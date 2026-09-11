Lors de sa conférence de presse d’avant-match, le gardien vétéran a souligné sa confiance inébranlable et ses objectifs ambitieux pour la saison en cours.

Détaillant sa motivation à continuer à évoluer au plus haut niveau, Neuer a déclaré, comme l’a rapporté @iMiaSanMia sur X : « Je commence la saison avec l’objectif de réaliser tout ce que nous pouvons réaliser. Je pense que nous en avons les moyens dans notre équipe. C’est aussi la raison pour laquelle j’ai décidé de continuer. Je sais que tout est possible avec cette équipe, le staff et notre état d’esprit. »

Soulignant son objectif de décrocher une troisième couronne européenne avec le Bayern après les triomphes de 2013 et 2020, le capitaine a ajouté : « Cela signifierait beaucoup pour moi de remporter la Ligue des champions pour la troisième fois. Nous savons que nous affronterons des équipes coriaces, nous devons simplement faire notre travail et nous concentrer sur le début. »