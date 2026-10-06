Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Mancini Italia
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Mancini prévient : « L’Italie va encore rajeunir. Beaucoup de très bons jeunes arriveront de l’équipe d’Italie Espoirs »

Italie
R. Mancini

Le sélectionneur, sur l’affaire Malagò : « Je suis heureux que les choses aient été menées à bien. Il me semble que cela convient à tout le monde et que c’est une bonne chose »

Roberto Mancini, sélectionneur de l’Italie, s’est exprimé en marge du Prix Vialli, à Rimini, au lendemain de la victoire de l’Italie 3-1 contre la Turquie, lors du quatrième et dernier match de cette trêve internationale : « Être avec les garçons a été une chose positive, ça c’est certain. Quatre matches comme ça, c’est vraiment beaucoup, je ne pense pas que ce soit un format idéal », a déclaré le sélectionneur, interrogé par Sky. Comment j’évalue l’Italie ? Je crois qu’il faut garder de l’équilibre, le premier match n’était pas un désastre, ce n’est pas non plus quelque chose d’incroyable à l’heure actuelle. Il faut garder de l’équilibre : l’équipe doit grandir, c’est une équipe jeune qui va devenir encore plus jeune au fil des mois et qui a aussi besoin de se tromper. Il faut garder de l’équilibre, je pense que c’est la meilleure chose à faire ».

  • Sur l’équipe d’Italie Espoirs, qui a battu la Pologne 6-2 en se qualifiant pour la phase finale de l’Euro de la catégorie : « Avant tout, félicitations, parce que l’équipe d’Italie Espoirs a obtenu un excellent résultat. Ils se sont qualifiés directement pour l’Euro, je pense que c’est positif. Félicitations à Baldini pour ce qu’il a fait : il y aura certainement beaucoup de bons garçons qui viendront en équipe d’Italie. »


    Sur Vialli : « À qui ne manque-t-il pas ? J’ai ressenti son absence à Coverciano. »


    Enfin, sur le cas Malagò, nommé aujourd’hui commissaire de la FIGC : « Je suis heureux que les choses aient été menées à bien. Il me semble que cela convient à tout le monde et que c’est une bonne chose. »



    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google