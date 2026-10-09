Manque de confiance en Viktor Gyokeres ? Pourquoi Arsenal privilégie Kai Havertz en faux numéro 9 alors qu’un ancien attaquant des Gunners évoque de futures offres de transfert pour un autre buteur

Interrogé sur le fait de savoir s’il est partisan de l’approche du faux numéro neuf, et si la préférence d’Arsenal pour ce système laisse entendre un manque de confiance envers Gyokeres, l’ancien attaquant des Gunners Dickov, qui s’exprimait en association avec 247Bet, a déclaré à GOAL : « C’est une excellente question. Au départ, non. J’avais le sentiment qu’Arsenal, ces deux dernières années, et je pense que beaucoup de gens pensaient la même chose, manquait de ce vrai numéro neuf, de ce joueur qui va vous marquer un but.

« En toute honnêteté, je vais peut-être me contredire, Gyokeres est allé chercher ses 20 buts la saison dernière. Mais j’ai toujours pensé que ce vrai numéro neuf manquait, et c’est difficile de dire que vous voulez recruter [Erling] Haaland, ou que vous voulez recruter [Harry] Kane, ou que vous voulez recruter [Alexander] Isak, parce qu’il n’y en a pas beaucoup comme eux que vous pouvez aller chercher.

« Mais quand Havertz a occupé ce rôle, je pense qu’il correspond à Arsenal dans sa manière de jouer. Et je pense qu’il a vraiment, vraiment bien commencé la saison. En faux numéro neuf, il est fort, il joue bien en appui, il a des déplacements très intelligents, ce qui, à mon avis, vous permet de tirer le meilleur des joueurs autour de lui. Vous savez vraiment comment mettre vos [Eberechi] Ezes, vos [Bukayo] Sakas dans les meilleures conditions. Je pense que c’est très important pour cela, et peut-être pour la manière dont Mikel veut jouer.

« Si ce que j’entends est vrai, à savoir que Havertz a contracté une blessure en sélection, et qu’ensuite vous regardez Gyokeres, qui a marqué quatre buts en quatre matches pour la Suède, cela pourrait être une opportunité fantastique pour lui de revenir.

« Sa confiance sera au plus haut pour réintégrer l’équipe et peut-être avoir le sentiment qu’il a quelque chose à prouver. Quand vous êtes en confiance en tant qu’attaquant, et que vous sentez que vous avez quelque chose à prouver, vous pouvez être assez dangereux. »