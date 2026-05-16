Au regard de la finale de la Coupe d’Allemagne face au VfB Stuttgart la semaine prochaine et d’une éventuelle participation à la Coupe du monde, une blessure de Neuer serait fort malvenue. Mais après le coup de sifflet final, le gardien a donné son feu vert. Il est rapidement revenu sur la pelouse pour saluer ses coéquipiers et plaisanter avec eux, puis, radieux, il a soulevé le trophée et s’est joint à la célébration collective sans retenue. Interrogé par Sky, il a expliqué : « J’ai senti une petite gêne au mollet, je ne voulais pas prendre de risque à une semaine du match ».

Interrogé sur d’éventuels contacts récents avec le sélectionneur national Julian Nagelsmann, il a répondu : « Non, pour l’instant non. Nous sommes en relation toute l’année, comme avec d’autres anciens entraîneurs et responsables. » Plusieurs médias ont récemment indiqué que le gardien bavarois figurait parmi la présélection de 55 joueurs établie par le sélectionneur Julian Nagelsmann en vue du tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Interrogé par le journaliste de Sky Sebastian Hellmann sur un éventuel retour en équipe nationale, Neuer a répondu : « Je suis totalement détendu. Aujourd’hui, nous célébrons le titre de champion et nous avons une finale de Coupe d’Allemagne très importante la semaine prochaine. Pour l’instant, ce n’est pas d’actualité. » Interrogé sur une éventuelle participation à la Coupe du monde, il a répété : « Pour moi, comme je l’ai dit, ce n’est pas d’actualité aujourd’hui. Je trouve que c’est justement ce qui est beau : nous célébrons un titre et nous avons encore une mission à accomplir avec ce groupe la semaine prochaine. Vous n’avez pas besoin de savoir ça. »

En clair, pas de démenti, plutôt une ouverture. Son retour en sélection semble ainsi se préciser. Julian Nagelsmann pourrait apporter des éclaircissements samedi soir lors de son passage dans l’émission ZDF-Sportstudio.