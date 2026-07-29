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Manuel Neuer confirme qu’il prévoit de prendre sa retraite à la fin de la saison 2026-2027, alors que l’icône du Bayern Munich vise un troisième sacre en Ligue des champions
Neuer se prépare pour une dernière danse à Munich
Neuer a révélé que la saison 2026-2027 sera probablement sa dernière campagne en tant que footballeur professionnel. Ayant récemment signé une prolongation de contrat d’un an à l’Allianz Arena, l’icône de 40 ans a profité du stage de pré-saison du club à Tegernsee pour clarifier ses projets pour l’avenir.
« Je ne joue pas les matches juste pour dire : “C’est mon dernier match” », a déclaré Neuer aux journalistes. « Peu importe que cela ait pu être ma dernière fois dans tel ou tel stade, on verra. Il semble en tout cas très fortement que je vais prendre ma retraite. »
- (C)Getty Images
En quête d’un troisième titre en Ligue des champions
Malgré une retraite qui se profile, Neuer reste plus compétitif que jamais, avec la gloire européenne fermement en ligne de mire. Le gardien vétéran a déjà remporté deux médailles de vainqueur de la Ligue des champions durant son passage au Bayern, et la motivation d’en décrocher une troisième reste le moteur de son travail quotidien. La saison dernière s’est terminée sur une immense déception avec une élimination en demi-finale contre le Paris Saint-Germain, mais Neuer estime que l’effectif actuel est largement capable de retrouver le sommet du football européen avant qu’il ne raccroche définitivement.
« Nos objectifs sont tous les objectifs que nous pouvons atteindre », a expliqué Neuer, qui a remporté la saison dernière son 13e titre de Bundesliga, égalant le record. « Nous avons toujours dit tout au long de la saison dernière que chaque match était le plus important. C’est aussi l’état d’esprit avec lequel nous abordons cette saison : nous voulons battre tout le monde. Je pense que nous avons fait une bonne saison et qu’avec cette équipe, nous avons le potentiel pour battre tout le monde et atteindre tous nos objectifs. »
Mentorer la prochaine génération à l’Allianz
Si Neuer se concentre sur ses propres performances, il garde aussi à l’esprit l’héritage qu’il laissera derrière lui. Le club a déjà entamé le processus visant à identifier un successeur, le jeune talent Jonas Urbig étant considéré comme un héritier potentiel. Neuer a endossé un rôle de mentor, travaillant en étroite collaboration avec les jeunes gardiens afin que la transition, lorsqu’elle arrivera enfin, se fasse de la manière la plus fluide possible.
« Nous nous soutiendrons les uns les autres ; nous avons un groupe de gardiens solide, avec notamment Ulle [Sven Ulreich] et les jeunes gardiens », a déclaré Neuer. « L’important, c’est que nous nous aidions les uns les autres, que nous nous poussions mutuellement et que nous puissions toujours donner le meilleur de nous-mêmes pour l’équipe dans le but. »
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Un héritage qui a redéfini le poste de gardien de but
Quand Neuer prendra finalement sa retraite, il laissera derrière lui un héritage que peu pourront égaler. Depuis son arrivée au Bayern en provenance de Schalke à l’été 2011, il a disputé 545 matches pour le club et transformé la manière dont le monde perçoit le poste de gardien. Sa capacité à agir comme un onzième joueur de champ, à couvrir les espaces derrière une ligne défensive haute et à lancer les attaques grâce à une relance d’une grande précision, a profondément changé les tactiques du football moderne. Il a remporté la Coupe du monde avec l’Allemagne en 2014, mais a connu une fin douloureuse de sa carrière en sélection, puisque l’Allemagne a été éliminée en trente-deuxièmes de finale lors de l’édition 2026.
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