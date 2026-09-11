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Manuel Neuer bat le record de Thomas Muller ! La légende du Bayern Munich écrit une incroyable nouvelle page de l’histoire de la Ligue des champions après sa sortie face à Bodo/Glimt
Le gardien vétéran franchit un cap
Le gardien vétéran du Bayern, Neuer, est officiellement entré dans l'histoire de la Ligue des champions après avoir débuté dans le but contre Bodo/Glimt lors de l'ouverture de la saison 2026-2027 jeudi. Cette apparition garantit que Neuer a désormais représenté le Bayern sur 18 saisons distinctes dans la plus prestigieuse compétition européenne, battant le précédent record de Muller, qui était de 17. Cet exploit remarquable, à l'âge de 40 ans, renforce encore davantage l'héritage du capitaine comme l'une des figures les plus durables de l'histoire du club bavarois.
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L’ambition brûle pour le triplé
Lors de sa conférence de presse d’avant-match, le gardien vétéran a souligné sa confiance inébranlable et ses objectifs ambitieux pour la saison en cours.
Détaillant sa motivation à continuer à évoluer au plus haut niveau, Neuer a déclaré, comme l’a rapporté @iMiaSanMia sur X : « Je commence la saison avec l’objectif de réaliser tout ce que nous pouvons réaliser. Je pense que nous en avons les moyens dans notre équipe. C’est aussi la raison pour laquelle j’ai décidé de continuer. Je sais que tout est possible avec cette équipe, le staff et notre état d’esprit. »
Soulignant son objectif de décrocher une troisième couronne européenne avec le Bayern après les triomphes de 2013 et 2020, le capitaine a ajouté : « Cela signifierait beaucoup pour moi de remporter la Ligue des champions pour la troisième fois. Nous savons que nous affronterons des équipes coriaces, nous devons simplement faire notre travail et nous concentrer sur le début. »
Le gardien-libéro révolutionne le football
Depuis son arrivée en provenance de Schalke en 2011, Neuer a révolutionné le rôle moderne de gardien grâce à son style proactif de « gardien-libéro », en sortant de sa surface pour écarter le danger et lancer des attaques. En plus d’avoir cumulé 139 apparitions européennes avec le Bayern et 22 avec Schalke, le capitaine partage désormais les responsabilités avec le prometteur jeune Jonas Urbig, qui est préparé pour lui succéder à long terme. La direction du club continue de gérer avec prudence le temps de jeu du vétéran afin de garantir sa durabilité lors des rencontres à fort enjeu.
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Une phase de ligue éprouvante en perspective
Le Bayern tourne désormais son attention vers un calendrier exigeant en phase de ligue, avec des affiches de poids face à Arsenal, l'Atletico de Madrid, Manchester United et le Betis Séville. Le calme de Neuer et son immense vécu sur la scène continentale restent des atouts essentiels pour le staff, qui cherche à apporter de la stabilité défensive sur la scène européenne. Son contrat actuel avec le Bayern courant jusqu'en juin 2027, chaque apparition supplémentaire cette saison ne fera que renforcer davantage l'héritage européen historique du gardien vétéran.
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