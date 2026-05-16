Le gardien de but de 40 ans, dernier rempart du club le plus titré d’Allemagne, a été remplacé par l’entraîneur Vincent Kompany à la 60^e minute du match remporté 5-1 contre l’Effzeh, et a cédé sa place au remplaçant Jonas Urbig.
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« Vous n'avez pas besoin de savoir ça » : Manuel Neuer relance les spéculations – Va-t-il vraiment faire son retour en équipe nationale allemande ?
Après un corner colognais, Neuer, au moment de dégager vers le banc, a fait signe qu’il ne pouvait pas poursuivre. En longeant la ligne de touche, le gardien du FC Bayern a désigné sa jambe gauche du regard, sans toutefois sembler trop handicapé. Il a même levé le pouce en direction de plusieurs joueurs du FC Cologne. Âgé de 40 ans, le gardien a déjà été contraint à plusieurs arrêts dus à des blessures mineures au mollet gauche cette saison.
Neuer se confie et alimente les spéculations
Au regard de la finale de la Coupe d’Allemagne face au VfB Stuttgart la semaine prochaine et d’une éventuelle participation à la Coupe du monde, une blessure de Neuer serait fort malvenue. Mais après le coup de sifflet final, le gardien a donné son feu vert. Il est rapidement revenu sur la pelouse pour saluer ses coéquipiers et plaisanter avec eux, puis, radieux, il a soulevé le trophée et s’est joint à la célébration collective sans retenue. Interrogé par Sky, il a expliqué : « J’ai senti une petite gêne au mollet, je ne voulais pas prendre de risque à une semaine du match ».
Interrogé sur d’éventuels contacts récents avec le sélectionneur national Julian Nagelsmann, il a répondu : « Non, pour l’instant non. Nous sommes en relation toute l’année, comme avec d’autres anciens entraîneurs et responsables. » Plusieurs médias ont récemment indiqué que le gardien bavarois figurait parmi la présélection de 55 joueurs établie par le sélectionneur Julian Nagelsmann en vue du tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Interrogé par le journaliste de Sky Sebastian Hellmann sur un éventuel retour en équipe nationale, Neuer a répondu : « Je suis totalement détendu. Aujourd’hui, nous célébrons le titre de champion et nous avons une finale de Coupe d’Allemagne très importante la semaine prochaine. Pour l’instant, ce n’est pas d’actualité. » Interrogé sur une éventuelle participation à la Coupe du monde, il a répété : « Pour moi, comme je l’ai dit, ce n’est pas d’actualité aujourd’hui. Je trouve que c’est justement ce qui est beau : nous célébrons un titre et nous avons encore une mission à accomplir avec ce groupe la semaine prochaine. Vous n’avez pas besoin de savoir ça. »
En clair, pas de démenti, plutôt une ouverture. Son retour en sélection semble ainsi se préciser. Julian Nagelsmann pourrait apporter des éclaircissements samedi soir lors de son passage dans l’émission ZDF-Sportstudio.
Selon la chaîne de télévision, le retour de Neuer est acté.
Selon Florian Plettenberg, journaliste de Sky généralement très bien informé, Manuel Neuer effectue son retour en équipe nationale allemande.
Sur X, il a annoncé : « Retour en Coupe du monde acté : Julian Nagelsmann fait revenir Manuel Neuer comme numéro 1 de l’Allemagne – C’EST OFFICIEL ». Selon lui, après des discussions avec Nagelsmann et le directeur sportif de la DFB, Rudi Völler, le gardien aurait renoncé à sa retraite.