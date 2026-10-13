Kompany a révélé que Neuer ne pouvait pas être retenu en raison d’un problème au pied survenu lors du match nul 2-2 contre Augsbourg ce week-end. Le gardien expérimenté, récemment critiqué pour son rôle dans le but le plus rapide encaissé de l’histoire de la Bundesliga, n’a pas pu participer aux dernières séances d’entraînement avant le déplacement européen en Norvège. Cette blessure l’empêche de disputer son 163e match dans la compétition, le laissant juste derrière les records détenus par Iker Casillas et Cristiano Ronaldo.

« Manuel ne peut pas s’entraîner aujourd’hui. Il a ressenti quelque chose au pied. Cela répond donc rapidement à la question de savoir qui sera dans les buts demain. Nous avons appris après le match contre Augsbourg qu’il avait ressenti quelque chose. On ne sait jamais combien de temps cela prendra, mais puisqu’il n’a pu s’entraîner ni hier ni aujourd’hui, cela n’a aucun sens de prendre des risques inutiles. Je ne sais pas s’il sera dans le groupe demain. Sera-t-il titulaire ? Très probablement pas. Ensuite, nous verrons pour la suite », a expliqué Kompany, cité par Kicker.