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Manuel Neuer a trouvé un « accord total » pour prolonger son contrat avec le Bayern Munich, le gardien de but de 40 ans ayant accepté une baisse de salaire
Une légende assure l'avenir de l'Allianz Arena
La longue saga concernant l’avenir de Neuer a enfin trouvé son dénouement. Selon Sky Germany, le vainqueur de la Coupe du monde aurait conclu un « accord complet » pour prolonger son contrat avec le Bayern Munich jusqu’au 30 juin 2027. Cette nouvelle représente un véritable soulagement pour la direction du club, déterminée à conserver son capitaine pour une nouvelle saison.
La signature devrait être officialisée avant la dernière sortie à domicile en Bundesliga, face au FC Cologne, ce samedi. Arrivé en provenance de Schalke en 2011, le capitaine bavarois, déjà considéré comme l’un des plus grands gardiens de l’histoire du club, pourra ainsi poursuivre sa quête de records en fin de carrière.
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Un sacrifice financier pour l’ancien combattant
Si le Bayern Munich était déterminé à conserver son numéro un, une baisse significative de son salaire de base a constitué un élément clé des négociations. Actuellement, le gardien de but de 40 ans perçoit environ 20 millions d’euros bruts par an, primes comprises. Selon les nouvelles conditions, il acceptera toutefois une réduction de ses émoluments afin d’aider le club à maîtriser sa masse salariale.
Cette démarche s’inscrit dans la stratégie du club, déjà appliquée lors de récents renouvellements, pour préserver sa marge de manœuvre sur le marché des transferts. En acceptant un salaire fixe revu à la baisse, le gardien a réaffirmé son engagement envers le projet bavarois et assuré sa place de titulaire pour au moins une saison supplémentaire.
Planification de la succession avec Jonas Urbig
La prolongation de contrat de Neuer n’empêche pas le Bayern de préparer l’avenir. Un pilier de la stratégie du club est la progression de Jonas Urbig, de plus en plus vu comme l’héritier du trône du gardien allemand. Le joueur de 22 ans restera numéro deux la saison prochaine, mais on lui a promis plus de temps de jeu que les 21 minutes accordées jusqu’ici.
Le staff technique bavarois entend l’intégrer plus régulièrement afin d’assurer une transition en douceur lorsque Neuer décidera de raccrocher les gants. Par ailleurs, le club souhaite conserver le gardien expérimenté Sven Ulreich comme deuxième gardien, tandis que les jeunes espoirs tels que Leonard Prescott devraient être prêtés ou rejoindre l’équipe réserve pour poursuivre leur progression.
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Un héritage historique qui perdure
En quinze ans à Munich, Manuel Neuer a laissé une empreinte impossible à ignorer. Il a conquis treize titres de Bundesliga et deux Ligue des champions, incarnant l’âge d’or moderne du club. Malgré ses 38 ans, son niveau de performance demeure élevé et sa présence reste indispensable aux yeux de la direction et des observateurs avertis.
En prolongeant son contrat jusqu’en 2027, il se rapproche des 600 matchs sous le maillot bavarois et consolide encore un peu plus son statut de légende vivante. Les supporters peuvent donc se réjouir : le gardien-libéro par excellence continuera de régner sur l’Allianz Arena pour au moins une saison supplémentaire.