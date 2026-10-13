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Manuel Neuer absent pour le match de Ligue des champions du Bayern Munich contre Viking : Vincent Kompany se tourne vers Jonas Urbig après les retombées d’une bourde contre Augsbourg
Kompany confirme un contretemps lié à la blessure de Neuer
Kompany a révélé que Neuer ne pouvait pas être retenu en raison d’un problème au pied survenu lors du match nul 2-2 contre Augsbourg ce week-end. Le gardien expérimenté, récemment critiqué pour son rôle dans le but le plus rapide encaissé de l’histoire de la Bundesliga, n’a pas pu participer aux dernières séances d’entraînement avant le déplacement européen en Norvège. Cette blessure l’empêche de disputer son 163e match dans la compétition, le laissant juste derrière les records détenus par Iker Casillas et Cristiano Ronaldo.
« Manuel ne peut pas s’entraîner aujourd’hui. Il a ressenti quelque chose au pied. Cela répond donc rapidement à la question de savoir qui sera dans les buts demain. Nous avons appris après le match contre Augsbourg qu’il avait ressenti quelque chose. On ne sait jamais combien de temps cela prendra, mais puisqu’il n’a pu s’entraîner ni hier ni aujourd’hui, cela n’a aucun sens de prendre des risques inutiles. Je ne sais pas s’il sera dans le groupe demain. Sera-t-il titulaire ? Très probablement pas. Ensuite, nous verrons pour la suite », a expliqué Kompany, cité par Kicker.
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La sécurité avant tout pour le gardien vétéran
L’entraîneur belge a souligné que la décision de ménager le joueur de 40 ans était une mesure de pure précaution, destinée à éviter toute aggravation de son problème physique. Alors qu’il était initialement prévu que Neuer s’entraîne avec le groupe, une gêne persistante a conduit le staff à revoir sa position et à redoubler de prudence. Kompany a insisté sur sa politique de risque zéro, confirmant que le club ne précipiterait pas le retour de Manu sur le terrain tant qu’il ne se sentirait pas complètement rétabli et à 100 %.
« Manu est là compte tenu de l’évolution de la situation. Nous pensions qu’il pourrait s’entraîner aujourd’hui. Je ne veux pas parler de blessure, mais quand on ressent quelque chose et que ça ne s’améliore pas… À un moment donné, on se rend compte qu’il faut agir, et nous le ferons en ne prenant aucun risque s’il ne se sent pas à 100 % », a-t-il ajouté.
Urbig prêt à se retrouver sous les projecteurs
En l’absence de Neuer, Urbig se prépare à disputer son troisième match de la saison avec le géant allemand. Le jeune gardien a connu une ascension rapide ces derniers temps, faisant ses débuts en équipe nationale A lors de la trêve internationale. Sa présence dans le onze de départ face au Viking FK est considérée comme une étape majeure de sa progression depuis son arrivée en provenance de Cologne. Le staff technique a pleinement confiance en sa capacité à répondre présent lors des grands rendez-vous.
Kompany a salué les progrès accomplis par le jeune gardien sous sa direction en Bavière. « Nous sommes sur la bonne voie. Il a bénéficié du temps de jeu que nous voulions lui accorder pour sa progression. Il a disputé une finale de coupe et plusieurs matches de Ligue des champions. Sa convocation actuelle en équipe nationale découle directement de ces progrès. Et chaque minute lui est bénéfique pour continuer à progresser », a déclaré l’entraîneur.
- AFP
Musiala s’ajoute à la liste des blessés du Bayern Munich
Neuer n’est pas le seul absent de marque pour le déplacement à la SR-Bank Arena : Jamal Musiala est lui aussi toujours à l’infirmerie. Le meneur de jeu est actuellement écarté en raison d’une blessure à la cuisse, ce qui réduit encore les options du staff technique. Privé de deux de ses cadres les plus influents, le reste de l’effectif devra élever son niveau face à une équipe de Viking qui s’est dite confiante à l’idée d’affronter une attaque emmenée par Harry Kane plutôt que par Erling Haaland.
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