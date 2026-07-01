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Manuel Neuer assume pleinement son retour en sélection allemande, malgré l’élimination « douloureuse et extrêmement décevante » en Coupe du monde face au Paraguay
Un adieu international aux saveurs douces-amères
Neuer a officiellement mis un terme à sa carrière internationale pour la deuxième fois, clôturant ainsi définitivement son parcours légendaire au sein de l’équipe nationale allemande. Le capitaine du Bayern Munich, âgé de 40 ans, s’était initialement retiré après l’Euro 2024, mais il avait choisi de faire son retour pour la Coupe du monde en Amérique du Nord après la blessure de Marc-André ter Stegen.
Malgré l’élimination précoce de la Mannschaft, battue 4-3 aux tirs au but par le Paraguay dès les seizièmes de finale, le gardien affirme ne rien regretter et se dit fier d’avoir une dernière fois défendu les couleurs des quadruples champions du monde.
Neuer revient sur la déception de la Coupe du monde
Via les réseaux sociaux pour officialiser son départ de la scène internationale, Neuer a exprimé sa frustration quant au parcours de l’Allemagne dans ce tournoi. Le gardien chevronné a reconnu que la Mannschaft n’avait pas répondu aux attentes, prolongeant une série de performances décevantes en Coupe du monde : championne en 2014 avec Neuer, l’Allemagne a ensuite été éliminée dès la phase de groupes en 2018 et 2022, avant ce nouvel échec en seizièmes de finale sous la houlette de Julian Nagelsmann, malgré un effectif talentueux.
Sur Instagram, le gardien a confié : « C’est toujours un honneur ! Notre élimination prématurée de la Coupe du monde est extrêmement décevante. Nous n’avons pas répondu aux attentes et aurions dû aller plus loin. Cette sortie est très douloureuse. J’ai délibérément choisi de jouer une dernière fois pour l’Allemagne, car porter le maillot de l’équipe nationale m’a toujours rempli d’une profonde fierté. »
Force mentale et leadership des vétérans
Sa décision de faire son retour à l’âge de 40 ans était motivée par le désir d’aider la prochaine génération de stars allemandes à trouver ses marques. Neuer estimait que son expérience acquise au cours de quatre cycles de Coupe du monde précédents serait inestimable pour les plus jeunes membres du vestiaire, même s’il ne parvenait pas à produire sur le terrain ses moments de magie habituels. Le gardien vétéran a connu des difficultés tout au long du tournoi, ne parvenant jamais à garder ses filets inviolés : il a encaissé lors de la victoire 7-1 contre Curaçao, de celle 2-1 face à la Côte d’Ivoire, puis a été directement tenu pour responsable du but décisif lors de la défaite 2-1 contre l’Équateur, avant de concéder encore lors du match nul 1-1 face au Paraguay, juste avant l’élimination aux tirs au but.
« Deuxièmement, parce qu’à 40 ans et fort de l’expérience de quatre Coupes du monde, je voulais soutenir les jeunes joueurs de la meilleure façon possible, tant sur le terrain qu’en dehors, et aider le football allemand », a expliqué Neuer. « Malgré cette fin amère, je ne regrette pas cette décision une seule seconde. Ma déception est indescriptible, mais je ressens une immense gratitude. Merci pour votre soutien au fil de toutes ces années et tout au long de ce tournoi. »
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La fin d’une carrière internationale légendaire
Le départ à la retraite de Neuer clôt une ère pour le football allemand, puisqu’il était l’un des derniers représentants de la génération championne du monde 2014. Il met ainsi un point final à une carrière internationale légendaire, ponctuée de 128 sélections avec l’Allemagne, dont 23 en Coupe du monde depuis ses débuts en 2010, année où la « Mannschaft » avait terminé troisième. Au cours de ces rencontres, le portier emblématique a encaissé 21 buts tout en conservant ses cages inviolées à sept reprises.