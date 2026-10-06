Roberto Mancini, sélectionneur de l’Italie, s’est exprimé en marge du Prix Vialli, à Rimini, au lendemain de la victoire de l’Italie 3-1 contre la Turquie, lors du quatrième et dernier match de cette trêve internationale : « Être avec les garçons a été une chose positive, ça c’est certain. Quatre matches comme ça, c’est vraiment beaucoup, je ne pense pas que ce soit un format idéal », a déclaré le sélectionneur, interrogé par Sky. Comment j’évalue l’Italie ? Je crois qu’il faut garder de l’équilibre, le premier match n’était pas un désastre, ce n’est pas non plus quelque chose d’incroyable à l’heure actuelle. Il faut garder de l’équilibre : l’équipe doit grandir, c’est une équipe jeune qui va devenir encore plus jeune au fil des mois et qui a aussi besoin de se tromper. Il faut garder de l’équilibre, je pense que c’est la meilleure chose à faire ».
Mancini prévient : « L’Italie va encore rajeunir. Beaucoup de très bons jeunes arriveront de l’équipe d’Italie Espoirs »
Sur l’équipe d’Italie Espoirs, qui a battu la Pologne 6-2 en se qualifiant pour la phase finale de l’Euro de la catégorie : « Avant tout, félicitations, parce que l’équipe d’Italie Espoirs a obtenu un excellent résultat. Ils se sont qualifiés directement pour l’Euro, je pense que c’est positif. Félicitations à Baldini pour ce qu’il a fait : il y aura certainement beaucoup de bons garçons qui viendront en équipe d’Italie. »
Sur Vialli : « À qui ne manque-t-il pas ? J’ai ressenti son absence à Coverciano. »
Enfin, sur le cas Malagò, nommé aujourd’hui commissaire de la FIGC : « Je suis heureux que les choses aient été menées à bien. Il me semble que cela convient à tout le monde et que c’est une bonne chose. »
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