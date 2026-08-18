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Manuel Akanji voit John Stones briller à l’Inter, tandis que le Suisse révèle sa mission personnelle pour aider l’ancien joueur de Manchester City
Stones soutenu pour maîtriser les tactiques italiennes
Le passage de la Premier League à la Serie A exige un ajustement tactique important, en particulier lorsqu’il s’agit d’intégrer le système privilégié par Cristian Chivu. Stones a déjà eu un impact, en marquant lors d’un match amical de pré-saison contre le Real Betis, mais l’international suisse a souligné que le passage d’une défense à quatre à la structure défensive spécifique de l’Inter implique un temps d’adaptation qu’il a lui-même dû maîtriser à son arrivée l’an dernier.
« Physiquement, on arrive de Premier League en étant déjà très bien préparé. Tactiquement, en revanche, c’est différent. J’ai joué avec Stones à City dans une défense à quatre, et j’ai dû m’adapter. Pour moi, cela s’est fait assez vite, et je connais John : il peut tout faire et il n’aura pas de problèmes non plus. Évidemment, il aura besoin de l’aide de ses coéquipiers et du staff, mais il a atterri au bon endroit », a déclaré Akanji à La Gazzetta dello Sport.
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Akanji prend Stones sous son aile à San Siro
Le joueur de 31 ans a révélé qu’il supervisait personnellement l’intégration de Stones après l’arrivée du défenseur en provenance de Manchester City. Les deux hommes ont noué un lien fort durant leur passage commun en Premier League, et Akanji joue désormais le rôle de guide, de traducteur et d’ami pour aider Stones à s’adapter aux complexités du football et de la culture italienne. Leurs retrouvailles ont été précédées par un remarquable concours de circonstances impliquant leurs familles avant même que le transfert ne soit finalisé.
« C’était drôle, parce que seulement quelques heures avant que son arrivée soit confirmée, ma femme et moi avons croisé sa femme sur une plage à Ibiza. Une pure coïncidence, a-t-il révélé. Nous sommes amis, et nous sommes déjà partis en vacances ensemble, et elle nous a dit : “Je pense que nous allons finir par venir...” Quelques heures plus tard, à la maison, j’ai vu le message de John. Maintenant, j’essaie de lui faire découvrir l’Inter. Je lui explique tout, j’essaie de traduire, l’autre jour je l’ai même emmené au restaurant. Mais c’est un super gars, il s’adaptera vite. »
Construire une muraille défensive redoutable
L’Inter a considérablement renforcé son arrière-garde, avec le retour de Benjamin Pavard après un prêt à Marseille, ce qui accroît encore la concurrence pour les places. Pour Akanji, cette profondeur d’effectif est essentielle si les Nerazzurri veulent faire mieux que lors de leurs précédentes campagnes continentales et viser le titre en Ligue des champions. Le défenseur insiste sur le fait que la concurrence interne à Appiano Gentile est le catalyseur de la progression individuelle et collective.
« C’est exactement ce qu’il nous faut pour rivaliser non seulement en Italie, mais aussi en Ligue des champions. Nous avons une défense formidable, parmi les meilleures, et un grand effectif : à chaque poste, il y a au moins deux excellents joueurs. Maintenant, nous devons intégrer les nouveaux joueurs au système, mais la concurrence à l’entraînement sera élevée, ce qui fera progresser tout le monde », a-t-il commenté.
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Préparation mentale et saison à venir
Akanji a mis à profit la trêve estivale pour se ressourcer mentalement, allant même jusqu’à afficher une nouvelle coiffure à l’approche de la nouvelle saison. À 31 ans, il se sent plus en forme que jamais et a hâte de lancer la saison de Serie A face à Monza. Sa préparation a été méticuleuse, mêlant entraînement individuel et séances collectives afin d’être prêt pour les exigences de l’élite italienne.
« Je ne pense pas qu’il me faudra longtemps pour revenir à 100 %, parce que j’ai été en vacances pendant trois semaines et, comme je le fais habituellement, j’ai continué à m’entraîner. Au début, j’ai beaucoup couru et travaillé en salle, et depuis que mes coéquipiers sont revenus de la tournée, nous travaillons ensemble sur le terrain. Maintenant, j’ai hâte de passer aux choses sérieuses avec Monza : une nouvelle saison, c’est un nouveau départ », a-t-il conclu.
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