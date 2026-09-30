Zidane se prépare à son premier match à domicile en tant que sélectionneur de la France, un cap important qui le voit revenir au Stade de France pour affronter l’Italie. Cette rencontre a une portée historique immense, puisqu’elle rappelle l’adversaire qu’il avait affronté lors de sa dernière apparition professionnelle en tant que joueur, en 2006. Alors que l’attente du public atteint son paroxysme, les joueurs eux-mêmes sont tout aussi impatients de voir l’accueil que leur nouveau mentor recevra de la part du public vendredi soir.

Kone, qui devient rapidement un élément clé de ce milieu de terrain remodelé, s’est exprimé sur l’aura unique qui entoure l’ancien entraîneur du Real Madrid. « Nous verrons vendredi au match, nous allons tous découvrir cela en même temps que tout le monde, nous allons découvrir l’ovation, nous allons applaudir, c’est tout », a déclaré Kone.