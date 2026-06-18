Malgré son retour réussi dans le onze de départ sous les ordres de Nagelsmann, Neuer affirme avec fermeté qu’il n’y aura pas de nouveau revirement concernant son avenir. Il se réjouit de participer à sa cinquième Coupe du monde consécutive, mais se prépare déjà à la vie après la sélection nationale, une fois le tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique achevé.

Le gardien a été formel au sujet de ses projets, déclarant : « Pour moi, il est clair que c'est mon dernier tournoi. Je ne prévois pas d'être là dans deux ans pour le prochain Euro. Ces derniers jours, j'ai pris conscience du fait que ce sont mes derniers matchs avec l'Allemagne. Mais je veux me concentrer sur tous les matchs à venir et ne pas penser à un éventuel maillot d'adieu. »