencontres différentes, on ne peut pas les comparer. Ils ont gagné deux fois, il faut donc leur rendre justice », a déclaré Tah. « Ils ont marqué le premier but très rapidement. Ils ont très bien défendu pendant de longues minutes. Nous n’avons pas mis assez de pression sur leur défense. C’est très décevant pour l’instant. Pour réussir, il faut savoir gérer les moments difficiles. On ne peut pas toujours être l’équipe qui gagne. Nous pouvons être fiers de la façon dont nous nous sommes comportés et d’avoir tout donné. Ce sera un beau match [la finale], mais je ne me concentre pas sur ce match. »
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Un rebondissement de dernière minute n'a pas suffi à Kane et à ses coéquipiers.
Malgré un but de consolation inscrit en fin de match par Harry Kane, les géants de la Bundesliga n’ont pas réussi à percer la défense tenace du PSG, mettant ainsi fin à leurs espoirs d’un triplé historique. La frustration à l’Allianz Arena a été exacerbée par plusieurs appels à la vidéo non retenus pour des mains, les petits détails du football européen ayant finalement joué en défaveur des Bavarois lors d’une défaite cuisante sur l’ensemble des deux matchs.
Le Bayern se recentre désormais sur ses objectifs nationaux, tandis que le PSG se hisse en finale de la Ligue des champions, programmée à Budapest le 30 mai. Les Parisiens y défieront Arsenal, vainqueur de l’Atlético de Madrid, avec l’intention de devenir la deuxième équipe de l’ère moderne à conserver le trophée.