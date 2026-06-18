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Manuel Neuer a confirmé qu’il mettra fin à sa carrière internationale avec l’Allemagne après la Coupe du monde 2026, espérant ainsi boucler sa carrière en sélection par un deuxième titre mondial
Un dernier acte international pour le numéro 1 allemand
L’icône du Bayern Munich, âgée de 40 ans, avait initialement pris sa retraite internationale avec la « Mannschaft » après l’Euro 2024, avant d’être convaincue de revenir en sélection grâce à sa forme retrouvée au niveau du club.
Lors d’une conférence de presse, le gardien a justifié son retrait temporaire : « J’ai pris mes distances en 2024 pour une bonne raison, après un Euro à domicile réussi. C’était la bonne décision. Cela me semblait juste. Poursuivre avec l’équipe nationale aurait représenté une charge sportive trop lourde pour moi ces deux dernières années. »
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La voie toute tracée vers la retraite
Malgré son retour réussi dans le onze de départ sous les ordres de Nagelsmann, Neuer affirme avec fermeté qu’il n’y aura pas de nouveau revirement concernant son avenir. Il se réjouit de participer à sa cinquième Coupe du monde consécutive, mais se prépare déjà à la vie après la sélection nationale, une fois le tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique achevé.
Le gardien a été formel au sujet de ses projets, déclarant : « Pour moi, il est clair que c'est mon dernier tournoi. Je ne prévois pas d'être là dans deux ans pour le prochain Euro. Ces derniers jours, j'ai pris conscience du fait que ce sont mes derniers matchs avec l'Allemagne. Mais je veux me concentrer sur tous les matchs à venir et ne pas penser à un éventuel maillot d'adieu. »
Gérer la hiérarchie des gardiens de but
Le retour de Neuer a poussé Oliver Baumann sur le banc, alors que le gardien d’Hoffenheim était annoncé comme titulaire pour la durée du tournoi en l’absence du capitaine. Toutefois, le gardien chevronné assure qu’il n’y a aucune tension dans le groupe après sa prestation lors de la victoire 7-1 en ouverture contre Curaçao, son premier match avec l’Allemagne depuis deux ans.
« Nous travaillons main dans la main avec Oliver. Nous nous soutenons mutuellement et nous nous entraînons pour l’équipe. Après notre réunion, nous avons discuté de la situation et de la manière dont les choses se sont déroulées (concernant mon retour) », a expliqué Neuer. Cet esprit de collaboration est jugé essentiel alors que l’Allemagne cherche à dissiper les fantômes de ses éliminations prématurées au premier tour en 2018 et 2022.
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En quête d’un deuxième titre mondial
Alors que l'Allemagne s'apprête à affronter la Côte d'Ivoire samedi, Manuel Neuer se concentre sur l'objectif immédiat : décrocher une place en huitièmes de finale. Une victoire garantirait la qualification avec un match d'avance, permettant ainsi au gardien chevronné de rêver de devenir le premier Allemand de l'histoire à remporter deux Coupes du monde.
« C’est notre objectif. Nous avons notre destin entre nos mains. Nous ne voulons pas nous attarder sur les Coupes du monde passées », a déclaré Neuer. « L’équipe ne s’attarde pas là-dessus. Nous nous concentrons sur l’étape suivante, et cette étape, c’est la Côte d’Ivoire. Se qualifier dès le deuxième match serait exceptionnel et nous permettrait de voir plus loin. C’est un véritable privilège d’être à nouveau ici. Ce serait très spécial de rééditer cet exploit, mais si je n’y croyais pas, je ne serais pas là. »