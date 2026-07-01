Manuel Neuer assume pleinement son retour en sélection allemande, malgré l’élimination « douloureuse et extrêmement décevante » en Coupe du monde face au Paraguay

Sa décision de faire son retour à l’âge de 40 ans était motivée par le désir d’aider la prochaine génération de stars allemandes à trouver ses marques. Neuer estimait que son expérience acquise au cours de quatre cycles de Coupe du monde précédents serait inestimable pour les plus jeunes membres du vestiaire, même s’il ne parvenait pas à produire sur le terrain ses moments de magie habituels. Le gardien vétéran a connu des difficultés tout au long du tournoi, ne parvenant jamais à garder ses filets inviolés : il a encaissé lors de la victoire 7-1 contre Curaçao, de celle 2-1 face à la Côte d’Ivoire, puis a été directement tenu pour responsable du but décisif lors de la défaite 2-1 contre l’Équateur, avant de concéder encore lors du match nul 1-1 face au Paraguay, juste avant l’élimination aux tirs au but.

« Deuxièmement, parce qu’à 40 ans et fort de l’expérience de quatre Coupes du monde, je voulais soutenir les jeunes joueurs de la meilleure façon possible, tant sur le terrain qu’en dehors, et aider le football allemand », a expliqué Neuer. « Malgré cette fin amère, je ne regrette pas cette décision une seule seconde. Ma déception est indescriptible, mais je ressens une immense gratitude. Merci pour votre soutien au fil de toutes ces années et tout au long de ce tournoi. »