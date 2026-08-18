Le passage de la Premier League à la Serie A exige un ajustement tactique important, en particulier lorsqu’il s’agit d’intégrer le système privilégié par Cristian Chivu. Stones a déjà eu un impact, en marquant lors d’un match amical de pré-saison contre le Real Betis, mais l’international suisse a souligné que le passage d’une défense à quatre à la structure défensive spécifique de l’Inter implique un temps d’adaptation qu’il a lui-même dû maîtriser à son arrivée l’an dernier.

« Physiquement, on arrive de Premier League en étant déjà très bien préparé. Tactiquement, en revanche, c’est différent. J’ai joué avec Stones à City dans une défense à quatre, et j’ai dû m’adapter. Pour moi, cela s’est fait assez vite, et je connais John : il peut tout faire et il n’aura pas de problèmes non plus. Évidemment, il aura besoin de l’aide de ses coéquipiers et du staff, mais il a atterri au bon endroit », a déclaré Akanji à La Gazzetta dello Sport.