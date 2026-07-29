Manuel Neuer confirme qu’il prévoit de prendre sa retraite à la fin de la saison 2026-2027, alors que l’icône du Bayern Munich vise un troisième sacre en Ligue des champions

Malgré une retraite qui se profile, Neuer reste plus compétitif que jamais, avec la gloire européenne fermement en ligne de mire. Le gardien vétéran a déjà remporté deux médailles de vainqueur de la Ligue des champions durant son passage au Bayern, et la motivation d’en décrocher une troisième reste le moteur de son travail quotidien. La saison dernière s’est terminée sur une immense déception avec une élimination en demi-finale contre le Paris Saint-Germain, mais Neuer estime que l’effectif actuel est largement capable de retrouver le sommet du football européen avant qu’il ne raccroche définitivement.

« Nos objectifs sont tous les objectifs que nous pouvons atteindre », a expliqué Neuer, qui a remporté la saison dernière son 13e titre de Bundesliga, égalant le record. « Nous avons toujours dit tout au long de la saison dernière que chaque match était le plus important. C’est aussi l’état d’esprit avec lequel nous abordons cette saison : nous voulons battre tout le monde. Je pense que nous avons fait une bonne saison et qu’avec cette équipe, nous avons le potentiel pour battre tout le monde et atteindre tous nos objectifs. »