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Manu Kone lève le voile sur le style de management « humain » de Zinedine Zidane alors que le nouveau sélectionneur de la France opère sa magie
Une présence légendaire sur le banc de touche
Zidane se prépare à son premier match à domicile en tant que sélectionneur de la France, un cap important qui le voit revenir au Stade de France pour affronter l’Italie. Cette rencontre a une portée historique immense, puisqu’elle rappelle l’adversaire qu’il avait affronté lors de sa dernière apparition professionnelle en tant que joueur, en 2006. Alors que l’attente du public atteint son paroxysme, les joueurs eux-mêmes sont tout aussi impatients de voir l’accueil que leur nouveau mentor recevra de la part du public vendredi soir.
Kone, qui devient rapidement un élément clé de ce milieu de terrain remodelé, s’est exprimé sur l’aura unique qui entoure l’ancien entraîneur du Real Madrid. « Nous verrons vendredi au match, nous allons tous découvrir cela en même temps que tout le monde, nous allons découvrir l’ovation, nous allons applaudir, c’est tout », a déclaré Kone.
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La touche humaine de Zizou
Au-delà des ajustements tactiques attendus en Ligue des nations, une grande partie de l’attention s’est portée sur les qualités relationnelles de Zidane. Le légendaire numéro 10 est depuis longtemps salué pour sa capacité à gérer les ego au plus haut niveau, et les récentes déclarations de Kone laissent penser que cette réputation est fondée. Le milieu de terrain de la Roma n’a pas tardé à mettre en avant l’accessibilité de l’homme à la tête de l’équipe nationale, soulignant que sa sincérité a déjà eu un impact significatif sur la dynamique du groupe.
Kone a détaillé plus précisément la nature du style de management de Zidane, saluant la communication directe et honnête qui a marqué l’actuel stage d’entraînement. « C’est un plaisir d’être entraîné par Zinedine Zidane, c’est une légende mondiale. Il nous gère de manière très humaine, il est très sincère, très proche des joueurs. Il peut nous parler en privé ou devant le groupe. Il nous donne confiance, nous dit de jouer librement. Chacun de nous est naturel de son côté et c’est un plaisir », a expliqué le milieu de terrain.
Le mentorat pour la prochaine génération
Pour des joueurs comme Kone, avoir un sélectionneur qui a maîtrisé leur zone spécifique du terrain représente une opportunité d’apprentissage inestimable. La vaste expérience de Zidane, en tant que l’un des plus grands milieux de terrain de l’histoire, lui permet d’offrir des conseils nuancés que les jeunes joueurs sont impatients d’assimiler. Cette approche de terrain aiderait, selon certaines informations, le groupe à trouver une forme d’équilibre et de discipline tactique alors qu’il s’adapte à une nouvelle philosophie sur la scène internationale.
Le milieu de terrain de 23 ans a exprimé sa gratitude pour les consignes précises qu’il a reçues concernant son rôle. « Il était milieu de terrain, donc j’apprends beaucoup, évidemment, j’écoute tout ce qu’il me dit, je ne peux qu’apprendre à ses côtés. Il me conseille beaucoup sur le placement, l’équilibre de l’équipe. Le plus important, c’est de répondre aux exigences du sélectionneur », a déclaré Kone.
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Prise de confiance avant l’Italie
Malgré le temps limité dont il dispose pour mettre en place pleinement sa vision, Zidane aurait exprimé sa satisfaction quant à la rapidité avec laquelle les joueurs ont assimilé ses idées. Les premiers signes observés à l’entraînement laissent entrevoir un groupe motivé et porté par la confiance de son entraîneur dans les qualités individuelles de chacun.
Kone a révélé que le discours positif de l’entraîneur est revenu de manière récurrente en interne. « Nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour travailler, il est fier de nous, parce que nous avons réussi à mettre en place tout ce qu’il veut. Il est très fier de nous, il nous l’a dit, nous sommes de très bons joueurs à ses yeux, nous avons la capacité de nous adapter. Et il en est très fier, il nous l’a dit », a conclu Kone.
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