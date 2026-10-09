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Manque de confiance en Viktor Gyokeres ? Pourquoi Arsenal privilégie Kai Havertz en faux numéro 9 alors qu’un ancien attaquant des Gunners évoque de futures offres de transfert pour un autre buteur
Gyokeres a dépassé les 20 buts lors d’une saison remportée en Premier League
L’attaquant suédois Gyokeres, après avoir affiché des statistiques prolifiques avec le géant portugais du Sporting, a obtenu un transfert vers le nord de Londres en 2025 dans le cadre d’un accord pouvant finalement atteindre 64 millions de livres (85 M$).
Aux yeux de certains, l’absence d’un n°9 performant freinait Arsenal dans sa quête de trophées sur la scène nationale comme internationale. L’équipe de Mikel Arteta a finalement franchi ce cap en 2025-2026 en remportant le titre de Premier League, mettant ainsi fin à 22 ans d’attente dans cette compétition.
Gyokeres a certes contribué à cette réussite, ainsi qu’au parcours jusqu’en finale de la Ligue des champions, mais n’a pas vraiment convaincu et a été contraint de se faire à un rôle de remplaçant à impact au début d’une nouvelle saison.
L’international allemand Havertz est utilisé à la pointe de l’attaque, malgré un profil davantage de deuxième attaquant, l’ancien joueur de Chelsea étant considéré comme plus adapté au système d’Arteta, dans lequel le ballon est rarement balancé loin devant ou amené tôt dans le dernier tiers.
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Havertz est-il le joueur le plus adapté au système tactique d’Arteta à Arsenal ?
Interrogé sur le fait de savoir s’il est partisan de l’approche du faux numéro neuf, et si la préférence d’Arsenal pour ce système laisse entendre un manque de confiance envers Gyokeres, l’ancien attaquant des Gunners Dickov, qui s’exprimait en association avec 247Bet, a déclaré à GOAL : « C’est une excellente question. Au départ, non. J’avais le sentiment qu’Arsenal, ces deux dernières années, et je pense que beaucoup de gens pensaient la même chose, manquait de ce vrai numéro neuf, de ce joueur qui va vous marquer un but.
« En toute honnêteté, je vais peut-être me contredire, Gyokeres est allé chercher ses 20 buts la saison dernière. Mais j’ai toujours pensé que ce vrai numéro neuf manquait, et c’est difficile de dire que vous voulez recruter [Erling] Haaland, ou que vous voulez recruter [Harry] Kane, ou que vous voulez recruter [Alexander] Isak, parce qu’il n’y en a pas beaucoup comme eux que vous pouvez aller chercher.
« Mais quand Havertz a occupé ce rôle, je pense qu’il correspond à Arsenal dans sa manière de jouer. Et je pense qu’il a vraiment, vraiment bien commencé la saison. En faux numéro neuf, il est fort, il joue bien en appui, il a des déplacements très intelligents, ce qui, à mon avis, vous permet de tirer le meilleur des joueurs autour de lui. Vous savez vraiment comment mettre vos [Eberechi] Ezes, vos [Bukayo] Sakas dans les meilleures conditions. Je pense que c’est très important pour cela, et peut-être pour la manière dont Mikel veut jouer.
« Si ce que j’entends est vrai, à savoir que Havertz a contracté une blessure en sélection, et qu’ensuite vous regardez Gyokeres, qui a marqué quatre buts en quatre matches pour la Suède, cela pourrait être une opportunité fantastique pour lui de revenir.
« Sa confiance sera au plus haut pour réintégrer l’équipe et peut-être avoir le sentiment qu’il a quelque chose à prouver. Quand vous êtes en confiance en tant qu’attaquant, et que vous sentez que vous avez quelque chose à prouver, vous pouvez être assez dangereux. »
Arsenal va-t-il encore dépenser pour recruter un autre numéro 9 lors des prochains mercatos ?
Arsenal a fait défiler plusieurs attaquants ces dernières années, parmi lesquels Pierre-Emerick Aubameyang et Gabriel Jesus, sans toutefois parvenir à se fixer sur un numéro neuf avec lequel le club se sente totalement à l’aise.
Cela pourrait-il le pousser à dépenser encore pour une autre option, comme Julian Alvarez, champion du monde argentin en manque de stabilité, qui se retrouve cloué sur le banc en Espagne après avoir poussé pour un transfert cet été ?
Dickov a ajouté : « C’est l’un de ces cas-là. Pardonnez-moi de me répéter, mais combien y en a-t-il réellement sur le marché que vous pouvez vraiment aller chercher ? Mikel est un gars intelligent. Il ne va pas simplement aller dépenser, peu importe que ce soit 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ou 100 millions, juste pour un numéro neuf, parce que c’est un numéro neuf.
« Ils ont remporté le championnat l’an dernier sans ça. Ils sont passés tout près de remporter le championnat l’année d’avant. Finale de la Ligue des champions l’an dernier. Donc, ils font évidemment quelque chose de bien et progressent avec ce qu’ils ont.
« La seule question, c’est de savoir si c’est la dernière pièce du puzzle, et quand ils pourront en obtenir une. Et je pense qu’il utilise très, très bien Havertz en ce moment. Je ne dis pas que c’est une solution provisoire, parce que c’est un joueur de très haut niveau. Il est aussi titulaire avec l’Allemagne tout le temps, pas seulement à Arsenal.
« Mais ils ne vont tout simplement pas aller recruter et signer quelqu’un juste parce que tout le monde dit qu’ils ont besoin de ce numéro neuf. »
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Arsenal se montre meilleur dans le jeu en mouvement cette saison
Arsenal s’était fortement appuyé sur les coups de pied arrêtés pour venir à bout de défenses adverses coriaces la saison dernière, lorsqu’il a survolé le championnat pour décrocher le titre, mais s’en sort mieux dans le jeu en mouvement en ce début de saison 2026-2027.
Havertz compte trois buts, tandis que le capitaine du club Martin Odegaard tire à nouveau les ficelles à la création chez Arsenal, alors que Gyokeres n’a pas encore ouvert son compteur. Reste à voir ce que réserveront les futurs marchés des transferts à l’Emirates Stadium en ce qui concernela quête d’un mythique avant-centre prolifique.
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