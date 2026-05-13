Manuel Neuer a trouvé un « accord total » pour prolonger son contrat avec le Bayern Munich, le gardien de but de 40 ans ayant accepté une baisse de salaire

La longue saga concernant l’avenir de Neuer a enfin trouvé son dénouement. Selon Sky Germany, le vainqueur de la Coupe du monde aurait conclu un « accord complet » pour prolonger son contrat avec le Bayern Munich jusqu’au 30 juin 2027. Cette nouvelle représente un véritable soulagement pour la direction du club, déterminée à conserver son capitaine pour une nouvelle saison.

La signature devrait être officialisée avant la dernière sortie à domicile en Bundesliga, face au FC Cologne, ce samedi. Arrivé en provenance de Schalke en 2011, le capitaine bavarois, déjà considéré comme l’un des plus grands gardiens de l’histoire du club, pourra ainsi poursuivre sa quête de records en fin de carrière.