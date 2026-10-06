Sur l’équipe d’Italie Espoirs, qui a battu la Pologne 6-2 en se qualifiant pour la phase finale de l’Euro de la catégorie : « Avant tout, félicitations, parce que l’équipe d’Italie Espoirs a obtenu un excellent résultat. Ils se sont qualifiés directement pour l’Euro, je pense que c’est positif. Félicitations à Baldini pour ce qu’il a fait : il y aura certainement beaucoup de bons garçons qui viendront en équipe d’Italie. »





Sur Vialli : « À qui ne manque-t-il pas ? J’ai ressenti son absence à Coverciano. »





Enfin, sur le cas Malagò, nommé aujourd’hui commissaire de la FIGC : « Je suis heureux que les choses aient été menées à bien. Il me semble que cela convient à tout le monde et que c’est une bonne chose. »







